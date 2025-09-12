网络分段和微分段是成熟的安全策略，用于保护 IT 网络基础架构免受各种威胁的侵扰。通过将网络划分为更小的子网，并为各个工作负载制定精细的安全策略，团队能够提升网络安全性并限制成功攻击的影响范围。

很多安全团队错误地认为，由于云计算具备动态性和无限可扩展性，因此这些分段技术在云中不起作用。然而，随着网络威胁形势的不断发展变化，越来越多的企业成功实施了云基础架构分段，以保护其数字生态系统。