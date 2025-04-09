APA Group, una de las cadenas hoteleras más grandes de Japón, con 981 hoteles y más de 130 000 habitaciones en Japón y en el extranjero, se centra en la transformación digital. Su aplicación móvil para los huéspedes del hotel, APA, es especialmente popular.

La aplicación APA ofrece procedimientos sin contacto para la reserva, el check-in y el check-out. La función de reserva en un solo paso ("One-Step Reservation") facilita a los viajeros la reserva de habitaciones en sus hoteles favoritos. En segundo lugar, la función de check-in instantáneo ("One-Second Check-in") permite a los usuarios registrarse al instante escaneando el código QR de la aplicación APA en la recepción. Por último, la función de check-out instantáneo ("One-Second Check-out") permite a los huéspedes finalizar el proceso de registro de salida dejando la llave de la habitación en el buzón de checkout rápido ("EXPRESS CHECKOUT POST"). Esta serie de sistemas sin estrés, llamada APA Triple-One, ha sido muy bien recibida, ya que aproximadamente el 80 % de los huéspedes la utilizan.

La aplicación APA Stay Here también permite a los huéspedes realizar solicitudes a la recepción y cuenta con un chatbot de conserjería basado en IA, en lugar de preguntar a los recepcionistas o tener que ir a la recepción.

Al principio, las aplicaciones del sector hotelero eran simplemente versiones regeneradas de sitios web de reservas. "Aunque hemos llegado tarde al mercado, hemos diseñado nuestra aplicación con un marcado enfoque en la comodidad del cliente, suponiendo desde el principio que se utilizaría en smartphones, y ha tenido muy buena aceptación. "Los huéspedes ahora pueden gestionar todo a través de la aplicación, desde acceder a los servicios durante su estancia hasta gestionar los puntos de recompensa tras el check-out", afirma Kiyoshi Hamamoto, director ejecutivo de APA Resort Co., Ltd., y director de TI de APA Group Co., Ltd.

Además de mejorar la experiencia de los huéspedes, APA Hotels utiliza aplicaciones móviles para optimizar las operaciones del hotel, como los servicios de limpieza y recepción. Las operaciones convencionales que utilizaban papel (como el seguimiento del estado de las habitaciones, la gestión de los objetos perdidos y la contabilidad) se han convertido en aplicaciones y se han vinculado al sistema back-end a través de una interfaz de programación de aplicaciones (API). Este cambio de analógico a digital ha aumentado significativamente la eficiencia operativa.