“Quando lançamos uma grande campanha publicitária, com frequência temos eventos ativados com base no tempo, como uma edm ou como um anúncio de TV. A confiabilidade do site durante o período de eficácia desse gatilho é fundamental, e é nesses pontos que contamos com nosso armazenamento em cache de edge que adquirimos da Akamai.”Mark Cohen, CIO/CTO, Domain Group
Sobre o Domain Group
O Domain Group, negócio da Fairfax Media, é um dos principais destinos do setor imobiliário multiplataforma da Austrália. A Akamai ajudou a empresa a fornecer uma experiência de usuário consistente e proteger seus dados. Ajudamos a gerenciar a segurança na Web fornecendo uma plataforma projetada para permitir a atenuação de ataques DDoS e de bots.
O Domain Group fornece soluções de marketing de propriedades residenciais, comerciais e rurais e ferramentas de pesquisa, além de informações para compradores, investidores, vendedores, locatários e agentes em toda a Austrália.
Eles também fornecem tecnologia de CRM para agências imobiliárias, além de dados de propriedade e serviços de pesquisa para pessoas que buscam e vendem bens, agências imobiliárias, desenvolvedores, organizações governamentais e mercados financeiros.
As soluções de mídia da empresa são projetadas para anunciantes que buscam promover seus produtos e serviços a públicos qualificados.