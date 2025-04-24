面向移动性的未来，扩展成本低廉

将内容推送到边缘位置也为该公司迈向更具移动性的未来铺平了道路。De Coninck 表示：“去年，我们的移动流量超过了普通流量，这样的趋势还会延续下去，我坚信，由于 Akamai 面向边缘的方法让我们更靠近用户，因此它必将成为移动访问的一大优势。”



更重要的是，基于单一 CDN 的标准化已助 DPG Media 降低了成本，因为这种方式通过 Akamai 产品将所有流量捆绑在一起，不论应用程序位于本地还是任何云平台上都是如此。在近期收购 Sanoma NL 的工作中，DPG Media 发现，在通过 Akamai 产品处理该品牌的流量之后，不仅每月基础架构成本立即节省了 10,000 欧元，而且受众数量也得到了增加。



De Coninck 表示：“Akamai 为我们提供了敏捷性和速度，让我们能够在无需承担高昂基础架构成本的情况下扩大规模，这让 Sanoma 这样的新品牌可以从 10 倍的访客数量中获益，但不会产生 10 倍的成本。而由此省下的资金可以重新投入到一个日渐重要的领域：安全性。”



保护新闻网站免受安全威胁

De Coninck 一直在借助 Akamai 添加网络防御层，从而保护 DPG Media 的基础架构。这家媒体和娱乐公司选择 App & API Protector 来防范分布式拒绝服务攻击，让威胁远离基础架构，在边缘位置加以阻止；此外还使用 Client Reputation 在网络防御层增添额外保护。 Client-Side Protection & Compliance 能够抵御脚本攻击，而 Bot Manager Premier 则能够阻止抓取内容或窃取用户凭据的企图。



De Coninck 表示：“我们需要保护应用程序和用户数据免受撞库和内容抓取等定向威胁，用一个 Web 应用程序防火墙集中保护应用程序大大减少了我们的公共攻击面，有助于确保用户数据的安全。”



强有力的业务案例和长期的发展战略

自为 iPaper 应用程序首次采用 Akamai 以来，DPG Media 已取得了长足的发展。从每月只有几百 TB 的内容，发展到了每月 20 PB 的内容，从每日新闻出版物和杂志发展到了流媒体视频。在很大程度上，这是 De Coninck 不懈努力推动标准化计划的结果。通过专注于该公司对带宽需求量最大的前 30 大品牌，如今他已帮助该公司 70% 面向公众的应用程序采用了 Akamai 产品。但他并没有就此止步。



他的部分工作是帮助开发人员在构建和部署新的应用程序时过渡到 Akamai。他进行了强有力的商业论证，足以说明单个企业 CDN 有助于优化性能、稳定性、可扩展性和安全性，同时能够降低成本。他能够依靠 Akamai Premium Service and Support 3.0 及 Security Optimization Assistance 保持一切顺畅运转。他深知保持 CDN 与应用层分离有多重要，这可为开发团队扩展应用程序以及移动应用程序带来灵活性。



De Coninck 表示：“作为独立 CDN，Akamai 为我们提供了一种将性能优化和安全功能与我们的应用基础架构分离的方法。这一点非常重要，因为我们会不断收购和吞并较小的公司，让他们受益于我们的企业规模和影响力。”



以相同的品质，将一直以来提供的新闻和娱乐内容扩展覆盖数百万线上观众，对于一家不断发展壮大并适应日益数字化行业的公司来说，这是一种强有力的战略。



关于 DPG Media

我们的媒体通过使人们获得资讯、受到启发以及愉悦心情来充实大众生活。我们相信，明智的消费者和强大的社区有助于创造更美好的世界。我们提供非常有效、可靠的媒体内容。我们致力于打造有正能量、有创意、有竞争力并且经受得住时间考验的成功媒体企业。