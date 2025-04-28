Informazioni su Domain Group

Domain Group, una società Fairfax Media, è una delle destinazioni del settore immobiliare multipiattaforma leader in Australia. Akamai ha aiutato Domain a offrire una user experience coerente e a proteggere i loro dati. Aiutiamo a gestire la sicurezza web fornendo una piattaforma progettata per consentire loro di mitigare gli attacchi DDoS e di bot.

Domain offre soluzioni di marketing immobiliare residenziale, commerciale e rurale e strumenti di ricerca, oltre a informazioni per acquirenti, investitori, venditori, rivenditori e agenti in tutta l'Australia.

Inoltre, distribuisce la tecnologia CRM alle agenzie immobiliari oltre a dati sulle proprietà e servizi di ricerca a chi cerca e vende proprietà, ad agenzie immobiliari, costruttori, organizzazioni governative e mercati finanziari.

Le soluzioni multimediali di Domain sono progettate per gli inserzionisti che cercano di promuovere i loro prodotti e servizi a un pubblico qualificato.