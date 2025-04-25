Un avenir mobile avec une évolutivité à faible coût

La mise en bordure de l'Internet du contenu permet également à l'entreprise d'envisager un avenir plus mobile. « L'année dernière, notre trafic sur mobile a dépassé le trafic régulier, et cette tendance ne fait que se confirmer », explique Jo De Coninck. « Je suis convaincu que l'approche d'Akamai orientée vers la bordure de l'Internet deviendra un avantage considérable pour l'accès mobile, car elle nous rapproche énormément des utilisateurs. »



De plus, la standardisation sur un seul CDN a permis à DPG Media de réduire ses coûts en regroupant tout le trafic via Akamai, que les applications se trouvent sur un site ou sur une plateforme cloud. Lors de sa récente acquisition de Sanoma NL, DPG Media a constaté que le recours à Akamai a permis à la marque d'économiser 10 000 € par mois sur les coûts d'infrastructure, tout en lui permettant d'atteindre une audience plus large que jamais.



« Akamai nous offre la flexibilité et la rapidité nécessaires pour évoluer sans coûts d'infrastructure élevés. Une nouvelle marque comme Sanoma peut ainsi multiplier par 10 son nombre de visiteurs sans payer 10 fois plus cher », explique Jo De Coninck. « Cela signifie que nous pouvons réinvestir les économies dans un domaine de plus en plus important : la sécurité. »



Protection des sites d'actualités contre les menaces pour la sécurité

Jo De Coninck s'est attaché à protéger l'infrastructure de DPG Media en ajoutant un périmètre de protection grâce à Akamai. La société de médias et de divertissement a d'ailleurs choisi App & API Protector pour se protéger contre les attaques par déni de service distribué, éloignant ainsi les menaces de l'infrastructure en les bloquant en bordure de l'Internet. La solution Client Reputation a quant à elle ajouté une couche supplémentaire de protection au périmètre. Client-Side Protection & Compliance protège contre les attaques de script, tandis que Bot Manager Premier bloque les tentatives d'extraction de contenu ou de vol des identifiants d'utilisateurs.



« Nous devons protéger nos applications et nos données utilisateur contre des menaces ciblées telles que le credential stuffing et l'extraction de contenu », explique Jo De Coninck. « La centralisation de nos applications derrière un Web Application Firewall réduit considérablement notre surface d'attaque publique et permet de protéger nos données utilisateur. »



Argument commercial solide et stratégie de croissance à long terme

DPG Media a fait beaucoup de chemin depuis son premier lancement avec Akamai pour son application iPaper. De seulement quelques centaines de téraoctets par mois, le déploiement s'est développé pour atteindre 20 pétaoctets de contenu mensuel, des publications d'actualités quotidiennes aux magazines en passant par la vidéo en streaming. C'est en grande partie dû aux efforts inlassables de Jo De Coninck pour mener l'initiative de standardisation. En se concentrant sur les 30 principales marques de l'entreprise aux besoins les plus élevés en bande passante, il a déjà aidé à placer 70 % des applications publiques sous les soins d'Akamai. Et ce n'est que le début.



Une partie de son travail consiste à aider les développeurs à effectuer la transition vers Akamai lors de la création et du déploiement de nouvelles applications. Il dispose d'un argument commercial solide, montrant qu'un CDN d'entreprise unique permet d'optimiser les performances, la stabilité, l'évolutivité et la sécurité tout en réduisant les coûts. Il peut également compter sur Akamai Premium Service and Support 3.0 avec Security Optimization Assistance pour assurer le bon fonctionnement général des solutions. Il sait à quel point il est important de séparer le CDN de la couche d'application afin de donner aux équipes de développement la possibilité de développer les applications et de les déplacer.



« En tant que CDN indépendant, Akamai nous permet de dissocier les fonctionnalités d'optimisation des performances et de sécurité de notre infrastructure d'applications », explique Jo De Coninck. « Cela est d'autant plus important que nous continuons à acquérir et à absorber des entreprises plus petites, qui profitent ainsi du statut et de la portée de notre entreprise. »



Étendre à des millions de personnes en ligne son offre de journalisme et de divertissement, en gardant la même qualité que toujours, est une stratégie solide pour une entreprise en constante évolution, dans une industrie de plus en plus digitale.



À propos de DPG Media

Nos médias enrichissent la vie des internautes en les informant, en les inspirant et en les divertissant. Nous sommes convaincus que des internautes et des communautés bien informés contribuent à un monde meilleur. Nous proposons les médias les plus efficaces et les plus fiables. Nous nous engageons à créer une entreprise de médias durable et prospère, à la fois positive, créative et compétitive.