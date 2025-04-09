Il lancio di Akamai App & API Protector e Akamai Bot Manager, della rete per la distribuzione dei contenuti di Akamai e di Akamai TrafficPeak ha iniziato con obiettivi chiari: migliorare le performance, rafforzare la sicurezza web e attivare il monitoraggio continuo. Una PoC (Proof-of-Concept) ha contribuito a definire la migliore strategia di implementazione. Da lì, il team ha dato priorità alle proprietà digitali principali prima di estendere i sistemi di protezione ai servizi aggiuntivi. "Queste soluzioni hanno apportato miglioramenti misurabili in termini di performance e sicurezza", ha affermato il Senior Engineering Manager.

Più di recente, l'azienda ha adottato la soluzione Client-Side Protection & Compliance di Akamai per rafforzare le attività di conformità al PCI DSS, un'integrazione che ha dato i suoi risultati durante gli audit. "Quando i team addetti alla conformità hanno visto che era stata implementata la soluzione di Akamai, il processo è stato molto più semplice", ha ricordato il Senior Engineering Manager.