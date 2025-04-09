©2025 Akamai Technologies
속도와 신뢰로 더 스마트한 부동산 검색 지원
Housing.com은 인도 및 그 밖의 지역에서 수백만 명의 사용자에게 서비스를 제공하는 인도 최고의 온라인 부동산 플랫폼 중 하나입니다. 사용자 친화적이고 데이터에 기반한 이 플랫폼은 AI 기반 개인화, 고품질 매물 정보, 세련된 사용자 경험을 중심으로 구축되어 구매자, 임차인, 부동산 전문가 모두에게 동등한 편의성을 제공합니다. 사용자 기대가 높아지고 검색이 점차 모바일 우선화되며 지연 시간에 민감해짐에 따라 Housing.com은 속도나 SEO 성능을 희생하지 않으면서 대규모로 개인화되고, 안전하고, 빠른 검색 경험을 제공하는 중대한 과제에 직면했습니다. Housing.com은 경쟁이 치열한 시장에서 리더십을 유지하기 위해 Akamai를 선택하고 검증된 솔루션과 전문적인 가이드를 구했습니다.
경쟁사와의 지연 시간 문제에 직면
Housing.com은 스크레이핑, 봇 트래픽, API 인프라 공격에 특히 취약했습니다. 악성 트래픽에 대응하기 위해 Akamai 경쟁사를 통해 WAF 및 봇 방어 레이어를 구축했습니다. 그러나 사이트 보안을 강화하려던 조치가 결국 성능과 수익성에 악영향을 미쳤습니다.
Housing.com 기술팀 DevOps 부국장 우펜드라 싱(Upendra Singh)은 “웹 및 API 트래픽 전반에 걸쳐 지연 시간이 15~20% 증가했습니다.”라며 “이는 Core Web Vitals에 부정적인 영향을 미쳐 SEO 순위를 하락시키고 궁극적으로 오가닉 트래픽을 감소시켰습니다.”라고 말했습니다.
성능 저하는 내부 팀 간 협업에도 마찰을 일으켰습니다. 싱은 “기술팀의 기능 신속 제공 능력을 저해했습니다.”라고 덧붙였습니다.
더 나은 솔루션 찾기: 유연성, 보안성, 속도
Housing.com은 다른 벤더사를 검토했지만, 결국 Akamai App & API Protector와 Edge DNS를 선택했습니다. 결정적 요인은 Akamai의 엔터프라이즈급 유연성, 심층적인 보안 전문성, 협력적 접근 방식이었습니다.
Housing.com의 수석 엔지니어링 매니저인 사친 아그라왈(Sachin Agrawal)은 “Akamai는 단순히 제품을 제공한 것이 아니라 파트너십을 제안했습니다.”라며 “Akamai 팀은 솔루션을 공동 설계하고 실제 데이터로 벤치마킹하고, 모든 단계에서 최적화를 지원할 의지가 있었습니다.” 라고 말했습니다.
온보딩 프로세스는 포괄적이면서도 원활하게 진행되었습니다. Akamai는 Housing.com과 협력해 Catchpoint 및 실제 사용자 모니터링(Real User Monitoring) 데이터를 활용한 실제 성능 벤치마킹, 데이터 중심의 PoC(Proof of Concept) 실행, 단계별 맞춤형 롤아웃 계획 수립을 수행했습니다. 그는 이어 “PoC를 통해 데이터 기반의 명확성을 확보했고, 협업형 온보딩으로 안전한 전환을 보장할 수 있었습니다.”고 덧붙였습니다.
중요한 전환점은 Catchpoint를 활용해 Akamai와 타 벤더사의 지역별 성능을 실시간으로 비교한 것이었습니다. 아그라왈은 “해당 데이터가 가치를 명백히 보여주었습니다.”고 말했습니다.
선제적인 적응형 제어 확보
전환 후 결과는 즉각적이고 측정 가능했습니다. Housing.com은 TTFB(Time To First Byte)과 가장 큰 LCP(Largest Contentful Paint)에서 10% 이상의 개선을 확인했으며, 이는 플랫폼 전반의 사용자 경험과 몰입도를 직접적으로 향상시켰습니다.
인도 사용자의 경우, 응답 시간이 약 10% 감소해 더 빠른 상호작용 주기와 눈에 띄게 부드러운 검색 경험을 제공했습니다. 중요한 점은 이러한 성능 향상으로 검색 엔진 가시성이 저하되지 않았다는 것입니다. 새로운 WAF 레이어가 추가되었음에도 미국에서의 크롤링 시간은 일관되게 유지되어 SEO 무결성을 보존하고 주요 랜딩 페이지의 순위를 유지하는 데 도움이 되었습니다. 실제로 LCP 및 FID(First Input Delay)를 포함한 Core Web Vitals이 지속적으로 개선되어 인도 및 국제 시장 모두에서 순위 회복과 가시성 향상을 이끌었습니다.
싱은 “Akamai를 통해 유연한 룰 설정과 AI 기반 위협 탐지 기능을 확보했습니다.”라며 “이를 통해 플랫폼을 선제적으로 방어하면서도 속도를 유지할 수 있었습니다.”라고 말했습니다.
현재 Akamai는 트래픽 부하 분산의 97% 이상을 처리해 오리진 부하를 획기적으로 감소시키고, 가동 시간을 향상시키고, 트래픽 급증 시에도 안정성을 보장합니다.
현지 전문성, 실시간 지원
Akamai와 협력하며 얻은 두드러진 장점 중 하나는 현지 SOCC(Security Operations Command Center) 및 지원팀에 대한 접근성으로, Housing.com은 이를 “귀중한 리소스”라고 평가합니다.
아그라왈은 “Akamai 현지팀은 우리의 비즈니스 환경, 업계 특유의 과제 그리고 우리가 경쟁하는 시장 상황을 진정으로 이해합니다.”라며 “시간이 중요한 순간에 큰 차이를 만듭니다.”라고 말했습니다.
이러한 지역별 지원은 Housing.com이 여러 핵심 솔루션을 배포하는 데 도움이 되었습니다. 예를 들어, Akamai는 가동 시간을 개선하기 위해 5xx 실드를 구축했습니다. 또한 팀은 최신 캐싱을 위한 EdgeWorkers 통합을 지원해 전달 속도와 확장성을 개선했으며, 실시간 모니터링을 가능하게 하는 TrafficPeak을 설정했습니다.
아그라왈은 “Akamai의 실무 지원과 깊은 지역별 지식 덕분에 더 안정적이고 신속하게 대응할 수 있게 되었습니다.”라고 설명했습니다.
팀 역량 강화 및 SEO 향상
Akamai로의 전환은 사용자 경험 개선에 그치지 않았습니다. 기술부터 마케팅에 이르기까지 Housing.com 팀의 업무 방식을 변화시켰습니다.
이제 개발자들은 보안 조정이나 성능 문제 해결에 드는 시간을 훨씬 덜 들이게 되었습니다. 아그라왈은 “Akamai는 팀에 더 나은 가시성, 관찰 가능성, 제어력을 제공합니다. 이를 통해 개발자들은 기능 구축과 혁신에 집중할 수 있게 되었습니다.”라고 말했습니다.
마케팅팀도 직접적인 혜택을 보았습니다. 아그라왈은 “랜딩 페이지 로딩 속도가 빨라지고 SEO 점수가 상승했습니다. 이는 캠페인 성과 향상과 전환율 증가를 의미합니다.”라고 말했습니다.
공유된 비전으로 혁신 확장
앞으로 Housing.com은 맞춤형 이미지 최적화 툴에서 Akamai Image & Video Manager로 전환하는 계획을 모색하며 Akamai와의 파트너십을 확대하려고 합니다.
아그라왈은 "현재 자체 솔루션을 사용해 자르기, 크기 조정, 포맷 변환, 워터마킹을 수행하고 있습니다. Akamai는 확장 가능하고, 비용 효율적이고, 성능이 우수한 대체 솔루션을 만드는 데 도움을 주고 있습니다. 또한 엔지니어링이나 코드 변경이 필요하지 않습니다. 이는 양사 팀 간의 깊은 협력을 다시 한번 보여주는 사례입니다."라고 결론지었습니다.
Housing.com 소개
2012년 설립되어 2017년 REA India(구 Elara Technologies Pte. Ltd.)에 인수된 Housing.com은 인도 최고의 부동산 앱으로, 주택 소유자, 주택 구직자, 임대인, 개발자, 부동산 중개인을 대상으로 서비스를 제공합니다. Housing.com은 인도 전역의 신축 주택, 중고 주택, 임대 주택, 토지, 상업 공간, 공동 주거 시설 등 다양한 부동산에 대한 포괄적인 목록을 제공합니다. 자세한 내용은 housing.com/about를 참고하세요.
Akamai 소개
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업입니다. 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 모든 곳에서 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하는 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 통해 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com/ko, akamai.com/ko/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.