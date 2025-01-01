방화벽이란 무엇일까요?

방화벽에는 여러 종류가 있으며, 각 방화벽에는 네트워크 트래픽 관리와 보안 정책 적용에 대한 고유한 접근 방식이 있습니다. 패킷 필터링 방화벽, 상태 기반 검사 방화벽, 프록시 방화벽, 차세대 방화벽(NGFW)은 각각 서로 다른 수준의 보호 및 기능을 제공합니다. 네트워크 환경에 적합한 방화벽을 선택하려면 이러한 종류의 차이점을 이해해야 합니다.

패킷 필터링 방화벽은 OSI(Open Systems Interconnection) 모델의 네트워크 레이어에서 작동하며, IP 주소, 포트 번호, 프로토콜 유형을 기반으로 트래픽을 필터링합니다. 간단하고 효율적이지만 최신 방화벽과 동일한 수준의 보안을 제공하지 못할 수 있습니다.

반면 상태 기반 검사 방화벽은 활성 연결에 대한 맥락을 유지하고 이 정보를 사용해 트래픽 허용 또는 차단에 대한 보다 정보에 기반한 결정을 내립니다. 따라서 정교한 공격을 더욱 효과적으로 탐지하고 차단할 수 있습니다.

애플리케이션 수준 게이트웨이라고도 하는 프록시 방화벽은 OSI 모델의 애플리케이션 레이어에서 작동합니다. 클라이언트와 서버 간의 중개자 역할을 하며 더 깊은 수준에서 트래픽을 검사하고 필터링합니다. 프록시 방화벽은 네트워크 트래픽을 보다 세밀하게 제어할 수 있으며 애플리케이션 레이어 공격과 멀웨어를 방어하는 데 특히 유용합니다. 그러나 지연 시간이 길어지고 관리해야 할 리소스가 더 많이 필요할 수 있습니다.

차세대 방화벽(NGFW)은 방화벽 기술의 상당한 발전을 나타냅니다. 이러한 방화벽은 심층 패킷 검사(DPI), 침입 방지 시스템(IPS), 멀웨어 방어 같은 지능형 위협 방어 기능과 기존 방화벽 기능을 결합합니다. NGFW는 보다 포괄적이고 동적인 보안 솔루션을 제공해 진화하는 사이버 위협 환경에 대응하도록 설계되었습니다. 지능형 위협 방어가 가장 중요한 클라우드 환경과 데이터 센터에서 특히 효과적입니다.