Uma base para notícias e entretenimento, a qualquer hora, em qualquer lugar
A DPG Media conta com a Akamai para fornecer desempenho, estabilidade e segurança a todas as suas marcas de mídia on-line, fornecendo notícias e entretenimento com os quais milhões de pessoas contam todos os dias.
A confiança para sentar e aproveitar o show, com uma rede de entrega de conteúdo para o apoiar
Exatamente um ano após o início da pandemia da COVID-19, a DPG Media realizou um evento musical ao vivo em seu popular portal de notícias e entretenimento, o HLN.be. Com 24 horas de transmissões de performances ao vivo on-line, foi uma oportunidade de mostrar artistas regionais em um momento em que não era possível fazer shows com público presencialmente. E conseguiu atrair mais de 540.000 espectadores na Bélgica e trazer 82.000 novos assinantes para o site.
Foi uma grande vitória pessoal para Jo De Coninck, Proprietário do produto de Rede de Entrega de Conteúdo e Web Application Firewall na equipe de Governança de nuvem da DPG Media. "Transmitimos 270 Gbps de vídeo ao vivo para centenas de milhares de pessoas", diz de Coninck. "É uma enorme quantidade de tráfego para nós, mas não tivemos de aumentar a capacidade de infraestrutura ou de hospedagem. Apenas nos sentamos e curtimos o show".
Com a empresa há 20 anos, De Coninck passou a última década ajudando o conglomerado de mídia a conduzir a transformação digital. A DPG Media opera 90 marcas regionais conhecidas, abrangendo notícias e revistas impressas, transmissão de TV e rádio, publicações digitais e transmissão de vídeo sob demanda. E está levando mais notícias e entretenimento on-line, alcançando milhões de pessoas na Bélgica, Holanda e Dinamarca.
De Coninck tem sido fundamental na mudança on-line, garantindo que a infraestrutura tenha o desempenho, a estabilidade e a segurança para lidar com uma crescente audiência, eventos de streaming de vídeo em grande escala e os picos frequentemente imprevisíveis no tráfego causados por notícias de última hora. Ele confia na Akamai para fazer isso e está liderando uma iniciativa em toda a empresa para colocar todas as aplicações voltadas ao público por trás da Akamai.
A Akamai nos dá a agilidade e a velocidade para expandir sem altos custos de infraestrutura.Jo De Coninck, Proprietário do produto Content Delivery Network e Web Application Firewall
Concessão de escala e volume empresarial a marcas de mídia menores
O esforço de padronização é uma parte importante da estratégia de negócios mais ampla do conglomerado de mídia: usar a escala da empresa e alcançar o crescimento rápido para aquisições e novos empreendimentos comerciais. Ao trazer marcas menores para a Akamai, De Coninck pode oferecer imediatamente a elas os recursos de infraestrutura necessários para pensar grande: entregar conteúdo mais rico e alcançar públicos maiores que antes. Tudo isso sem expandir a infraestrutura. Isso permite que a DPG Media fortaleça suas vantagens regionais e compita com concorrentes globais disruptivos, como Facebook, Google e Netflix.
"Nossa estratégia de CDN centralizada é uma oportunidade de otimizar o desempenho de nossos produtos digitais, melhorar a segurança e, como é um jogo de volume, podemos reduzir custos em comparação com uma abordagem autônoma. Uma vitória tripla!" diz Frank Mathys, CTO da DPG Media.
A jornada começou com uma única publicação on-line
De Coninck apresentou pela primeira vez a tecnologia da Akamai à DPG Media há quase 10 anos, já que a empresa se preparou para lançar o iPaper, sua primeira publicação digital. Ele precisava garantir que os leitores tivessem uma experiência rápida e impecável, pois acessavam as notícias em seus desktops, tablets e telefones. Armazenamento em cache na edge com o produto Download Delivery da Akamai, ele poderia fazer com que as páginas fossem carregadas rapidamente criando uma melhor experiência de leitura para as pessoas, ainda mais fácil do que abrir um jornal dobrado no café da manhã. Ao mesmo tempo, o conteúdo armazenado em cache criaria uma zona de buffer para a infraestrutura, permitindo que ela resistisse às inevitáveis ondas de tráfego que vêm com notícias de última hora.
"Sem a Akamai, simplesmente não teríamos conseguido entregar esse primeiro produto digital", lembra Coninck. Desde então, ele estendeu a CDN (rede de entrega de conteúdo) a dezenas de aplicativos voltados para o público, adicionando Dynamic Site Accelerator para otimizar ainda mais o desempenho do site e o Adaptive Media Delivery para dar suporte aos canais de vídeo sob demanda mais recentes da DPG Media. A DPG Media também usa Edge DNS e Cloud Wrapper, mantendo o desempenho, a disponibilidade, e estabilidade alta para os sites de notícias e entretenimento.
"Mesmo quando nossas aplicações e infraestrutura de hospedagem foram suspensas, conseguimos manter nossos sites de notícias em execução nas versões em cache", diz Coninck. "A Akamai manteve-nos vivos durante esses tempos".
Nossa estratégia de CDN (Rede de Entrega de Conteúdo) centralizada é uma oportunidade de otimizar o desempenho de nossos produtos digitais, melhorar a segurança e, como é um jogo de volume, podemos reduzir custos em comparação com uma abordagem autônoma. Uma vitória tripla!Frank Mathys, CTO
Apontado para um futuro móvel, com escalabilidade de baixo custo
Levar o conteúdo para a Edge também dá à empresa um caminho claro para um futuro mais móvel. "No ano passado, nosso tráfego móvel ultrapassou o tráfego normal, e essa tendência só continuará", diz De Coninck. "Acredito firmemente que a abordagem orientada para a Edge da Akamai se tornará uma grande vantagem para o acesso móvel, pois nos aproxima muito mais dos usuários".
Além disso, a padronização em uma única CDN ajudou a DPG Media a reduzir custos, agrupando todo o tráfego através da Akamai, onde quer que as aplicações residam, seja no local ou em qualquer plataforma de nuvem. Em sua recente aquisição da Sanoma NL, a DPG Media descobriu que a migração da marca para trás da Akamai economizou imediatamente 10.000 euros por mês em custos de infraestrutura, ao mesmo tempo em que permitiu que ela alcançasse públicos maiores do que nunca.
"A Akamai nos dá a agilidade e a velocidade de expansão sem altos custos de infraestrutura, de modo que uma nova marca, como a Sanoma, pode se beneficiar de 10 vezes mais visitantes sem incorrer em 10 vezes mais custos", afirma De Coninck. "Isso significa que podemos reinvestir as economias em uma área que está se tornando cada vez mais importante: a segurança".
Proteção de sites de notícias contra ameaças à segurança
De Coninck tem trabalhado para proteger a infraestrutura da DPG Media adicionando proteção de perímetro com a Akamai. A empresa de mídia e entretenimento escolheu o App & API Protector para se proteger contra ataques distribuídos de negação de serviço, afastando as ameaças da infraestrutura e interrompendo-as na borda, com o Client Reputation adicionando uma camada adicional de proteção ao perímetro. Proteção e conformidade & no lado do cliente protege contra ataques de script, enquanto o Bot Manager Premier bloqueia tentativas de capturar conteúdo ou roubar credenciais do usuário.
"Precisamos proteger nossas aplicações e dados de usuários contra ameaças direcionadas, como preenchimento de credenciais e captura de conteúdo", diz Coninck. "A centralização de nossas aplicações por trás de um firewall de aplicação da Web reduz drasticamente nossa superfície de ataque público e ajuda a manter nossos dados de usuário seguros".
Forte caso de negócios, estratégia de longo prazo para crescimento
A DPG Media já cruzou um grande caminho desde o primeiro lançamento da Akamai com sua aplicação iPaper. De apenas algumas centenas de terabytes por mês, a implantação cresceu para incluir 20 petabytes de conteúdo mensal, desde publicações de notícias diárias e revistas até streaming de vídeo. Em grande parte, isso é resultado dos incansáveis esforços de De Coninck para conduzir a iniciativa de padronização. Concentrando-se nas 30 marcas mais valiosas da empresa com os mais altos requisitos de largura de banda, ele já ajudou a mover 70% das aplicações voltadas para o público por trás da Akamai. E ele ainda não terminou.
Parte de seu trabalho é ajudar os desenvolvedores a fazer a transição para a Akamai à medida que eles criam e implantam novas aplicações. Ele tem um forte caso de negócios, mostrando que uma única CDN corporativa ajuda a otimizar o desempenho, a estabilidade, a escalabilidade e a segurança, ao mesmo tempo em que reduz os custos. E ele pode contar com o Premium Service and Support 3.0 da Akamai com o Security Optimization Assistance para manter tudo funcionando sem problemas. Ele sabe como é importante manter a CDN separada da camada de aplicativos, dando às equipes de desenvolvimento a flexibilidade para dimensionar aplicações e movê-las.
"Como uma CDN independente, a Akamai fornece uma maneira de dissociar a otimização do desempenho e os recursos de segurança de nossa infraestrutura de aplicações", diz De Coninck. "Isso é importante à medida que continuamos a adquirir e a absorver empresas menores, proporcionando-lhes o benefício do nosso alcance e escala empresarial".
Trata-se de uma estratégia forte para uma empresa que está em constante evolução e se adaptando a uma indústria cada vez mais digital, estendendo o mesmo jornalismo e entretenimento de qualidade que sempre proporcionou a milhões de pessoas on-line.
Sobre a DPG Media
Os nossos meios de comunicação enriquecem as vidas das pessoas, informando-as, inspirando-as e divertindo-as. Acreditamos que consumidores informados e comunidades fortes contribuem para um mundo melhor. Oferecemos a mídia mais eficaz e confiável. Temos o compromisso de criar um negócio de mídia duradouro e bem-sucedido que seja positivo, criativo e competitivo.