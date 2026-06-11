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Domain Group

Domain Group es una gran empresa australiana de marketing inmobiliario multimedia que utiliza los productos de Akamai para garantizar la seguridad de sus activos digitales y una gran experiencia del cliente tanto en dispositivos web como móviles.

"Cuando lanzamos una campaña publicitaria importante, suelen existir eventos que se activan en momentos determinados, como una campaña de correo electrónico directo o un anuncio en televisión. La fiabilidad del sitio durante el periodo en el que se puede activar la campaña es fundamental; es en esos momentos en los que confiamos en el almacenamiento en caché del borde de Internet que ofrece Akamai".

Mark Cohen, director de Informática y tecnología, Domain Group

Acerca de Domain Group

Domain Group, una empresa de Fairfax Media, es uno de los principales destinos en la industria inmobiliaria multiplataforma de Australia. Akamai ha ayudado a Domain a proporcionar una experiencia del usuario uniforme y a proteger sus datos. Ayudamos a gestionar la seguridad web mediante una plataforma diseñada para mitigar los ataques DDoS y de bots.

Domain proporciona soluciones de marketing y herramientas de búsqueda para inmuebles residenciales, comerciales y rurales, además de información para compradores, inversores, vendedores, arrendatarios y agentes de toda Australia.

También ofrecen tecnología de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) a agencias inmobiliarias, además servicios de investigación y datos sobre inmuebles a personas que busquen o vendan bienes inmuebles, agencias inmobiliarias, desarrolladores, entidades gubernamentales y mercados financieros.

En Domain, las soluciones para contenido multimedia están diseñadas para publicistas que buscan promover sus productos y servicios entre un público en particular.

 

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