Domain Group

호주의 초대형 미디어 부동산 마케팅 기업 Domain Group, Akamai의 제품을 활용해 디지털 자산을 안전하게 보호하고 웹과 모바일 디바이스 모두에서 풍부한 고객 경험 제공

"주요 광고 캠페인을 시작할 때 EDM이나 TV 광고 같은 시간 기반 이벤트가 자주 발생합니다. 이러한 트리거 효과 기간 중 사이트의 신뢰성이 매우 중요하며 이때 Akamai에서 제공하는 엣지 캐싱에 의존합니다."

마크 코헨(Mark Cohen), Domain Group CIO/CTO
Domain Group 소개

Fairfax Media 사업부인 Domain Group은 호주 최고의 다중 플랫폼 자산 비즈니스 중 하나입니다. Akamai는 Domain이 일관된 사용자 경험을 제공하고 데이터를 보호하는 데 도움을 주었습니다. DDoS 및 봇 공격을 방어할 수 있도록 설계된 플랫폼을 제공해 웹 보안을 관리할 수 있도록 지원합니다.

Domain은 호주 전역의 구매자, 투자자, 판매자, 임대인, 대리점을 위해 정보와 함께 주거, 상업, 농촌 부동산 마케팅 솔루션 및 검색 툴을 제공합니다.

또한 CRM 기술을 부동산 중개업자에게 제공할 뿐만 아니라 부동산 데이터 및 연구 서비스를 부동산 구매자 및 판매자, 부동산 중개업자, 개발자, 정부 기관, 금융 시장에 공급합니다.

Domain의 미디어 솔루션은 자격을 갖춘 고객에게 제품과 서비스를 홍보하고자 하는 광고주를 위해 설계되었습니다.

