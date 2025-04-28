©2025 Akamai Technologies
Una base per l'informazione e l'intrattenimento, ovunque e in qualsiasi momento
DPG Media si basa su Akamai per fornire performance, stabilità e sicurezza a tutti i suoi brand multimediali online, offrendo notizie e contenuti di intrattenimento su cui fanno affidamento milioni di persone ogni giorno.
La tranquillità di rilassarsi e godersi lo spettacolo con il supporto di una rete per la distribuzione dei contenuti
Esattamente un anno dopo l'inizio della pandemia di COVID-19, DPG Media ha ospitato un evento musicale dal vivo sul suo famoso portale di notizie e intrattenimento, HLN.be. Con 24 ore di spettacoli dal vivo trasmessi in streaming online, questo evento ha rappresentato un'opportunità per presentare artisti locali in un momento in cui non era consentito tenere concerti dal vivo. L'evento ha riscontrato un enorme successo con oltre 540.000 spettatori in Belgio e l'acquisizione di 82.000 nuovi abbonati al sito.
Si è trattato di una straordinaria vittoria personale di Jo De Coninck, Content Delivery Network and Web Application Firewall Product Owner del team Cloud Governance di DPG Media. "Abbiamo trasmesso in streaming 270 Gbps di video dal vivo a centinaia di migliaia di persone", afferma De Coninck. "L'evento ha implicato un'enorme quantità di traffico per noi, anche se non abbiamo dovuto ampliare l'infrastruttura né la capacità di gestione. Ci siamo semplicemente rilassati per goderci lo spettacolo".
Entrato nella società da 20 anni, De Coninck ha trascorso l'ultimo decennio ad aiutare il conglomerato mediatico nell'intento di facilitare la sua trasformazione digitale. DPG Media gestisce 90 brand famosi a livello locale, da riviste e giornali, a canali televisivi e radiofonici, pubblicazioni digitali e streaming video on-demand. Le sue notizie e i suoi contenuti di intrattenimento ora sono sempre più online con milioni di utenti in Belgio, Paesi Bassi e Danimarca.
De Coninck è stata una figura determinante nel passaggio dei contenuti online, garantendo all'infrastruttura le performance, la stabilità e la sicurezza di gestire un pubblico di lettori in espansione, eventi di streaming video su larga scala e i picchi di traffico spesso imprevedibili causati dalle notizie dell'ultim'ora. Per garantire tutto ciò, si affida ad Akamai promuovendo un'iniziativa aziendale che intende far gestire ad Akamai tutte le applicazioni per interazioni pubbliche.
Scalabilità e volume di livello aziendale ai brand multimediali più piccoli
L'impegno volto alla standardizzazione è un componente importante di una più ampia strategia aziendale del conglomerato mediatico: utilizzare la scalabilità e la portata della società per favorire una rapida crescita con acquisizioni e nuove imprese commerciali. Riunendo i brand più piccoli sotto l'ala di Akamai, De Coninck riesce a fornire loro immediatamente le risorse infrastrutturali di cui hanno bisogno per progredire, distribuendo contenuti complessi e raggiungendo un numero di utenti più ampio che mai, il tutto senza espandere l'infrastruttura. In tal modo, DPG Media può rafforzare i suoi vantaggi regionali e competere con leader globali dirompenti come Facebook, Google e Netflix.
"La nostra strategia CDN è un'opportunità per ottimizzare le performance dei nostri prodotti digitali, migliorare la sicurezza e, poiché si tratta di un gioco di volumi, ridurre i costi rispetto ad un approccio indipendente: una vittoria su tre fronti!", afferma Frank Mathys, CTO di DPG Media.
Tutto è iniziato con una pubblicazione online
De Coninck ha introdotto la tecnologia Akamai in DPG Media per la prima volta quasi 10 anni fa, quando l'azienda si preparava a lanciare iPaper, la sua prima pubblicazione digitale. Voleva garantire ai suoi lettori experience rapide e impeccabili su qualsiasi dispositivo utilizzato per accedere alle notizie (computer desktop, tablet e cellulari). Memorizzando nella cache i contenuti sull'edge con Download Delivery di Akamai, è riuscito a velocizzare il caricamento delle pagine e a creare una migliore experience per i lettori in modo persino più semplice che leggere le pagine di un quotidiano a colazione. Allo stesso tempo, i contenuti memorizzati nella cache creano una sorta di "zona cuscinetto" per l'infrastruttura, consentendo di sostenere le inevitabili impennate di traffico associate alle notizie dell'ultim'ora.
"Senza Akamai, non sarebbe stato possibile distribuire il nostro primo prodotto digitale", ricorda De Coninck. Da allora, ha esteso la rete per la distribuzione dei contenuti (CDN) a dozzine di applicazioni per interazioni pubbliche, aggiungendo Dynamic Site Accelerator per ottimizzare ulteriormente le performance del sito e Adaptive Media Delivery per supportare i nuovi canali video-on-demand di DPG Media. Inoltre, DPG Media utilizza Edge DNS e Cloud Wrapperper mantenere un elevato livello di performance, disponibilità e stabilità sui siti di informazione e intrattenimento.
"Persino quando le nostre applicazioni e l'infrastruttura sottostante si sono interrotte, abbiamo potuto eseguire i nostri siti di notizie sulle versioni memorizzate nella cache", afferma De Coninck. "Akamai ha mantenuto il sito attivo in questi momenti".
Verso un futuro mobile con una scalabilità a basso costo
Il passaggio dei contenuti sull'edge fornisce, inoltre, all'azienda un chiaro percorso verso un futuro mobile. "L'anno scorso, il nostro traffico proveniente dai dispositivi mobili ha superato il traffico regolare e questa tendenza è destinata a continuare", afferma De Coninck. "Ritengo fermamente che l'approccio di Akamai orientato all'edge offrirà un notevole vantaggio per l'accesso mobile, poiché ci avvicina maggiormente agli utenti".
Inoltre, la standardizzazione su una sola CDN ha aiutato DPG Media a ridurre i costi accorpando tutto il traffico tramite Akamai, ovunque si trovino le applicazioni, on-premise o su una qualsiasi piattaforma cloud. Nella sua recente acquisizione di Sanoma NL, DPG Media ha notato che, facendo gestire il brand ad Akamai, ha potuto risparmiare immediatamente €10.000 al mese sui costi legati all'infrastruttura, oltre a raggiungere un numero di utenti più alto che mai.
"Akamai ci offre l'agilità e la velocità di espandere il nostro sistema senza far lievitare i costi legati all'infrastruttura, pertanto un nuovo brand come Sanoma può trarre vantaggio da un numero di visitatori decuplicato senza far aumentare di 10 volte i costi", afferma De Coninck. "In tal modo, possiamo reinvestire quanto abbiamo risparmiato in un settore che sta diventando sempre più importante: la sicurezza".
Protezione dei siti di informazione dalle minacce alla sicurezza
De Coninck sta lavorando per proteggere l'infrastruttura di DPG Media aggiungendo una protezione perimetrale con Akamai. La società di media e intrattenimento ha scelto App & API Protector per proteggersi dagli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service) allontanando le minacce dall'infrastruttura e bloccandole sull'edge con Client Reputation , che ha aggiunto un ulteriore livello di protezione al perimetro. Client-Side Protection & Compliance protegge dagli attacchi basati su script, mentre Bot Manager Premier blocca i tentativi di trafugare i contenuti o rubare le credenziali utente.
"Dobbiamo proteggere le nostre applicazioni e i dati degli utenti da minacce mirate come il credential stuffing e lo scraping dei contenuti", afferma De Coninck. "La centralizzazione delle nostre applicazioni dietro una soluzione WAF (Web Application Firewall) riduce significativamente la nostra superficie pubblica di attacco e aiuta a tenere al sicuro i dati dei nostri utenti".
Un solido business case, una strategia di espansione a lungo termine
DPG Media ha fatto parecchia strada dal primo lancio della tecnologia Akamai con la sua applicazione iPaper. Da poche centinaia di terabyte al mese, la sua distribuzione è cresciuta fino a raggiungere i 20 petabyte di contenuti mensili, dalle pubblicazioni di quotidiani e riviste allo streaming video. In larga misura, tutto ciò è il risultato dell'infaticabile lavoro svolto da De Coninck nell'intento di favorire il suo progetto di standardizzazione. Focalizzandosi sui principali 30 brand dell'azienda che richiedono la massima larghezza di banda, ha già aiutato a far gestire il 70% delle applicazioni per interazioni pubbliche ad Akamai. Tuttavia, la sua opera non è ancora terminata:
parte del suo lavoro consiste nell'aiutare gli sviluppatori nella fase di transizione ad Akamai durante la creazione e la distribuzione di nuove applicazioni. Il suo solido business case mostra come una singola CDN aziendale può aiutare ad ottimizzare performance, stabilità, scalabilità e sicurezza, riducendo, al contempo, i costi. Inoltre, può fare affidamento su Akamai Premium Service and Support 3.0 con Security Optimization Assistance per far funzionare tutto alla perfezione. De Coninck sa bene quanto sia importante mantenere la CDN separata dal livello delle applicazioni per fornire ai team di sviluppo la flessibilità necessaria per scalare e spostare le applicazioni dove necessario.
"Grazie ad una rete CDN indipendente, Akamai ci fornisce un modo per scollegare le funzioni di sicurezza e ottimizzazione delle performance dalla nostra infrastruttura delle applicazioni", afferma De Coninck. "Si tratta di un passaggio importante nel nostro processo di acquisizione di società più piccole, che possono trarre vantaggio dal livello di scalabilità e portata della nostra azienda.
Una strategia solida per un'azienda che si evolve e adatta costantemente ad un settore sempre più digitale, estendendo la stessa qualità di informazione e intrattenimento, che ha sempre fornito, a milioni di persone online.
Informazioni su DPG Media
I nostri contenuti multimediali informano, ispirano e intrattengono le persone, arricchendo la loro vita. Siamo convinti che persone informate e comunità solide possano contribuire a rendere il nostro mondo migliore. Offriamo i contenuti multimediali più efficaci e affidabili. Ci impegniamo nell'intento di costruire attività multimediali durature e di successo, che risultino positive, creative e competitive.