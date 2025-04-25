저비용으로 확장성을 강화해 모바일의 미래 지원

DPG Media는 콘텐츠를 엣지로 옮겨 모바일의 미래로 향하는 길을 확실하게 밝혔습니다. 드 코닉은 "작년에 모바일 트래픽이 일반 트래픽을 앞질렀는데 이 트렌드는 계속될 것입니다. DPG Media가 사용자에게 한 발 더 다가갈 때 Akamai의 엣지 중심 접근 방식이 모바일 접속 분야에서 큰 장점이 될 것으로 확신합니다."라고 설명했습니다.



또한 DPG Media는 단일 CDN을 기반으로 표준화하여 애플리케이션이 온프레미스에 있든 클라우드 플랫폼에 있든 관계없이 Akamai를 통해 모든 트래픽을 통합하고 비용을 절감할 수 있었습니다. 최근에 Sanoma NL을 인수한 DPG Media는 Akamai의 제품을 기반으로 브랜드를 이전해 그 어느 때보다 많은 고객에게 다가가면서 인프라 비용을 매달 1만 유로 절감했습니다.



드 코닉은 "Akamai는 고가의 인프라 비용을 지출할 필요 없이 확장 속도와 민첩성을 높입니다. 따라서 Sanoma와 같은 새로운 브랜드가 10배의 비용을 들이지 않고 10배 더 많은 방문자를 확보할 수 있습니다. 이렇게 절감한 비용을 갈수록 중요해지는 보안 분야에 재투자할 수 있습니다."라고 설명합니다.



보안 위협으로부터 뉴스 사이트 보호

드 코닉은 Akamai와 함께 경계 보안을 추가함으로써 DPG Media의 인프라를 보호하기 위해 노력하고 있습니다. 미디어 및 엔터테인먼트 기업이 선택한 App & API Protector DDoS(Distributed Denial-of-Service) 공격을 방어했고 보안 위협을 인프라로부터 멀리 떨어진 엣지에서 차단했습니다. 또한 Client Reputation을 통해 보안 경계 레이어를 추가했습니다. Client-Side Protection & Compliance는스크립트 공격을 방어하며 Bot Manager Premier는 콘텐츠 스크레이핑이나 사용자 인증정보 도용을 차단합니다.



드 코닉은 "크리덴셜 스터핑과 콘텐츠 스크레이핑 같은 표적 위협으로부터 애플리케이션과 사용자 데이터를 보호해야 합니다. 애플리케이션을 하나의 웹 애플리케이션 방화벽 뒤에 배치하면 노출되는 공격면을 크게 줄이고 사용자 데이터를 안전하게 보호할 수 있습니다."라고 설명합니다.



강력한 비즈니스 사례와 장기적인 성장 전략

DPG Media는 Akamai를 통해 iPaper 애플리케이션을 출시한 후 크게 성장했습니다. 월 수백 테라바이트에서 시작해 일간 뉴스 간행물, 잡지, 스트리밍 비디오 등 월 20페타바이트의 콘텐츠를 제공하는 기업으로 성장했습니다. 이러한 성과는 드 코닉이 끊임없이 표준화 이니셔티브를 추진한 결과입니다. 드 코닉은 대역폭 요구사항이 가장 많은 상위 30대 브랜드에 집중하면서 퍼블릭 애플리케이션의 70%를 Akamai에 배치했습니다. 하지만 이것은 끝이 아닙니다.



드 코닉은 개발자가 새로운 애플리케이션을 구축하고 배포할 때 Akamai로 전환하도록 지원하고 있습니다. 그는 단일 엔터프라이즈 CDN이 성능, 안정성, 확장성, 보안을 최적화하는 동시에 비용을 낮추는 데 도움이 된다는 것을 보여주는 강력한 비즈니스 사례를 보유하고 있습니다. 또한 Akamai Premium Service and Support 3.0 및 Security Optimization Assistance를 사용하여 Security Optimization Assistance 모든 것을 원활하게 작동시킬 수 있습니다. 드 코닉은 CDN을 애플리케이션 레이어와 별도로 유지하는 것이 얼마나 중요한지 잘 알고 있으며 애플리케이션을 확장하고 이동할 수 있는 유연성을 개발팀에 제공합니다.



드 코닉은 "Akamai는 독립적인 CDN으로서 성능 최적화와 보안 기능을 애플리케이션 인프라로부터 분리할 수 있는 방법을 제공합니다. 저희는 소규모 기업을 계속 인수 합병하고 있기 때문에 기업 규모와 범위를 늘리는 데 큰 도움이 됩니다."라고 설명합니다.



이는 꾸준히 성장하고 빠르게 발전하는 디지털 산업에 적응하며 수백만 명의 고객에게 언제나 동일한 품질의 뉴스와 엔터테인먼트를 제공하는 기업이 실행할 수 있는 강력한 전략입니다.



DPG Media 소개

DPG Media의 미디어는 정보, 아이디어, 엔터테인먼트를 제공해 사람들의 삶을 풍요롭게 합니다. 우리는 정보를 가진 소비자와 강력한 커뮤니티가 더 나은 세상을 만드는 데 기여한다고 생각합니다. 당사는 가장 효과적이고 신뢰할 수 있는 미디어를 제공하며, 긍정적, 창의적이고 경쟁력 있으며 지속적, 성공적인 미디어 비즈니스를 구축하기 위해 노력합니다.