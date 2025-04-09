Según su director sénior de ingeniería, la empresa está observando cambios drásticos en el panorama de las ciberamenazas. “La IA ha introducido amenazas completamente nuevas: estafas, vídeos falsos, voces falsas. Nuestro reto es apoyar a la empresa a toda velocidad y, al mismo tiempo, proteger a nuestros usuarios”.

Como es una empresa que asegura millones de vidas digitales, sus responsables saben que hay mucho en juego. “La confianza de los usuarios lo es todo”, destaca el director sénior de ingeniería. “Hoy en día, una vulneración no solo hace que un servicio se quede sin conexión, sino que también erosiona la confianza en la marca. Trabajamos cada día para mitigar ese riesgo".