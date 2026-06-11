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"Cuando lanzamos una campaña publicitaria importante, suelen existir eventos que se activan en momentos determinados, como una campaña de correo electrónico directo o un anuncio en televisión. La fiabilidad del sitio durante el periodo en el que se puede activar la campaña es fundamental; es en esos momentos en los que confiamos en el almacenamiento en caché del borde de Internet que ofrece Akamai".Mark Cohen, director de Informática y tecnología, Domain Group
Acerca de Domain Group
Domain Group, una empresa de Fairfax Media, es uno de los principales destinos en la industria inmobiliaria multiplataforma de Australia. Akamai ha ayudado a Domain a proporcionar una experiencia del usuario uniforme y a proteger sus datos. Ayudamos a gestionar la seguridad web mediante una plataforma diseñada para mitigar los ataques DDoS y de bots.
Domain proporciona soluciones de marketing y herramientas de búsqueda para inmuebles residenciales, comerciales y rurales, además de información para compradores, inversores, vendedores, arrendatarios y agentes de toda Australia.
También ofrecen tecnología de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) a agencias inmobiliarias, además servicios de investigación y datos sobre inmuebles a personas que busquen o vendan bienes inmuebles, agencias inmobiliarias, desarrolladores, entidades gubernamentales y mercados financieros.
En Domain, las soluciones para contenido multimedia están diseñadas para publicistas que buscan promover sus productos y servicios entre un público en particular.