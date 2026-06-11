Domain Group, une entreprise de Fairfax Media, est l'une des principales destinations multi-plateformes du secteur immobilier en Australie. Akamai a aidé Domain à offrir une expérience utilisateur cohérente et à sécuriser ses données. Nous contribuons à la gestion de la sécurité Web en fournissant une plateforme conçue pour leur permettre de limiter les attaques DDoS et les attaques de bots.

Domain fournit des solutions de marketing et des outils de recherche pour les propriétés résidentielles, commerciales et rurales, ainsi que des informations pour les acheteurs, les investisseurs, les vendeurs, les locataires et les agents immobiliers dans toute l'Australie.

Elle fournit également une technologie CRM aux agences immobilières, ainsi que des données immobilières et des services de recherche aux acheteurs et vendeurs de biens immobiliers, aux agences immobilières, aux promoteurs, aux organisations gouvernementales et aux marchés financiers.

Les solutions multimédias de Domain sont conçues pour les annonceurs qui cherchent à promouvoir leurs produits et services à des audiences qualifiées.