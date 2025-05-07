©2025 Akamai Technologies
Una base para noticias y entretenimiento, en cualquier momento y lugar
DPG Media confía en Akamai para proporcionar rendimiento, estabilidad y seguridad a todas sus marcas multimedia online, con una oferta de noticias y entretenimiento en la que millones de personas confían a diario.
La confianza para relajarse y disfrutar, con el respaldo de una red de distribución de contenido
Exactamente un año después de que empezara la pandemia de COVID-19, DPG Media organizó un evento musical en directo en su popular portal de noticias y entretenimiento, HLN.be. Con 24 horas de streaming online de actuaciones en directo, era su oportunidad para presentar a artistas regionales en un momento en que los conciertos en persona no eran posibles. Y tuvieron éxito: atrajeron a más de 540 000 espectadores de toda Bélgica y consiguieron 82 000 nuevos suscriptores.
Fue una gran victoria personal para Jo De Coninck, jefe de producto de “Red de Distribución de Contenido y Web Application Firewall” en el equipo de Gobierno de Nube en DPG Media. "Transmitimos 270 Gbps de vídeo en directo a cientos de miles de personas", afirma De Coninck. "Era una cantidad de tráfico enorme para nosotros, pero no tuvimos que aumentar la infraestructura ni la capacidad alojada. Simplemente nos sentamos y disfrutamos del espectáculo".
Durante sus 20 años en la empresa, De Coninck pasó la última década ayudando al conglomerado multimedia a impulsar su transformación digital. DPG Media dirige 90 marcas regionales conocidas que abarcan periódicos y revistas impresas, programas de radio y televisión, publicaciones digitales y streaming de vídeo a la carta. La empresa se apoya cada vez más en las noticias y el entretenimiento online, que llegan a millones de personas en Bélgica, los Países Bajos y Dinamarca.
De Coninck ha sido fundamental en el cambio al modelo online, asegurándose de que la infraestructura tenga el rendimiento, la estabilidad y la seguridad para afrontar una audiencia en crecimiento, eventos de streaming de vídeo a gran escala y picos a menudo impredecibles en el tráfico causados por noticias de última hora. Para lograr esto, confía en Akamai, con una iniciativa para dejar en sus manos todas las aplicaciones dirigidas al público.
Akamai nos ofrece la agilidad y la velocidad necesarias para expandirnos sin aumentar los costes de la infraestructura.Jo De Coninck, jefe de producto de “Red de distribución de contenido y Web Application Firewall”
Volumen y escala de nivel empresarial para las marcas multimedia más pequeñas
El esfuerzo de estandarización es una parte importante de una estrategia empresarial mayor del conglomerado multimedia: utilizar la escala y el alcance de la empresa para impulsar un rápido crecimiento de las adquisiciones y las nuevas iniciativas empresariales. Al poner las marcas más pequeñas bajo la protección de Akamai, De Coninck puede proporcionarles inmediatamente los recursos de infraestructura que necesitan para pensar a lo grande, mediante la distribución de un contenido mejorado y el alcance a una mayor audiencia que antes. Y todo ello sin ampliar la infraestructura. De esta manera, DPG Media puede reforzar sus ventajas regionales y competir contra empresas globales disruptivas, como Facebook, Google y Netflix.
"Nuestra estrategia de CDN centralizada es una oportunidad para optimizar el rendimiento de nuestros productos digitales, mejorar la seguridad y, ya que se trata de un juego de volumen, reducir costes frente a un enfoque independiente. ¡Es una victoria triple!", declara Frank Mathys, director de Tecnología de DPG Media.
El proceso comenzó con una única publicación online
De Coninck presentó por primera vez la tecnología de Akamai a DPG Media hace casi 10 años, cuando la empresa se preparaba para el lanzamiento de iPaper, su primera publicación digital. Necesitaba garantizar que los lectores tuvieran una experiencia de acceso rápida y perfecta a las noticias desde sus ordenadores, tablets y teléfonos. Al almacenar el contenido en caché en el Edge con Download Delivery de Akamai, consiguió que las páginas cargaran rápidamente y creó una mejor experiencia de lectura para los usuarios, más fácil incluso que abrir un periódico durante el desayuno. A su vez, el contenido almacenado en caché creaba una zona de búfer para la infraestructura, lo que le permitía resistir las inevitables ondas de tráfico que conllevaban las noticias de última hora.
"Sin Akamai, simplemente no hubiéramos podido distribuir nuestro primer producto digital", recuerda De Coninck. Desde entonces, ha ampliado la red de distribución de contenido (CDN) a decenas de aplicaciones de orientadas al público y ha incorporado Dynamic Site Accelerator, para optimizar aún más el rendimiento del sitio y Adaptive Media Delivery para respaldar los canales de vídeo a la carta más recientes de DPG Media. DPG Media también utiliza Edge DNS y la Cloud Wrappera fin de mantener altos niveles de rendimiento, disponibilidad y estabilidad para los sitios de noticias y entretenimiento.
"Incluso cuando se colapsaron nuestras aplicaciones e infraestructura de alojamiento, pudimos mantener en funcionamiento nuestros sitios de noticias gracias a las versiones en caché", explica De Coninck. "Akamai nos mantuvo a flote en esos momentos".
Nuestra estrategia de CDN centralizada es una oportunidad para optimizar el rendimiento de nuestros productos digitales, mejorar la seguridad y, ya que se trata de un juego de volumen, reducir costes frente a un enfoque independiente. ¡Es una victoria triple!Frank Mathys, director de Tecnología
Hacia un futuro móvil con escalabilidad a bajo coste
El envío de contenido al Edge también proporciona a la empresa un camino claro hacia un futuro más móvil. "El año pasado, nuestro tráfico móvil sobrepasó el tráfico regular; y esa tendencia seguirá creciendo", afirma De Coninck. "Creo firmemente que el enfoque de Akamai orientado al Edge se convertirá en una gran ventaja para el acceso móvil, ya que nos acerca mucho más a los usuarios".
Además, la estandarización en una sola CDN ha ayudado a DPG Media a reducir los costes, al agrupar todo el tráfico de las aplicaciones a través de Akamai, sin importar si estas residen en entornos locales o en cualquier plataforma en la nube. Tras su reciente adquisición de Sanoma NL, DPG Media descubrió que, al dejar la empresa bajo el control de Akamai, se ahorraban al instante 10 000 euros al mes en costes de infraestructura, al tiempo que alcanzaban una mayor audiencia.
"Akamai nos ofrece la agilidad y la velocidad necesarias para expandirnos sin aumentar los costes de la infraestructura, por lo que una nueva marca como Sanoma puede beneficiarse de una cantidad de visitantes diez veces mayor sin el coste que ese aumento conllevaría", comenta De Coninck. "De esta forma, podemos reinvertir los ahorros en un área cada vez más importante: la seguridad".
Proteger los sitios de noticias contra amenazas de seguridad
De Coninck ha trabajado con Akamai para proteger la infraestructura de DPG Media mediante la mejora de las defensas perimetrales. La empresa de contenido multimedia y entretenimiento eligió App & API Protector para protegerse de los ataques distribuidos de denegación de servicio, alejando las amenazas de la infraestructura y deteniéndolas en el Edge, y Client Reputation para añadir una capa adicional de protección al perímetro. Client-Side Protection & Compliance protege contra los ataques de scripts, mientras que Bot Manager Premier bloquea los intentos de extracción de contenido o robo de las credenciales del usuario.
"Necesitamos proteger nuestras aplicaciones y los datos de los usuarios contra las amenazas dirigidas, como el Credential Stuffing y la extracción de contenidos", sostiene De Coninck. "La centralización de nuestras aplicaciones detrás de un firewall de aplicaciones web reduce drásticamente nuestra superficie de ataque pública y nos ayuda a proteger los datos de nuestros usuarios".
Caso de negocio sólido y estrategia a largo plazo para el crecimiento
DPG Media ha llegado muy lejos desde su primer lanzamiento con Akamai, la aplicación iPaper. Desde unos pocos cientos de terabytes al mes, la implementación ha crecido hasta llegar a los 20 petabytes de contenido mensual, que abarcan desde publicaciones diarias de noticias y revistas hasta el streaming de vídeo. En gran parte, es el resultado de los incansables esfuerzos de De Coninck por impulsar la iniciativa de estandarización. Ya ha ayudado a poner el 70 % de las aplicaciones orientadas al público bajo la protección de Akamai, centrándose en las 30 marcas principales de la empresa con los mayores requisitos de ancho de banda. Y aún no ha terminado.
Parte de su trabajo consiste en ayudar a los desarrolladores a realizar la transición a Akamai a medida que desarrollan e implementan nuevas aplicaciones. Tiene un sólido caso de negocio que demuestra que una sola CDN empresarial ayuda a optimizar el rendimiento, la estabilidad, la escalabilidad y la seguridad, a la vez que reduce los costes. Y puede contar con Akamai Premium Service and Support 3.0 con Security Optimization Assistance para mantener un buen funcionamiento. Asimismo, es consciente de la importancia de mantener la CDN separada de la capa de la aplicación, ya que esta diferenciación proporciona a los equipos de desarrollo la flexibilidad necesaria para escalar aplicaciones y moverlas.
"Como CDN independiente, Akamai nos proporciona una forma de desvincular las funciones de optimización del rendimiento y seguridad de nuestra infraestructura de aplicaciones", afirma De Coninck. "Es algo importante, ya que seguimos adquiriendo y absorbiendo empresas más pequeñas, y estas pueden beneficiarse de nuestra escala y nuestro alcance empresarial".
Es una estrategia sólida para una empresa que busca evolucionar y adaptarse constantemente a un sector cada vez más digital, llevando más lejos el mismo periodismo y entretenimiento de calidad, que siempre ha ofrecido, a millones de personas online.
Acerca de DPG Media
Nuestro contenido multimedia enriquece la vida de los usuarios, ya que les informamos, inspiramos y entretenemos. Creemos que los consumidores informados y las comunidades fuertes contribuyen a un mundo mejor. Ofrecemos los contenidos multimedia más eficaces y fiables. Nuestro objetivo es desarrollar una empresa multimedia de éxito y duradera que sea positiva, creativa y competitiva.