O que é a segmentação da infraestrutura de nuvem?

A segmentação e a microssegmentação de rede são estratégias de segurança comprovadas para defender a infraestrutura de rede de TI de uma ampla variedade de ameaças. Ao segmentar as redes em sub-redes menores e criar políticas de segurança granulares para workloads individuais, as equipes conseguiram melhorar a segurança da rede e limitar o impacto de ataques bem-sucedidos.
Muitas equipes de segurança acreditam erroneamente que essas mesmas técnicas de segmentação não funcionarão na nuvem, devido à natureza dinâmica e à escalabilidade ilimitada da computação em nuvem. No entanto, à medida que o cenário de ameaças virtuais continua a evoluir, um número cada vez maior de organizações está implementando com sucesso a segmentação da infraestrutura de nuvem para proteger seus ecossistemas digitais.
Segmentação da infraestrutura de nuvem
A segmentação da infraestrutura de nuvem é a prática de dividir uma rede em nuvem em segmentos ou sub-redes menores e isolados. Ao garantir que as diferentes partes da rede estejam isoladas umas das outras, as equipes de TI podem controlar de forma mais eficaz os fluxos de tráfego da rede, reduzindo a superfície de ataque, gerenciar a segurança mais facilmente minimizando o risco de acesso não autorizado e limitando a disseminação de malware e ataques virtuais.
A segmentação ou a microssegmentação de rede em nuvem criam limites lógicos dentro da infraestrutura de nuvem usando técnicas e tecnologias que incluem VLANs (Virtual local Area Networks, redes locais virtuais), sub-redes, grupos de segurança e ACLs (Network Access Control Lists, listas de controle de acesso à rede). Ao segmentar e isolar workloads, aplicações e recursos individuais, as equipes podem exercer controle granular sobre o tráfego de rede e as políticas de segurança, permitindo que apenas entidades autorizadas se comuniquem e acessem esses ativos.
Por que é importante segmentar a infraestrutura de nuvem?
A natureza dinâmica da nuvem significa que os workload na nuvem podem estar mais suscetíveis a ameaças externas do que os recursos locais. De acordo com o relatório Cost of a Data Breach de 2024 da IBM, 80% das violações envolveram dados armazenados em ambientes de nuvem pública, privada ou híbrida. À medida que as organizações migram mais workloads e aplicações para a nuvem, os investimentos e o foco na segurança na nuvem se tornarão mais pronunciados. A segmentação da infraestrutura de nuvem oferece às organizações uma maneira altamente eficaz de reduzir o risco de violações de dados, bem como os danos de ataques virtuais bem-sucedidos.
Como segmentar a infraestrutura de nuvem
Para segmentar a infraestrutura de nuvem, as equipes podem usar redes virtuais e sub-redes para nuvens privadas virtuais para atribuir dinamicamente novos servidores, grupos de segurança e usuários a uma zona nova ou existente em um ambiente de TI. Os grupos de segurança e as ACLs de rede permitem que os administradores definam regras para o tráfego de entrada e saída que isolem efetivamente recursos e workloads e controlem a comunicação entre segmentos. Firewalls e gateways podem inspecionar os fluxos de tráfego de rede e aplicar políticas de segurança para impedir a comunicação não autorizada.
Como os ambientes de nuvem são dinâmicos e mudam rapidamente, as organizações devem integrar políticas de segurança de rede à tecnologia de gerenciamento de alterações para rastrear automaticamente todos os objetos na rede: endereços IP, usuários, grupos de segurança e tags. Uma solução de segmentação unificada que combina controles para a rede física e os data centers locais com os controles nativos para um ambiente de nuvem é ideal, pois as equipes podem automatizar as alterações nas políticas de segurança e aplicar completamente políticas consistentes em toda a área digital.
Benefícios da segmentação da infraestrutura de nuvem
Ao segmentar a infraestrutura de nuvem, as organizações e suas equipes de TI podem:
- Melhorar a postura de segurança: As políticas de segmentação de nuvem são altamente eficazes no bloqueio de acesso não autorizado e na prevenção do movimento lateral por hackers ou malware em toda a rede. A segmentação também permite que firewalls, grupos de segurança e controles de acesso para cada segmento sejam configurados com precisão granular.
- Conter ameaças: Quando ocorre uma violação de segurança ou infecção por malware, a segmentação contém com sucesso a ameaça e limita o raio de explosão para proteger outras partes da rede.
- Otimizar a conformidade regulatória: A segmentação permite que as organizações cumpram com mais facilidade os padrões normativos e demonstrem conformidade, garantindo que os dados confidenciais sejam isolados e protegidos por controles de segurança rigorosos. Muitas estruturas regulatórias, como o PCI DSS, exigem segmentação para isolar dados e sistemas confidenciais.
- Melhorar o desempenho: A segmentação da infraestrutura de nuvem tem o potencial de minimizar o congestionamento da rede restringindo o tráfego da rede e otimizando os fluxos de tráfego dentro de cada segmento.
- Simplificar o gerenciamento na nuvem: Dividir redes grandes e complexas em partes menores e mais gerenciáveis facilita o gerenciamento, simplificando o trabalho das equipes de segurança e dos administradores de rede.
- Acelerar a resposta a incidentes: Além disso, a segmentação melhora a capacidade de resposta a incidentes, limitando as violações a segmentos específicos, alertando as equipes sobre possíveis ameaças mais cedo e reduzindo o impacto na rede mais ampla.
- Proteger arquiteturas nativas de nuvem: À medida que as empresas adotam arquiteturas nativas de nuvem que permitem que os workloads sejam mais portáteis, a segmentação ajuda na tarefa essencial de impor políticas de segurança para proteger essas arquiteturas.
- Oferecer suporte à segurança Zero Trust: Com a implementação do acesso de menor privilégio, a segmentação da infraestrutura de nuvem ajuda as equipes de segurança a adotar uma abordagem Zero Trust para a segurança na nuvem.
Os desafios da segmentação da infraestrutura de nuvem
A segmentação da infraestrutura de nuvem apresenta às equipes de TI vários desafios importantes.
- Realizar tarefas complexas de gerenciamento: A implementação e o gerenciamento de políticas de segmentação em ambientes de nuvem híbrida e multinuvem podem ser altamente complicados.
- Manter a visibilidade: A visualização e o rastreamento de redes segmentadas podem ser difíceis quando fluxos de tráfego e pontos de extremidade são distribuídos em vários segmentos.
- Definir os limites de provisionamento: A natureza dinâmica da nuvem significa que o provisionamento e o gerenciamento de limites de segmento exigem monitoramento e atualização constantes, o que pode sobrecarregar os recursos e aumentar as chances de uma configuração incorreta que leve a uma violação.
- Minimizar o impacto no desempenho: Algumas abordagens de segmentação podem rotear o tráfego por meio de medidas de segurança adicionais e firewalls, potencialmente tendo um impacto adverso no desempenho.
- Ter compatibilidade entre ambientes: Garantir a compatibilidade entre diferentes provedores de nuvem e sistemas locais é um desafio contínuo.
- Criar lacunas nas habilidades e na experiência: A segmentação da infraestrutura de nuvem pode exigir conhecimentos e habilidades especializados, o que pode significar contratações adicionais ou treinamento adicional para equipes de segurança internas.
- Aumentar os custos: A despesa de implementar a segmentação em um ambiente de nuvem dinâmico pode ser alta.
Para superar esses desafios, as equipes de TI e segurança precisam de soluções inovadoras que possam implementar perfeitamente a política de segurança em diferentes infraestruturas e aproveitar a automação para minimizar a complexidade e a carga de gerenciamento da segmentação na nuvem.
Como implementar a segmentação da infraestrutura de nuvem
As equipes de TI podem tomar várias medidas para implementar a segmentação da infraestrutura de nuvem.
- Definir requisitos de segmentação: Após identificar dados confidenciais, aplicações críticas e requisitos de conformidade, as equipes devem desenvolver políticas de segmentação claras com base no nível apropriado de segmentação para cada ativo.
- Implementar a microssegmentação: A microssegmentação permite que as equipes apliquem controles de segurança granulares no nível do trabalho, com políticas de segurança detalhadas baseadas nos atributos de cada workload. A microssegmentação também permite que as equipes adotem aos princípios de Zero Trust.
- Automação da orquestração: Aproveitar a infraestrutura como código (IAC) e a automação permite que as equipes provisionem, gerenciem e apliquem políticas de segmentação de forma consistente.
- Monitorar e refinar: O monitoramento, o registro e a auditoria ajudam a manter a visibilidade dos fluxos de tráfego da rede, dos eventos de segurança e da aplicação de políticas, permitindo que as equipes ajustem as políticas de segmentação para responder a novas vulnerabilidades e ameaças.
Perguntas frequentes
Com a segmentação, a superfície de ataque é reduzida, o movimento lateral das ameaças é limitado e os dados confidenciais são isolados, o que melhora a postura geral de segurança da organização.
Sim, a segmentação pode ser aplicada em ambientes de nuvem híbrida e multinuvem, embora as equipes de TI possam exigir ferramentas e estratégias mais sofisticadas para gerenciar a compatibilidade e a complexidade.
