Garantir maior segurança na vida online
Por décadas, essa empresa pioneira desempenhou um papel central na proteção de usuários contra ameaças cibernéticas em evolução. Hoje, esse líder mundial em segurança online continua a ampliar esse legado, protegendo dispositivos e dados em um cenário digital complexo e em constante transformação. Mas, com o surgimento de ataques impulsionados por IA, golpes com deepfake e tráfego de bots cada vez mais sofisticado, a equipe de engenharia de segurança da empresa precisou de ajuda para se manter um passo à frente. Ao recorrer à Akamai, fortaleceu sua postura de segurança, aumentou a confiança dos clientes e garantiu a continuidade crítica dos negócios.
Enfrentar uma transformação profunda na cibersegurança
De acordo com seu gerente sênior de engenharia, a empresa está vendo mudanças dramáticas no cenário de ameaças. “A IA introduziu ameaças completamente novas: golpes, vídeos falsos, vozes falsas. Nosso desafio é apoiar o negócio com velocidade enquanto protegemos nossos usuários.”
Como é uma empresa que protege milhões de vidas digitais, seus líderes sabem que os riscos são altos. “A confiança do usuário é tudo”, enfatizou o gerente sênior de engenharia. "Uma violação hoje não apenas tira um serviço do ar, ela corrói a confiança na marca." Esse é o risco que trabalhamos todos os dias para mitigar."
Por que a Akamai entrou na lista de finalistas
A decisão da empresa de trabalhar com a Akamai foi baseada em experiência e histórico comprovado. “Precisávamos de alguém que já tivesse feito isso antes”, disse o gerente sênior de engenharia. “Não uma start-up, mas uma empresa estabelecida na qual pudéssemos confiar. "A reputação da Akamai em tempo de atividade, a dimensão de sua base de clientes e de sua rede global, além da profundidade de seus serviços, atenderam a todos os requisitos."
Implementação que gera resultados
A implementação global do Akamai App & API Protector, Akamai Bot Manager, da rede de entrega de conteúdo da Akamai e do Akamai TrafficPeak começou com metas claras: melhorar o desempenho, reforçar a segurança da web e possibilitar o monitoramento contínuo. Uma prova de conceito ajudou a definir a melhor estratégia de implantação. A partir daí, a equipe priorizou propriedades digitais centrais antes de expandir as proteções para serviços adicionais. “Essas soluções proporcionaram melhorias mensuráveis em desempenho e segurança”, disse o gerente sênior de engenharia.
Mais recentemente, a empresa adotou a solução Akamai Client-Side Protection & Compliance para reforçar os esforços de conformidade com o PCI DSS, uma integração que se mostrou valiosa durante auditorias. "Quando as equipes de conformidade viram que tínhamos a Akamai implementada, o processo ocorreu de forma muito mais tranquila", recordou o gerente sênior de engenharia.
Um relacionamento confiável e colaborativo
A Akamai mostrou ser mais do que um fornecedor; tornou-se um parceiro estratégico. Nos bastidores, a empresa de segurança online credita o sucesso da implementação à forte colaboração com as equipes da Akamai. Do pré-vendas e arquitetura à engenharia e ajustes contínuos, a parceria tem sido prática e de alto impacto. “Trabalhamos muito de perto com os grupos de engenharia da Akamai para garantir que não estamos apenas seguros, mas atuando no nível que nossos usuários esperam”, disse o gerente sênior de engenharia.
Mesmo à medida que os requisitos da empresa evoluem, a Akamai continua a se adaptar. Seja criando novas capacidades ou integrando com outros parceiros, o relacionamento permanece responsivo e flexível. “Ainda temos trabalho a fazer, mas sabemos que estamos protegidos onde importa mais. Isso nos dá a confiança para escalonar", continuou.
Mudança de segurança reativa para proativa
Um dos resultados mais significativos da parceria foi a mudança de mentalidade. “Antes, éramos reativos. Agora, somos proativos”, disse o gerente sênior de engenharia. “Somos capazes de antecipar ataques, bloqueá-los em tempo real e manter experiências contínuas para os usuários.”
Essa abordagem já está dando frutos. Em um trimestre recente, a Akamai ajudou a empresa a mitigar cinco grandes ataques que resultaram em mais de cinco milhões de solicitações maliciosas bloqueadas. “Esses poderiam ter causado sérios problemas: tempo de inatividade, interrupções, danos à reputação. Em vez disso, foram interrompidos antes mesmo de começar”, continuou ele.
Permitindo confiança em escala
Para este líder em segurança online, o valor da parceria vai além da proteção, trata-se de viabilizar a confiança em escala. "A Akamai está nos ajudando a defender nossos endpoints críticos", explicou o gerente sênior de engenharia. “Podemos ver a diferença na proteção.”
Com o cenário de ameaças em constante mudança e as expectativas dos usuários em ascensão, a aliança da empresa com a Akamai a ajuda a se manter à frente do que vem a seguir, o que garante que confiança, desempenho e tranquilidade permaneçam constantes para seus usuários em todo o mundo. “Seja à meia-noite ou no fim de semana, a equipe e as soluções da Akamai estão lá para nós e para o nosso negócio global”, concluiu o gerente sênior de engenharia.