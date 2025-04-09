Nel settore alberghiero, che accoglie una vasta gamma di clienti provenienti da tutto il mondo, la protezione dei servizi IT è uno dei problemi più significativi. Man mano che gli attacchi informatici diventano sempre più sofisticati e intensi, la protezione delle informazioni personali assume una maggiore importanza. APA Group ha lavorato per rafforzare le misure di sicurezza di conseguenza, ad esempio utilizzando i servizi Akamai per contrastare gli attacchi DDoS.

Tuttavia, il successo della digitalizzazione dei processi tramite app da parte di APA Hotels ha creato una nuova superficie di attacco: le API utilizzate per abilitare le applicazioni e la collaborazione interaziendale. Negli ultimi anni, le attività alberghiere sono diventate più diversificate e decentralizzate, basandosi su un numero crescente di sistemi e servizi di terze parti. Di conseguenza, le API sono diventate sempre più numerose e critiche, costituendo una parte fondamentale dell'infrastruttura di un hotel. Allo stesso tempo, gli attacchi informatici che puntano alle API sono in aumento, il che rende necessario implementare misure di sicurezza adeguate.

Mentre APA Hotels ha raccolto i registri delle comunicazioni delle API, il loro numero estremamente elevato li ha resi difficili da analizzare, quindi è stato impossibile rilevare manualmente i segni di un attacco. Sebbene le organizzazioni che si occupano di sicurezza abbiano tradizionalmente rafforzato i propri sistemi, le richieste rivolte ai singoli individui continuano ad aumentare. Hamamoto e il suo team volevano non solo proteggere gli ospiti, ma anche i dipendenti dell'hotel, che hanno svolto il compito di affrontare qualsiasi incidente, rafforzando in modo significativo la sicurezza delle API.

"Era fondamentale disporre di una visione sull'attività delle API", ha affermato Hamamoto. "Avevamo bisogno di un maggior numero di registri più semplici da leggere, ossia di una visione creata da esperti della sicurezza con approfondite conoscenze sulle comunicazioni delle API. Se riusciamo a identificare chiaramente dove focalizzarci, sarà più facile collaborare con i fornitori che sviluppano le app e le API di cui disponiamo".

In considerazione della crescita futura dei servizi e delle API, Hamamoto ha scelto la soluzione Akamai API Security per una protezione specializzata delle API.

APA Group si è da tempo affidata alle soluzioni per la sicurezza di Akamai, tra cui i prodotti WAF e i sistemi di protezione dagli attacchi DDoS, e ha valutato costantemente l'affidabilità della tecnologia e del supporto offerti. Il fattore decisivo alla base della scelta di API Security è stata la sua capacità non solo di visualizzare e analizzare i registri, ma anche di lavorare senza problemi con i servizi di sicurezza esistenti per bloccare gli attacchi e rafforzare le misure di sicurezza generali.

"Uno degli aspetti che apprezzo maggiormente di Akamai è il suo supporto. La sicurezza può essere complessa ed è raro trovare esperti che comprendano realmente i dettagli. Tuttavia, Akamai colma queste lacune per noi e svolge un ruolo strategico nell'aiutarci a risolvere rapidamente gli attacchi. In particolare, il workshop su API Security è stato utile per noi: ci ha dato un'idea della punto di vista del criminale. Di conseguenza, un maggior numero di membri del nostro team si è interessato ai problemi di sicurezza, il che è un grande vantaggio", ha spiegato Hamamoto.