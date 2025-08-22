Apontado para um futuro móvel, com escalabilidade de baixo custo

Levar o conteúdo para a Edge também dá à empresa um caminho claro para um futuro mais móvel. "No ano passado, nosso tráfego móvel ultrapassou o tráfego normal, e essa tendência só continuará", diz De Coninck. "Acredito firmemente que a abordagem orientada para a Edge da Akamai se tornará uma grande vantagem para o acesso móvel, pois nos aproxima muito mais dos usuários".



Além disso, a padronização em uma única CDN ajudou a DPG Media a reduzir custos, agrupando todo o tráfego através da Akamai, onde quer que as aplicações residam, seja no local ou em qualquer plataforma de nuvem. Em sua recente aquisição da Sanoma NL, a DPG Media descobriu que a migração da marca para trás da Akamai economizou imediatamente 10.000 euros por mês em custos de infraestrutura, ao mesmo tempo em que permitiu que ela alcançasse públicos maiores do que nunca.



"A Akamai nos dá a agilidade e a velocidade de expansão sem altos custos de infraestrutura, de modo que uma nova marca, como a Sanoma, pode se beneficiar de 10 vezes mais visitantes sem incorrer em 10 vezes mais custos", afirma De Coninck. "Isso significa que podemos reinvestir as economias em uma área que está se tornando cada vez mais importante: a segurança".



Proteção de sites de notícias contra ameaças à segurança

De Coninck tem trabalhado para proteger a infraestrutura da DPG Media adicionando proteção de perímetro com a Akamai. A empresa de mídia e entretenimento escolheu o App & API Protector para se proteger contra ataques distribuídos de negação de serviço, afastando as ameaças da infraestrutura e interrompendo-as na borda, com o Client Reputation adicionando uma camada adicional de proteção ao perímetro. Proteção e conformidade & no lado do cliente protege contra ataques de script, enquanto o Bot Manager Premier bloqueia tentativas de capturar conteúdo ou roubar credenciais do usuário.



"Precisamos proteger nossas aplicações e dados de usuários contra ameaças direcionadas, como preenchimento de credenciais e captura de conteúdo", diz Coninck. "A centralização de nossas aplicações por trás de um firewall de aplicação da Web reduz drasticamente nossa superfície de ataque público e ajuda a manter nossos dados de usuário seguros".



Forte caso de negócios, estratégia de longo prazo para crescimento

A DPG Media já cruzou um grande caminho desde o primeiro lançamento da Akamai com sua aplicação iPaper. De apenas algumas centenas de terabytes por mês, a implantação cresceu para incluir 20 petabytes de conteúdo mensal, desde publicações de notícias diárias e revistas até streaming de vídeo. Em grande parte, isso é resultado dos incansáveis esforços de De Coninck para conduzir a iniciativa de padronização. Concentrando-se nas 30 marcas mais valiosas da empresa com os mais altos requisitos de largura de banda, ele já ajudou a mover 70% das aplicações voltadas para o público por trás da Akamai. E ele ainda não terminou.



Parte de seu trabalho é ajudar os desenvolvedores a fazer a transição para a Akamai à medida que eles criam e implantam novas aplicações. Ele tem um forte caso de negócios, mostrando que uma única CDN corporativa ajuda a otimizar o desempenho, a estabilidade, a escalabilidade e a segurança, ao mesmo tempo em que reduz os custos. E ele pode contar com o Premium Service and Support 3.0 da Akamai com o Security Optimization Assistance para manter tudo funcionando sem problemas. Ele sabe como é importante manter a CDN separada da camada de aplicativos, dando às equipes de desenvolvimento a flexibilidade para dimensionar aplicações e movê-las.



"Como uma CDN independente, a Akamai fornece uma maneira de dissociar a otimização do desempenho e os recursos de segurança de nossa infraestrutura de aplicações", diz De Coninck. "Isso é importante à medida que continuamos a adquirir e a absorver empresas menores, proporcionando-lhes o benefício do nosso alcance e escala empresarial".



Trata-se de uma estratégia forte para uma empresa que está em constante evolução e se adaptando a uma indústria cada vez mais digital, estendendo o mesmo jornalismo e entretenimento de qualidade que sempre proporcionou a milhões de pessoas on-line.



Sobre a DPG Media

Os nossos meios de comunicação enriquecem as vidas das pessoas, informando-as, inspirando-as e divertindo-as. Acreditamos que consumidores informados e comunidades fortes contribuem para um mundo melhor. Oferecemos a mídia mais eficaz e confiável. Temos o compromisso de criar um negócio de mídia duradouro e bem-sucedido que seja positivo, criativo e competitivo.