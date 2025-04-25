モバイルの未来を見据え、低コストのスケーラビリティを重視

コンテンツをエッジに置けば、モバイルの未来への道筋を明確に描くことができます。これについて De Coninck 氏は次のように述べています。「昨年、当社ではモバイルトラフィックが通常のトラフィックを上回りました。この傾向は今後も続くと思われます。Akamai のエッジ指向のアプローチは、モバイルアクセスの面で大きなメリットになると確信しています。私たちはこれまでよりもユーザーに近づくことができるからです」。



さらに、1 つの CDN で標準化することにより、アプリケーションがどこにあっても（オンプレミスでも、どのようなクラウドプラットフォームでも）、Akamai を通じてすべてのトラフィックをまとめることができるため、コストを軽減できます。DPG Media は最近 Sanoma NL を買収しましたが、このブランドを Akamai の背後に移したところ、すぐにインフラのコストが 1 か月あたり 10,000 ユーロ節約されました。しかも、視聴者数も買収前より増えました。



「Akamai のおかげで、俊敏性とスピードがもたらされ、高いインフラコストをかけずに拡張することができます。実際、Sanoma などの新しいブランドは、10 倍のコストをかけることなく訪問者数が 10 倍に増え、大きなメリットを得ています」と、De Coninck 氏は述べています。「これは、コストの節約分を、重要性が増しているセキュリティ分野に再投資できるということでもあります」。



セキュリティの脅威からニュースサイトを保護

De Coninck 氏は、Akamai を使用して境界保護を追加することで、DPG Media のインフラ保護に取り組んできました。同社は、 App & API Protector を使用して、分散型サービス妨害攻撃を防御し、脅威をインフラから遠ざけ、エッジで阻止しています。さらに、 Client Reputation によって境界保護レイヤーを追加しました。 Client-Side Protection & Compliance を使用してスクリプト攻撃を防御し、 Bot Manager Premier によってコンテンツのスクレイピングやユーザー認証情報の盗み取りをブロックしています。



「私たちは Credential Stuffing やコンテンツスクレイピングなどの標的型脅威からアプリケーションとユーザーデータを守る必要があります。アプリケーションを 1 つの Web Application Firewall の内側に配置して一元管理すれば、公開されているアタックサーフェスを大幅に減らし、ユーザーデータの安全を維持できます」と、De Coninck 氏は述べています。



強力なビジネスケースと長期的な成長戦略

DPG Media は iPaper アプリケーションで初めて Akamai を利用してから長い道のりを歩んできました。導入当初は月にわずか数百テラバイトでしたが、今では日々のニュース出版物や雑誌、ストリーミング動画まで、毎月 20 ペタバイトのコンテンツへと拡大しています。これはなにより、標準化イニシアティブを推進してきた De Coninck 氏の不断の努力の賜物といえます。De Coninck 氏は、帯域幅の要件が最も厳しい同社の上位 30 ブランドを中心に、すでに公開アプリケーションの 70% を Akamai の背後に移行しました。しかし、これで完了というわけではありません。



開発者が新しいアプリケーションを構築し、展開する際に、Akamai への移行を支援することも彼の職務です。De Coninck 氏には強力なビジネスケースがあります。つまり、単一のエンタープライズ CDN によってパフォーマンス、安定性、スケーラビリティ、セキュリティが最適化され、コストも削減できるということが実証されています。同氏はさらに、 Akamai Premium Service and Support 3.0 と Security Optimization Assistance を利用することで、すべてをスムーズに進めることができます。De Coninck 氏は、CDN をアプリケーションレイヤーから切り離すことの重要性を十分に理解しており、アプリケーションの拡張や移動における柔軟性を開発チームに与えています。



De Coninck 氏は最後に次のように締めくくりました。「独立した CDN である Akamai のおかげで、パフォーマンスの最適化とセキュリティの機能を当社のアプリケーションインフラから切り離すことができます。これが重要なのは、当社が今後も小規模企業の買収と吸収を継続し、これらの小規模企業に当社のエンタープライズレベルの規模とリーチによるメリットをもたらす必要があるからです」。



業界で進むデジタル化に適応し、絶えず進化している企業、そしてこれまで常に提供してきた質の高いジャーナリズムとエンターテインメントを、オンラインで何百万人もの人々に提供するために拡大を続けている企業にとって、これは強力な戦略です。



DPG Media について

当社のメディアは、情報、インスピレーション、エンターテインメントを提供することで、人々の生活を豊かにしています。私たちは、十分に情報を得ることのできる消費者と、強力なコミュニティーによって、より良い世界が実現されると考えており、効果的で信頼できるメディアを提供しています。建設的で創造的かつ競争力があり、時代を超えて力を持つ、そのようなメディアビジネスの構築をお約束します。