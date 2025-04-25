©2025 Akamai Technologies
시간과 장소에 상관없이 뉴스와 엔터테인먼트를 소비할 수 있는 기반
DPG Media는 Akamai를 기반으로 모든 온라인 미디어 브랜드에 성능, 안정성, 보안을 표준화하여 수백만 명에게 매일 뉴스와 엔터테인먼트를 제공합니다.
프로그램을 안심하고 즐길 수 있도록 지원하는 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)
코로나19 대유행이 시작된 지 정확히 1년이 됐을 때 DPG Media는 유명한 뉴스 및 엔터테인먼트 포털 HLN.be에서 라이브 음악 이벤트를 개최했습니다. 24시간 동안 온라인으로 라이브 공연을 스트리밍하여 오프라인 콘서트가 불가능한 시기에 지역 예술가들에게 공연할 수 있는 기회를 제공했습니다. 이 이벤트는 벨기에에서 54만 명 이상이 시청하고 8만2천 명이 신규 가입하는 등 성공을 거두었습니다.
이는 DPG Media의 클라우드 거버넌스 팀의 콘텐츠 전송 네트워크 및 웹 애플리케이션 방화벽 제품 담당자 조 드 코닉(Jo De Coninck)에게 개인적으로 큰 성공이었습니다. 드 코닉은 "270Gbps의 라이브 비디오를 수십만 명에게 스트리밍했습니다."라며, "이는 엄청난 양의 트래픽이지만 인프라나 호스팅 용량을 확장할 필요가 없었습니다. 우리는 그냥 앉아서 쇼를 즐겼습니다."라고 말했습니다.
DPG Media에서 20년 동안 근무한 드 코닉은 지난 10년간 회사의 디지털 혁신을 지원했습니다. DPG Media는 인쇄 뉴스 및 잡지, TV 및 라디오 방송, 디지털 출판, 주문형 비디오 스트리밍을 포함한 90개의 유명 지역 브랜드를 운영하고 있습니다. 또한 온라인 뉴스와 엔터테인먼트를 확대하면서 벨기에, 네덜란드, 덴마크 전역에서 수백만 명의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.
드 코닉은 온라인 전환에서 중요한 역할을 하며 시청자 확대, 대규모 비디오 스트리밍 이벤트, 속보로 인한 예측할 수 없는 트래픽 급증을 처리할 수 있도록 인프라의 성능, 안정성, 보안을 보장했습니다. 이를 위해 Akamai의 지원을 받았고 모든 퍼블릭 애플리케이션을 Akamai 뒤편에 배치하는 이니셔티브를 이끌고 있습니다.
Akamai는 고가의 인프라 비용을 지출할 필요 없이 확장 속도와 민첩성을 높입니다.콘텐츠 전송 네트워크 및 웹 애플리케이션 방화벽 제품 담당자 조 드 코닉(Jo De Coninck)
소규모 미디어 브랜드에 엔터프라이즈급 확장성과 용량 제공
표준화 작업은 DPG Media의 대규모 비즈니스 전략에서 중요한 부분으로 DPG Media의 확장성과 범위를 통해 기업을 인수합병하고 신규 사업을 추진하면서 빠르게 성장할 수 있습니다. 드 코닉은 소규모 브랜드를 Akamai에 통합시켜 더 넓게 생각하는 데 필요한 인프라 리소스를 즉각 제공했고 소규모 브랜드가 이전보다 더욱 풍부한 콘텐츠를 제공하고 더 많은 고객에게 다가갈 수 있도록 지원했습니다. 이 모든 것이 인프라 확장 없이 가능했습니다. 이를 통해 DPG Media는 지역적인 강점을 강화하여 Facebook, Google, Netflix 같은 획기적인 글로벌 기업들과 경쟁할 수 있습니다.
DPG Media의 CTO 프랭크 매티스(Frank Mathys)는 "중앙 집중식 CDN 전략은 디지털 제품의 성능을 최적화하고, 보안을 강화하며, 용량이 중요한 부문에서 독립형 접근 방식에 비해 비용을 절감할 수 있습니다. 일석삼조인 셈이죠!"라고 언급합니다.
하나의 온라인 출판물에서 시작된 여정
드 코닉은 DPG Media가 첫 번째 디지털 출판물인 iPaper 출시를 준비하던 거의 10년 전에 Akamai 기술을 DPG Media에 처음 소개했습니다. 그는 독자들이 데스크톱, 태블릿, 휴대폰으로 뉴스에 접속할 때 빠르고 완벽한 경험을 누릴 수 있도록 해야 했습니다. Akamai의 Download Delivery 제품을 통해 엣지에서 콘텐츠를 캐싱함으로써 드 코닉은 페이지 로딩 시간을 단축하여 아침 식사를 하면서 실제 신문을 읽는 것보다 더 간편한 경험을 제공할 수 있었습니다. 동시에 캐싱된 콘텐츠는 인프라에 버퍼 영역을 만들어 속보가 발생했을 때 불가피한 트래픽 급증을 견딜 수 있게 했습니다.
드 코닉은 "Akamai가 없었다면 첫 번째 디지털 제품을 제공할 수 없었을 것입니다."라고 말합니다. 그 이후로 그는 CDN(콘텐츠 전송 네트워크)을 수십 개의 퍼블릭 애플리케이션으로 확대했고 Dynamic Site Accelerator를 추가해 사이트 성능을 더욱 최적화했으며 Adaptive Media Delivery를 통해 DPG Media의 최신 VOD 채널을 지원했습니다. DPG Media는 또한 Edge DNS 및 Cloud Wrapper를 사용해 뉴스 및 엔터테인먼트 사이트의 높은 성능, 가용성, 안정성을 유지합니다.
드 코닉은 "애플리케이션과 호스팅 인프라가 멈춘 상황에서도 캐싱된 버전으로 뉴스 사이트가 계속 작동할 수 있었습니다. Akamai 덕분에 정상 작동할 수 있었습니다."라고 언급합니다.
중앙 집중식 CDN 전략은 디지털 제품의 성능을 최적화하고, 보안을 강화하며, 용량이 중요한 부문에서 독립형 접근 방식에 비해 비용을 절감할 수 있습니다. 일석삼조인 셈이죠!프랭크 매티스(Frank Mathys), CTO
저비용으로 확장성을 강화해 모바일의 미래 지원
DPG Media는 콘텐츠를 엣지로 옮겨 모바일의 미래로 향하는 길을 확실하게 밝혔습니다. 드 코닉은 "작년에 모바일 트래픽이 일반 트래픽을 앞질렀는데 이 트렌드는 계속될 것입니다. DPG Media가 사용자에게 한 발 더 다가갈 때 Akamai의 엣지 중심 접근 방식이 모바일 접속 분야에서 큰 장점이 될 것으로 확신합니다."라고 설명했습니다.
또한 DPG Media는 단일 CDN을 기반으로 표준화하여 애플리케이션이 온프레미스에 있든 클라우드 플랫폼에 있든 관계없이 Akamai를 통해 모든 트래픽을 통합하고 비용을 절감할 수 있었습니다. 최근에 Sanoma NL을 인수한 DPG Media는 Akamai의 제품을 기반으로 브랜드를 이전해 그 어느 때보다 많은 고객에게 다가가면서 인프라 비용을 매달 1만 유로 절감했습니다.
드 코닉은 "Akamai는 고가의 인프라 비용을 지출할 필요 없이 확장 속도와 민첩성을 높입니다. 따라서 Sanoma와 같은 새로운 브랜드가 10배의 비용을 들이지 않고 10배 더 많은 방문자를 확보할 수 있습니다. 이렇게 절감한 비용을 갈수록 중요해지는 보안 분야에 재투자할 수 있습니다."라고 설명합니다.
보안 위협으로부터 뉴스 사이트 보호
드 코닉은 Akamai와 함께 경계 보안을 추가함으로써 DPG Media의 인프라를 보호하기 위해 노력하고 있습니다. 미디어 및 엔터테인먼트 기업이 선택한 App & API Protector DDoS(Distributed Denial-of-Service) 공격을 방어했고 보안 위협을 인프라로부터 멀리 떨어진 엣지에서 차단했습니다. 또한 Client Reputation을 통해 보안 경계 레이어를 추가했습니다. Client-Side Protection & Compliance는스크립트 공격을 방어하며 Bot Manager Premier는 콘텐츠 스크레이핑이나 사용자 인증정보 도용을 차단합니다.
드 코닉은 "크리덴셜 스터핑과 콘텐츠 스크레이핑 같은 표적 위협으로부터 애플리케이션과 사용자 데이터를 보호해야 합니다. 애플리케이션을 하나의 웹 애플리케이션 방화벽 뒤에 배치하면 노출되는 공격면을 크게 줄이고 사용자 데이터를 안전하게 보호할 수 있습니다."라고 설명합니다.
강력한 비즈니스 사례와 장기적인 성장 전략
DPG Media는 Akamai를 통해 iPaper 애플리케이션을 출시한 후 크게 성장했습니다. 월 수백 테라바이트에서 시작해 일간 뉴스 간행물, 잡지, 스트리밍 비디오 등 월 20페타바이트의 콘텐츠를 제공하는 기업으로 성장했습니다. 이러한 성과는 드 코닉이 끊임없이 표준화 이니셔티브를 추진한 결과입니다. 드 코닉은 대역폭 요구사항이 가장 많은 상위 30대 브랜드에 집중하면서 퍼블릭 애플리케이션의 70%를 Akamai에 배치했습니다. 하지만 이것은 끝이 아닙니다.
드 코닉은 개발자가 새로운 애플리케이션을 구축하고 배포할 때 Akamai로 전환하도록 지원하고 있습니다. 그는 단일 엔터프라이즈 CDN이 성능, 안정성, 확장성, 보안을 최적화하는 동시에 비용을 낮추는 데 도움이 된다는 것을 보여주는 강력한 비즈니스 사례를 보유하고 있습니다. 또한 Akamai Premium Service and Support 3.0 및 Security Optimization Assistance를 사용하여 Security Optimization Assistance 모든 것을 원활하게 작동시킬 수 있습니다. 드 코닉은 CDN을 애플리케이션 레이어와 별도로 유지하는 것이 얼마나 중요한지 잘 알고 있으며 애플리케이션을 확장하고 이동할 수 있는 유연성을 개발팀에 제공합니다.
드 코닉은 "Akamai는 독립적인 CDN으로서 성능 최적화와 보안 기능을 애플리케이션 인프라로부터 분리할 수 있는 방법을 제공합니다. 저희는 소규모 기업을 계속 인수 합병하고 있기 때문에 기업 규모와 범위를 늘리는 데 큰 도움이 됩니다."라고 설명합니다.
이는 꾸준히 성장하고 빠르게 발전하는 디지털 산업에 적응하며 수백만 명의 고객에게 언제나 동일한 품질의 뉴스와 엔터테인먼트를 제공하는 기업이 실행할 수 있는 강력한 전략입니다.
DPG Media 소개
DPG Media의 미디어는 정보, 아이디어, 엔터테인먼트를 제공해 사람들의 삶을 풍요롭게 합니다. 우리는 정보를 가진 소비자와 강력한 커뮤니티가 더 나은 세상을 만드는 데 기여한다고 생각합니다. 당사는 가장 효과적이고 신뢰할 수 있는 미디어를 제공하며, 긍정적, 창의적이고 경쟁력 있으며 지속적, 성공적인 미디어 비즈니스를 구축하기 위해 노력합니다.