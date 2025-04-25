Domain Group について

Fairfax Media 傘下の Domain Group は、オーストラリアを代表するマルチプラットフォームの不動産企業です。Akamai は、Domain が一貫したユーザー体験を提供し、データを保護できるようにサポートしてきました。DDoS 攻撃やボット攻撃を緩和できるように設計されたプラットフォームを提供することで、Web セキュリティの管理を支援しています。

Domain は、住宅、商用不動産および農業不動産のマーケティングソリューションと検索ツールに加え、オーストラリア全体の買い手、売り手、投資家、賃借人、賃貸人、および代理店を対象とした情報を提供しています。

また、不動産代理店に CRM テクノロジーを提供するほか、不動産の買い手や売り手、不動産代理店、開発者、政府機関、金融市場に不動産データや調査サービスも提供しています。

Domain のメディアソリューションは、対象視聴者に製品やサービスを宣伝したいと考える広告主向けに設計されています。