Verso un futuro mobile con una scalabilità a basso costo

Il passaggio dei contenuti sull'edge fornisce, inoltre, all'azienda un chiaro percorso verso un futuro mobile. "L'anno scorso, il nostro traffico proveniente dai dispositivi mobili ha superato il traffico regolare e questa tendenza è destinata a continuare", afferma De Coninck. "Ritengo fermamente che l'approccio di Akamai orientato all'edge offrirà un notevole vantaggio per l'accesso mobile, poiché ci avvicina maggiormente agli utenti".



Inoltre, la standardizzazione su una sola CDN ha aiutato DPG Media a ridurre i costi accorpando tutto il traffico tramite Akamai, ovunque si trovino le applicazioni, on-premise o su una qualsiasi piattaforma cloud. Nella sua recente acquisizione di Sanoma NL, DPG Media ha notato che, facendo gestire il brand ad Akamai, ha potuto risparmiare immediatamente €10.000 al mese sui costi legati all'infrastruttura, oltre a raggiungere un numero di utenti più alto che mai.



"Akamai ci offre l'agilità e la velocità di espandere il nostro sistema senza far lievitare i costi legati all'infrastruttura, pertanto un nuovo brand come Sanoma può trarre vantaggio da un numero di visitatori decuplicato senza far aumentare di 10 volte i costi", afferma De Coninck. "In tal modo, possiamo reinvestire quanto abbiamo risparmiato in un settore che sta diventando sempre più importante: la sicurezza".



Protezione dei siti di informazione dalle minacce alla sicurezza

De Coninck sta lavorando per proteggere l'infrastruttura di DPG Media aggiungendo una protezione perimetrale con Akamai. La società di media e intrattenimento ha scelto App & API Protector per proteggersi dagli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service) allontanando le minacce dall'infrastruttura e bloccandole sull'edge con Client Reputation , che ha aggiunto un ulteriore livello di protezione al perimetro. Client-Side Protection & Compliance protegge dagli attacchi basati su script, mentre Bot Manager Premier blocca i tentativi di trafugare i contenuti o rubare le credenziali utente.



"Dobbiamo proteggere le nostre applicazioni e i dati degli utenti da minacce mirate come il credential stuffing e lo scraping dei contenuti", afferma De Coninck. "La centralizzazione delle nostre applicazioni dietro una soluzione WAF (Web Application Firewall) riduce significativamente la nostra superficie pubblica di attacco e aiuta a tenere al sicuro i dati dei nostri utenti".



Un solido business case, una strategia di espansione a lungo termine

DPG Media ha fatto parecchia strada dal primo lancio della tecnologia Akamai con la sua applicazione iPaper. Da poche centinaia di terabyte al mese, la sua distribuzione è cresciuta fino a raggiungere i 20 petabyte di contenuti mensili, dalle pubblicazioni di quotidiani e riviste allo streaming video. In larga misura, tutto ciò è il risultato dell'infaticabile lavoro svolto da De Coninck nell'intento di favorire il suo progetto di standardizzazione. Focalizzandosi sui principali 30 brand dell'azienda che richiedono la massima larghezza di banda, ha già aiutato a far gestire il 70% delle applicazioni per interazioni pubbliche ad Akamai. Tuttavia, la sua opera non è ancora terminata:



parte del suo lavoro consiste nell'aiutare gli sviluppatori nella fase di transizione ad Akamai durante la creazione e la distribuzione di nuove applicazioni. Il suo solido business case mostra come una singola CDN aziendale può aiutare ad ottimizzare performance, stabilità, scalabilità e sicurezza, riducendo, al contempo, i costi. Inoltre, può fare affidamento su Akamai Premium Service and Support 3.0 con Security Optimization Assistance per far funzionare tutto alla perfezione. De Coninck sa bene quanto sia importante mantenere la CDN separata dal livello delle applicazioni per fornire ai team di sviluppo la flessibilità necessaria per scalare e spostare le applicazioni dove necessario.



"Grazie ad una rete CDN indipendente, Akamai ci fornisce un modo per scollegare le funzioni di sicurezza e ottimizzazione delle performance dalla nostra infrastruttura delle applicazioni", afferma De Coninck. "Si tratta di un passaggio importante nel nostro processo di acquisizione di società più piccole, che possono trarre vantaggio dal livello di scalabilità e portata della nostra azienda.



Una strategia solida per un'azienda che si evolve e adatta costantemente ad un settore sempre più digitale, estendendo la stessa qualità di informazione e intrattenimento, che ha sempre fornito, a milioni di persone online.



Informazioni su DPG Media

I nostri contenuti multimediali informano, ispirano e intrattengono le persone, arricchendo la loro vita. Siamo convinti che persone informate e comunità solide possano contribuire a rendere il nostro mondo migliore. Offriamo i contenuti multimediali più efficaci e affidabili. Ci impegniamo nell'intento di costruire attività multimediali durature e di successo, che risultino positive, creative e competitive.