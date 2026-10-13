인도에 본사를 둔 Synarion IT Solutions는 수상 경력에 빛나는 IT 서비스 기업으로, 미국과 영국, 아랍에미리트, 캐나다 등 전 세계에 걸쳐 입지를 확보하고 있습니다. 맞춤형 소프트웨어 개발부터 종합 디지털 마케팅에 이르기까지 Synarion은 점점 더 디지털화되는 세계에서 비즈니스의 성장을 지원합니다. AWS의 한계를 극복하기 위해 Synarion은 로컬 인프라 관리를 담당하는 CloudMinister와 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하는 Akamai와 파트너십을 체결했습니다. 그 결과, 배포 속도가 빨라지고 가동 시간은 100%를 달성했으며, 전 세계 고객에게 안정적이고 비용 효율적인 솔루션을 제공할 수 있다는 신뢰도 또한 높아졌습니다.
"Akamai와 CloudMinister 덕분에, 우리는 고객에게 예측 가능한 비용과 100% 가동 시간을 제공하면서도 혁신에 집중할 수 있게 되었습니다."— 마노즈 샤르마(Manoj Sharma), Synarion IT Solutions 설립자 겸 CTO
디지털 혁신을 선도하는 Synarion
눈에 띄지 않는 비용과 지연된 지원으로 인한 성장 제약
다양한 산업과 지역에 고객을 보유하고 있는 Synarion은 디지털 환경에서 기업이 성공적으로 비즈니스를 펼칠 수 있도록 지원하는 것으로 잘 알려져 있습니다. 그러나 회사가 성장함에 따라, 특히 클라우드 인프라 측면에서 다양한 과제에 직면하게 되었습니다. AWS의 느린 대응, 예측하기 어려운 가격 구조, IT 팀의 지속적인 시간 소모는 Synarion이 고객을 효율적으로 지원하고 사업을 확장하는 데에 걸림돌이 되었습니다.
"우리는 앱 개발과 관리를 통해 고객을 지원하는 사업을 하고 있는데, 이러한 지연을 감당할 수 없습니다. AWS가 우리의 요청에 충분히 빠르게 대응하지 못해 실제로 일부 고객을 잃기도 했습니다."라고 Synarion의 설립자 겸 CTO인 마노즈 샤르마는 밝혔습니다.
또한 AWS는 고객에게 전달할 수 있는 명확한 가격 모델이 부족했습니다. "모든 고객은 우리와 일하기 전에 월별 비용을 명확히 알고 싶어합니다. 하지만 모든 클라우드 플랫폼이 그런 예측 가능성을 제공하는 건 아닙니다."
신뢰할 수 있는 현지 파트너 찾기
이러한 문제를 해결하기 위해 Synarion은 현지 IT 서비스 공급업체인 CloudMinister와 협력하고, 인프라를 Akamai Cloud로 전환ㄴ하기로 결정했습니다. "우리는 AWS에서의 경험 이후, 반드시 현지 기업과 협력하고 싶었습니다."라고 Sharma는 말했습니다.
그 선택은 곧바로 성과로 이어졌습니다. CloudMinister와 Akamai의 현지 지원 덕분에 원활한 전환이 이루어졌습니다. "이전 작업이 많은 시간과 에너지를 소모할 것이라 예상했지만, 놀라울 정도로 매끄럽게 이뤄졌습니다."
비용 절감, 안정성, 단순성
Synarion은 Akamai Cloud로 전환한 이후, 뚜렷한 성과를 경험했습니다. 지연 시간과 대역폭 문제는 사라졌고, 인프라 비용도 절감되었습니다.
"이전에는 부가 서비스에 대해 많은 요금을 지불해야 했습니다. 하지만 Akamai에서는 DDoS 방어를 포함한 수많은 서비스를 정액제로 이용할 수 있고, 대역폭도 무제한이라 100% 가용성을 확보할 수 있습니다."라고 샤르마는 설명합니다.
배포 작업 역시 훨씬 수월해졌습니다. "애플리케이션이나 신규 서비스를 손쉽게 배포할 수 있습니다. 우리 회사의 개발자라면 누구든 몇 분 안에 배포를 완료할 수 있습니다."라고 덧붙였습니다.
지원이 필요할 때도 Akamai는 빠르게 대응해 Synarion이 안정적인 서비스를 제공할 수 있도록 돕고 있습니다. "Akamai는 우리가 연락하면 매우 신속하게 반응해 줍니다. 그 덕분에 더 이상 고객을 잃는 일이 없습니다."
"CloudMinister의 안정적이고 응답성이 뛰어난 지원과 Akamai의 확장 가능하고 안전하며 신뢰할 수 있는 클라우드 컴퓨팅 서비스 덕분에 지속적으로 성장할 수 있는 기반을 갖추게 되었습니다."— 마노즈 샤르마(Manoj Sharma), Synarion IT Solutions 설립자 겸 CTO
현지 지원으로 빠르게 확장
한 크리켓 경기를 진행하던 중, 트래픽이 급증해 Synarion에서 개발한 판타지 스포츠 앱이 한때 중단되는 상황을 겪었습니다. 이에 Synarion은 CloudMinister에 지원을 요청했고, CloudMinister는 즉시 Akamai 클라우드 컴퓨팅 서버를 신속하게 확장해 문제를 해결했습니다.
"애플리케이션이 원활하게 작동을 재개하자 고객은 매우 만족했습니다. 현지 팀과 협력하는 것이 얼마나 큰 이점인지 보여주는 좋은 사례였습니다."라고 샤르마는 회상했습니다.
더 많은 시간을 성장과 혁신에 투자
CloudMinister가 인프라를 관리하고, Akamai가 신뢰할 수 있고 안전하며 확장 가능한 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하면서 Synarion의 내부 팀은 성장과 혁신에 집중할 수 있는 여유를 갖게 되었습니다. "Akamai는 제게 있어 클라우드 컴퓨팅의 첫 번째 선택입니다. 우리는 고객이 원하는 것을 제공하면서도, 비즈니스를 성장시키기 위한 혁신을 이어갈 수 있습니다."라고 샤르마는 말했습니다.
Synarion의 미래는 밝으며, 견고한 파트너십 위에 구축되고 있습니다. "CloudMinister는 우리가 원했던 응답 빠르고 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 그리고 Akamai는 우리가 필요로 하는 안정적이고 확장 가능하며 안전한 클라우드 컴퓨팅 서비스를 모두 제공합니다. 이 두 회사 덕분에, 우리 비즈니스는 앞으로도 계속 성장할 것입니다."라고 Sharma는 덧붙였습니다.
Synarion IT Solutions 소개
Synarion IT Solutions는 모바일 앱 개발, 웹 플랫폼, 몰입형 게임 디자인, 엔터프라이즈 소프트웨어에 특화된 글로벌 디지털 전환 전문 기업입니다. 50명 이상의 전문가와 500건 이상의 성공적인 프로젝트를 보유한 Synarion은 전 세계 기업에 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 자세한 내용은 synarionit.com에서 확인하세요.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.