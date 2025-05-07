Hacia un futuro móvil con escalabilidad a bajo coste

El envío de contenido al Edge también proporciona a la empresa un camino claro hacia un futuro más móvil. "El año pasado, nuestro tráfico móvil sobrepasó el tráfico regular; y esa tendencia seguirá creciendo", afirma De Coninck. "Creo firmemente que el enfoque de Akamai orientado al Edge se convertirá en una gran ventaja para el acceso móvil, ya que nos acerca mucho más a los usuarios".



Además, la estandarización en una sola CDN ha ayudado a DPG Media a reducir los costes, al agrupar todo el tráfico de las aplicaciones a través de Akamai, sin importar si estas residen en entornos locales o en cualquier plataforma en la nube. Tras su reciente adquisición de Sanoma NL, DPG Media descubrió que, al dejar la empresa bajo el control de Akamai, se ahorraban al instante 10 000 euros al mes en costes de infraestructura, al tiempo que alcanzaban una mayor audiencia.



"Akamai nos ofrece la agilidad y la velocidad necesarias para expandirnos sin aumentar los costes de la infraestructura, por lo que una nueva marca como Sanoma puede beneficiarse de una cantidad de visitantes diez veces mayor sin el coste que ese aumento conllevaría", comenta De Coninck. "De esta forma, podemos reinvertir los ahorros en un área cada vez más importante: la seguridad".



Proteger los sitios de noticias contra amenazas de seguridad

De Coninck ha trabajado con Akamai para proteger la infraestructura de DPG Media mediante la mejora de las defensas perimetrales. La empresa de contenido multimedia y entretenimiento eligió App & API Protector para protegerse de los ataques distribuidos de denegación de servicio, alejando las amenazas de la infraestructura y deteniéndolas en el Edge, y Client Reputation para añadir una capa adicional de protección al perímetro. Client-Side Protection & Compliance protege contra los ataques de scripts, mientras que Bot Manager Premier bloquea los intentos de extracción de contenido o robo de las credenciales del usuario.



"Necesitamos proteger nuestras aplicaciones y los datos de los usuarios contra las amenazas dirigidas, como el Credential Stuffing y la extracción de contenidos", sostiene De Coninck. "La centralización de nuestras aplicaciones detrás de un firewall de aplicaciones web reduce drásticamente nuestra superficie de ataque pública y nos ayuda a proteger los datos de nuestros usuarios".



Caso de negocio sólido y estrategia a largo plazo para el crecimiento

DPG Media ha llegado muy lejos desde su primer lanzamiento con Akamai, la aplicación iPaper. Desde unos pocos cientos de terabytes al mes, la implementación ha crecido hasta llegar a los 20 petabytes de contenido mensual, que abarcan desde publicaciones diarias de noticias y revistas hasta el streaming de vídeo. En gran parte, es el resultado de los incansables esfuerzos de De Coninck por impulsar la iniciativa de estandarización. Ya ha ayudado a poner el 70 % de las aplicaciones orientadas al público bajo la protección de Akamai, centrándose en las 30 marcas principales de la empresa con los mayores requisitos de ancho de banda. Y aún no ha terminado.



Parte de su trabajo consiste en ayudar a los desarrolladores a realizar la transición a Akamai a medida que desarrollan e implementan nuevas aplicaciones. Tiene un sólido caso de negocio que demuestra que una sola CDN empresarial ayuda a optimizar el rendimiento, la estabilidad, la escalabilidad y la seguridad, a la vez que reduce los costes. Y puede contar con Akamai Premium Service and Support 3.0 con Security Optimization Assistance para mantener un buen funcionamiento. Asimismo, es consciente de la importancia de mantener la CDN separada de la capa de la aplicación, ya que esta diferenciación proporciona a los equipos de desarrollo la flexibilidad necesaria para escalar aplicaciones y moverlas.



"Como CDN independiente, Akamai nos proporciona una forma de desvincular las funciones de optimización del rendimiento y seguridad de nuestra infraestructura de aplicaciones", afirma De Coninck. "Es algo importante, ya que seguimos adquiriendo y absorbiendo empresas más pequeñas, y estas pueden beneficiarse de nuestra escala y nuestro alcance empresarial".



Es una estrategia sólida para una empresa que busca evolucionar y adaptarse constantemente a un sector cada vez más digital, llevando más lejos el mismo periodismo y entretenimiento de calidad, que siempre ha ofrecido, a millones de personas online.



Acerca de DPG Media

Nuestro contenido multimedia enriquece la vida de los usuarios, ya que les informamos, inspiramos y entretenemos. Creemos que los consumidores informados y las comunidades fuertes contribuyen a un mundo mejor. Ofrecemos los contenidos multimedia más eficaces y fiables. Nuestro objetivo es desarrollar una empresa multimedia de éxito y duradera que sea positiva, creativa y competitiva.