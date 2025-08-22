X
Domain Group

O Domain Group é um negócio de marketing imobiliário australiano de grande porte que utiliza os produtos da Akamai para garantir que seus ativos digitais estejam seguros e que sua experiência do cliente seja rica em dispositivos móveis e na Web

“Quando lançamos uma grande campanha publicitária, com frequência temos eventos ativados com base no tempo, como uma edm ou como um anúncio de TV. A confiabilidade do site durante o período de eficácia desse gatilho é fundamental, e é nesses pontos que contamos com nosso armazenamento em cache de edge que adquirimos da Akamai.”

Mark Cohen, CIO/CTO, Domain Group
Sobre o Domain Group

O Domain Group, negócio da Fairfax Media, é um dos principais destinos do setor imobiliário multiplataforma da Austrália. A Akamai ajudou a empresa a fornecer uma experiência de usuário consistente e proteger seus dados. Ajudamos a gerenciar a segurança na Web fornecendo uma plataforma projetada para permitir a atenuação de ataques DDoS e de bots.

O Domain Group fornece soluções de marketing de propriedades residenciais, comerciais e rurais e ferramentas de pesquisa, além de informações para compradores, investidores, vendedores, locatários e agentes em toda a Austrália.

Eles também fornecem tecnologia de CRM para agências imobiliárias, além de dados de propriedade e serviços de pesquisa para pessoas que buscam e vendem bens, agências imobiliárias, desenvolvedores, organizações governamentais e mercados financeiros.

As soluções de mídia da empresa são projetadas para anunciantes que buscam promover seus produtos e serviços a públicos qualificados.

