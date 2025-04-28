©2025 Akamai Technologies
"Quando lanciamo un'importante campagna pubblicitaria, abbiamo sempre degli eventi basati sul tempo, come un EDM o un annuncio in TV. L'affidabilità del sito durante il periodo di efficacia di quell'evento è di importanza critica ed è proprio a quel punto che facciamo affidamento sul caching sull'edge ottenuto da Akamai."Mark Cohen, CIO/CTO, Domain Group
Informazioni su Domain Group
Domain Group, una società Fairfax Media, è una delle destinazioni del settore immobiliare multipiattaforma leader in Australia. Akamai ha aiutato Domain a offrire una user experience coerente e a proteggere i loro dati. Aiutiamo a gestire la sicurezza web fornendo una piattaforma progettata per consentire loro di mitigare gli attacchi DDoS e di bot.
Domain offre soluzioni di marketing immobiliare residenziale, commerciale e rurale e strumenti di ricerca, oltre a informazioni per acquirenti, investitori, venditori, rivenditori e agenti in tutta l'Australia.
Inoltre, distribuisce la tecnologia CRM alle agenzie immobiliari oltre a dati sulle proprietà e servizi di ricerca a chi cerca e vende proprietà, ad agenzie immobiliari, costruttori, organizzazioni governative e mercati finanziari.
Le soluzioni multimediali di Domain sono progettate per gli inserzionisti che cercano di promuovere i loro prodotti e servizi a un pubblico qualificato.