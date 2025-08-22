Sobre o Domain Group

O Domain Group, negócio da Fairfax Media, é um dos principais destinos do setor imobiliário multiplataforma da Austrália. A Akamai ajudou a empresa a fornecer uma experiência de usuário consistente e proteger seus dados. Ajudamos a gerenciar a segurança na Web fornecendo uma plataforma projetada para permitir a atenuação de ataques DDoS e de bots.

O Domain Group fornece soluções de marketing de propriedades residenciais, comerciais e rurais e ferramentas de pesquisa, além de informações para compradores, investidores, vendedores, locatários e agentes em toda a Austrália.

Eles também fornecem tecnologia de CRM para agências imobiliárias, além de dados de propriedade e serviços de pesquisa para pessoas que buscam e vendem bens, agências imobiliárias, desenvolvedores, organizações governamentais e mercados financeiros.

As soluções de mídia da empresa são projetadas para anunciantes que buscam promover seus produtos e serviços a públicos qualificados.