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Domain Group

Die Domain Group ist ein großes australisches Marketingunternehmen im Bereich Immobilienwirtschaft, das Produkte von Akamai nutzt, um die Sicherheit seiner digitalen Assets zu gewährleisten und das Kundenerlebnis sowohl auf Web- als auch Mobilgeräten zu optimieren

„Wenn wir eine große Werbekampagne starten, werden häufig zeitbasierte Ereignisse wie elektronisches Direktmarketing oder eine Werbung im Fernsehen ausgelöst. Die Zuverlässigkeit der Website während dieser Auslöser ist entscheidend und an diesen Punkten verlassen wir uns auf unser Edge-Caching, das wir von Akamai erhalten.“

Mark Cohen, CIO/CTO, Domain Group

Informationen zur Domain Group

Die Domain Group, ein Fairfax Media-Unternehmen, ist einer der führenden Anbieter der australischen Immobilienbranche und betreibt mehrere Plattformen. Akamai hat Domain dabei geholfen, ein einheitliches Nutzererlebnis zu bieten und seine Daten zu schützen. Wir unterstützen das Unternehmen bei der Verwaltung der Websicherheit, indem wir eine Plattform bereitstellen, die es den Verantwortlichen ermöglicht, DDoS- und Bot‑Angriffe abzuwehren.

Domain bietet Marketinglösungen und Suchtools für Wohn-, gewerbliche und ländliche Immobilien sowie Informationen für Käufer, Investoren, Verkäufer, Mieter und Makler in ganz Australien.

Sie stellen auch CRM‑Technologie für Immobilienagenturen sowie Immobiliendaten und Forschungsdienste für Immobiliensuchende und -verkäufer, Immobilienagenturen, Entwickler, Behörden und Finanzmärkte bereit.

Die Medienlösungen von Domain wurden für Werbetreibende entwickelt, die ihre Produkte und Dienstleistungen bei qualifizierten Zielgruppen bewerben möchten.

 

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