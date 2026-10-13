다양한 산업과 지역에 고객을 보유하고 있는 Synarion은 디지털 환경에서 기업이 성공적으로 비즈니스를 펼칠 수 있도록 지원하는 것으로 잘 알려져 있습니다. 그러나 회사가 성장함에 따라, 특히 클라우드 인프라 측면에서 다양한 과제에 직면하게 되었습니다. AWS의 느린 대응, 예측하기 어려운 가격 구조, IT 팀의 지속적인 시간 소모는 Synarion이 고객을 효율적으로 지원하고 사업을 확장하는 데에 걸림돌이 되었습니다.

"우리는 앱 개발과 관리를 통해 고객을 지원하는 사업을 하고 있는데, 이러한 지연을 감당할 수 없습니다. AWS가 우리의 요청에 충분히 빠르게 대응하지 못해 실제로 일부 고객을 잃기도 했습니다."라고 Synarion의 설립자 겸 CTO인 마노즈 샤르마는 밝혔습니다.

또한 AWS는 고객에게 전달할 수 있는 명확한 가격 모델이 부족했습니다. "모든 고객은 우리와 일하기 전에 월별 비용을 명확히 알고 싶어합니다. 하지만 모든 클라우드 플랫폼이 그런 예측 가능성을 제공하는 건 아닙니다."