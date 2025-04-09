No setor hoteleiro, que recebe uma ampla variedade de hóspedes de todo o mundo, garantir a segurança dos serviços de TI é uma das questões mais importantes. À medida que os ataques cibernéticos se tornam mais sofisticados e intensos a cada dia, proteger informações pessoais é cada vez mais importante. A APA Group tem trabalhado para reforçar suas medidas de segurança, por exemplo, usando os serviços da Akamai para impedir ataques de DDoS.

No entanto, a digitalização bem-sucedida dos processos na APA Hotels por meio de aplicativos expôs uma nova superfície de ataque: as APIs usadas para permitir aplicações e colaboração entre empresas. Nos últimos anos, as operações hoteleiras se tornaram mais diversificadas e descentralizadas, dependendo de um número crescente de sistemas e serviços de terceiros. Como resultado, as APIs se tornaram mais numerosas e mais críticas, formando uma parte fundamental da infraestrutura de um hotel. Ao mesmo tempo, os ataques cibernéticos direcionados a APIs estão em ascensão, tornando necessário implementar medidas de segurança adequadas.

Apesar da APA Hotels coletar logs das comunicações de API, o volume era tão grande que era difícil analisá-los, tornando impossível detectar sinais de um ataque manualmente. Embora as organizações de segurança tradicionalmente reforcem seus sistemas, as demandas sobre os indivíduos continuam a aumentar. Hamamoto e sua equipe queriam não apenas proteger os hóspedes, mas também os funcionários do hotel, que suportavam o peso de qualquer incidente, fortalecendo significativamente a segurança de API.

"Visualizar a atividade da API foi essencial", disse Hamamoto. "Precisávamos de mais do que logs mais legíveis, precisávamos de uma visão moldada por especialistas em segurança familiarizados com comunicações de API. Se pudermos identificar claramente onde focar, será mais fácil colaborar com os fornecedores que desenvolvem nossos aplicativos e APIs."

Com o crescimento futuro dos serviços e APIs em mente, Hamamoto escolheu o Akamai API Security para proteção especializada de API.

A APA Group há muito confia nas soluções de segurança da Akamai, incluindo WAF e proteção contra DDoS, e sempre valorizou a confiabilidade tanto da tecnologia quanto do suporte. O fator decisivo para o API Security foi sua capacidade não apenas de visualizar e analisar logs, mas também de trabalhar perfeitamente com os serviços de segurança existentes para bloquear ataques e fortalecer as medidas gerais de segurança.

"Uma das coisas que mais aprecio na Akamai é o suporte. A segurança pode ser complexa, e é raro encontrar especialistas que realmente entendam os detalhes. No entanto, a Akamai preenche essas lacunas para nós e desempenha um papel estratégico ao nos ajudar a resolver ataques rapidamente. O workshop de API Security, em particular, foi valioso para nós. Ele nos deu uma visão da perspectiva do invasor. Como resultado, mais membros de nossa equipe se interessaram por segurança, o que é um grande benefício", explicou Hamamoto.