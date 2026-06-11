Die Domain Group, ein Fairfax Media-Unternehmen, ist einer der führenden Anbieter der australischen Immobilienbranche und betreibt mehrere Plattformen. Akamai hat Domain dabei geholfen, ein einheitliches Nutzererlebnis zu bieten und seine Daten zu schützen. Wir unterstützen das Unternehmen bei der Verwaltung der Websicherheit, indem wir eine Plattform bereitstellen, die es den Verantwortlichen ermöglicht, DDoS- und Bot‑Angriffe abzuwehren.

Domain bietet Marketinglösungen und Suchtools für Wohn-, gewerbliche und ländliche Immobilien sowie Informationen für Käufer, Investoren, Verkäufer, Mieter und Makler in ganz Australien.

Sie stellen auch CRM‑Technologie für Immobilienagenturen sowie Immobiliendaten und Forschungsdienste für Immobiliensuchende und -verkäufer, Immobilienagenturen, Entwickler, Behörden und Finanzmärkte bereit.

Die Medienlösungen von Domain wurden für Werbetreibende entwickelt, die ihre Produkte und Dienstleistungen bei qualifizierten Zielgruppen bewerben möchten.