Housing.com은 스크레이핑, 봇 트래픽, API 인프라 공격에 특히 취약했습니다. 악성 트래픽에 대응하기 위해 Akamai 경쟁사를 통해 WAF 및 봇 방어 레이어를 구축했습니다. 그러나 사이트 보안을 강화하려던 조치가 결국 성능과 수익성에 악영향을 미쳤습니다.

Housing.com 기술팀 DevOps 부국장 우펜드라 싱(Upendra Singh)은 “웹 및 API 트래픽 전반에 걸쳐 지연 시간이 15~20% 증가했습니다.”라며 “이는 Core Web Vitals에 부정적인 영향을 미쳐 SEO 순위를 하락시키고 궁극적으로 오가닉 트래픽을 감소시켰습니다.”라고 말했습니다.

성능 저하는 내부 팀 간 협업에도 마찰을 일으켰습니다. 싱은 “기술팀의 기능 신속 제공 능력을 저해했습니다.”라고 덧붙였습니다.