Domain Group, una empresa de Fairfax Media, es uno de los principales destinos en la industria inmobiliaria multiplataforma de Australia. Akamai ha ayudado a Domain a proporcionar una experiencia del usuario uniforme y a proteger sus datos. Ayudamos a gestionar la seguridad web mediante una plataforma diseñada para mitigar los ataques DDoS y de bots.

Domain proporciona soluciones de marketing y herramientas de búsqueda para inmuebles residenciales, comerciales y rurales, además de información para compradores, inversores, vendedores, arrendatarios y agentes de toda Australia.

También ofrecen tecnología de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) a agencias inmobiliarias, además servicios de investigación y datos sobre inmuebles a personas que busquen o vendan bienes inmuebles, agencias inmobiliarias, desarrolladores, entidades gubernamentales y mercados financieros.

En Domain, las soluciones para contenido multimedia están diseñadas para publicistas que buscan promover sus productos y servicios entre un público en particular.