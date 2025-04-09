©2025 Akamai Technologies
Hacemos posible vidas más seguras online
Durante décadas, esta empresa pionera ha desempeñado un papel fundamental en la protección de los usuarios frente a las ciberamenazas en constante evolución. Hoy en día, este líder mundial en seguridad online sigue basándose en ese legado protegiendo los dispositivos y los datos en un panorama digital complejo y en constante evolución. Sin embargo, con la aparición de ataques basados en IA, las estafas de deepfake y el tráfico de bots cada vez más sofisticado, el equipo de ingeniería de seguridad de la empresa necesitaba ayuda para mantenerse un paso por delante. Al recurrir a Akamai, fortaleció su estrategia de seguridad, mejoró la confianza de los clientes y respaldó la esencial continuidad del negocio.
Enfrentarse a un cambio radical en ciberseguridad
Según su director sénior de ingeniería, la empresa está observando cambios drásticos en el panorama de las ciberamenazas. “La IA ha introducido amenazas completamente nuevas: estafas, vídeos falsos, voces falsas. Nuestro reto es apoyar a la empresa a toda velocidad y, al mismo tiempo, proteger a nuestros usuarios”.
Como es una empresa que asegura millones de vidas digitales, sus responsables saben que hay mucho en juego. “La confianza de los usuarios lo es todo”, destaca el director sénior de ingeniería. “Hoy en día, una vulneración no solo hace que un servicio se quede sin conexión, sino que también erosiona la confianza en la marca. Trabajamos cada día para mitigar ese riesgo".
Por qué Akamai facilitó la selección
La decisión de la empresa de trabajar con Akamai se basó en la experiencia y el historial. “Necesitábamos a alguien que lo hubiera hecho antes”, afirma el director sénior de ingeniería. “No es una empresa emergente, sino una empresa establecida en la que podíamos confiar. La reputación de Akamai en cuanto al tiempo de actividad, la escala de su base de clientes y su red global, así como la profundidad de sus servicios, cumplían todos los requisitos”.
Implementación que ofrece resultados
La implantación por parte de este líder mundial de Akamai App & API Protector, Akamai Bot Manager, la red de distribución de contenido de Akamai y Akamai TrafficPeak comenzó con unos objetivos claros: mejorar el rendimiento, reforzar la seguridad web y permitir una supervisión continua. Una prueba de concepto ayudó a definir la mejor estrategia de implementación. A partir de ahí, el equipo priorizó las principales propiedades digitales antes de ampliar la protección con servicios adicionales. “Estas soluciones ofrecieron mejoras cuantificables en el rendimiento y la seguridad”, comenta el director sénior de ingeniería.
Recientemente, la empresa ha adoptado la solución Akamai Client-Side Protection & Compliance para reforzar los esfuerzos de cumplimiento de la norma PCI DSS, una integración que se traducido en notables beneficios durante las auditorías. “Cuando los equipos de cumplimiento vieron que teníamos a Akamai en marcha, el proceso mejoró mucho”, recuerda el director sénior de ingeniería.
Una relación de confianza y colaboración
Akamai ha demostrado ser más que un proveedor; se ha convertido en un partner estratégico. Entre bastidores, la empresa de seguridad online atribuye el éxito de la implementación a la sólida colaboración con los equipos de Akamai. Desde la preventa y la arquitectura hasta la ingeniería y el ajuste continuo, la colaboración ha sido práctica y de gran impacto. “Trabajamos muy estrechamente con los grupos de ingeniería de Akamai para garantizar que no solo estamos seguros, sino que también trabajamos al nivel que nuestros usuarios esperan”, afirma el director sénior de ingeniería.
Incluso a medida que evolucionan los requisitos de la empresa, Akamai sigue adaptándose. Tanto si se trata de crear nuevas capacidades como de integrarse con otros partners, la relación sigue siendo dinámica y flexible. “Aún tenemos trabajo por hacer, pero sabemos que estamos protegidos donde más importa. Eso nos da confianza para ampliar”, añade.
Cambio de la seguridad reactiva a la proactiva
Uno de los resultados más significativos de la colaboración ha sido el cambio de mentalidad. “Antes, éramos reactivos. Ahora, somos proactivos”, afirma el director sénior de ingeniería. “Podemos anticipar los ataques, bloquearlos en tiempo real y mantener unas experiencias de usuario fluidas”.
Este enfoque ya está dando sus frutos. En uno de los últimos trimestres, Akamai ha ayudado a la empresa a mitigar cinco ataques importantes que dieron lugar a más de cinco millones de solicitudes maliciosas bloqueadas. “Eso podría haber causado problemas reales: paradas, interrupciones, daño a la reputación. En cambio, los detuvimos antes de que pudieran empezar”, continúa.
Fomento de la confianza a escala
Para este líder en seguridad online, el valor de la colaboración va más allá de la protección: se trata de fomentar la confianza a escala. “Akamai nos ayuda a defender nuestros terminales críticos”, explica el director sénior de ingeniería. “Podemos ver la diferencia en la protección”.
Con el panorama de amenazas en constante cambio y el aumento de las expectativas de los usuarios, la alianza de la empresa con Akamai ayuda a mantenerse a la vanguardia de lo que está por venir, garantizando que la confianza, el rendimiento y la tranquilidad de sus usuarios de todo el mundo permanezcan constantes. “Ya sea medianoche o fin de semana, el equipo y las soluciones de Akamai están ahí para nosotros y para nuestro negocio en todo el mundo”, concluye el director sénior de ingeniería.