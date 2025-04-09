Dans le secteur hôtelier, qui accueille un large éventail de clients du monde entier, la sécurisation des services informatiques constitue un des enjeux les plus importants. Alors que les cyberattaques deviennent chaque jour plus sophistiquées et plus intenses, la protection des informations personnelles revêt une importance croissante. APA Group s'efforce de renforcer ses mesures de sécurité en conséquence, par exemple en utilisant les services d'Akamai pour déjouer les attaques DDoS.

Cependant, la digitalisation réussie des procédures des hôtels APA via des applications a révélé une nouvelle surface d'attaque : les API utilisées pour permettre le fonctionnement des applications et la collaboration inter-entreprises. Ces dernières années, les activités hôtelières se sont diversifiées et sont devenues plus décentralisées, s'appuyant sur un nombre croissant de systèmes et de services tiers. Par conséquent, les API sont devenues plus nombreuses et plus critiques, ce qui constitue un élément clé de l'infrastructure d'un hôtel. Dans le même temps, les cyberattaques ciblant les API se multiplient, d'où la nécessité de mettre en œuvre des mesures de sécurité appropriées.

Bien que APA Hotels ait collecté les journaux des communications des API, leur volume rendait leur analyse difficile, si bien qu'il était donc impossible de détecter manuellement les signes d'une attaque. Même si les organisations de sécurité ont pour habitude de renforcer leurs systèmes, les exigences à l'égard des individus ne cessent d'augmenter. M. Hamamoto et son équipe souhaitaient non seulement protéger les clients, mais aussi les employés de l'hôtel (qui sont les plus touchés par les incidents), en renforçant considérablement la sécurité des API.

« Visualiser l'activité des API était essentiel », a déclaré Hamamoto. « Nous avions besoin de plus que des journaux plus simples à lire, nous avions besoin d'une vue façonnée par des experts en sécurité qui connaissent bien les communications des API. » Si nous parvenons à identifier clairement les points sur lesquels nous devons nous concentrer, il sera plus facile de collaborer avec les fournisseurs qui développent nos applications et nos API. »

Dans le cadre d'une croissance future des services et des API, M. Hamamoto a choisi Akamai API Security pour une protection spécialisée des API.

APA Group s'appuie depuis longtemps sur les solutions de sécurité d'Akamai, notamment la protection WAF et DDoS, et a toujours apprécié la fiabilité de la technologie et de l'assistance. Le facteur décisif pour API Security a été sa capacité à visualiser et à analyser les journaux, mais aussi à travailler de manière fluide avec les services de sécurité existants pour bloquer les attaques et renforcer les mesures de sécurité globales.

« L'une des choses que j'apprécie le plus chez Akamai est son assistance. La sécurité peut être complexe et il est rare de trouver des experts qui en comprennent vraiment toutes les facettes. Cependant, Akamai comble ces lacunes pour nous et joue un rôle stratégique en nous aidant à répondre rapidement aux attaques. L'atelier sur API Security nous a été particulièrement utile : il nous a permis de comprendre le point de vue de l'attaquant. Par conséquent, une plus grande partie de notre équipe s'est intéressée à la sécurité, ce qui est très avantageux », a déclaré Hamamoto.