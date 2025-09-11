O que é a segmentação da infraestrutura de nuvem?

A segmentação e a microssegmentação de rede são estratégias de segurança comprovadas para defender a infraestrutura de rede de TI de uma ampla variedade de ameaças. Ao segmentar as redes em sub-redes menores e criar políticas de segurança granulares para workloads individuais, as equipes conseguiram melhorar a segurança da rede e limitar o impacto de ataques bem-sucedidos.

Muitas equipes de segurança acreditam erroneamente que essas mesmas técnicas de segmentação não funcionarão na nuvem, devido à natureza dinâmica e à escalabilidade ilimitada da computação em nuvem. No entanto, à medida que o cenário de ameaças virtuais continua a evoluir, um número cada vez maior de organizações está implementando com sucesso a segmentação da infraestrutura de nuvem para proteger seus ecossistemas digitais.