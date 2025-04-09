©2025 Akamai Technologies
より安全なオンラインライフを実現
この先駆的な企業は、数十年にわたり、進化するサイバー脅威からユーザーを保護する中心的な役割を果たしてきました。現在、この世界的なオンラインセキュリティのリーダーは、複雑で絶えず進化するデジタル情勢の中でデバイスとデータを保護することで、その伝統を構築し続けています。しかし、AI 主導の攻撃やディープフェイク詐欺の出現、そしてボットトラフィックの巧妙化に伴い、同社のセキュリティ・エンジニアリング・チームは攻撃に先手を打つための支援を必要としていました。そこで、Akamai に切り替えたことで、セキュリティポスチャが強化され、顧客からの信頼が高まり、重要なビジネス継続性の支援を受けることができました。
サイバーセキュリティの大転換に直面
この企業の Senior Engineering Manager によると、脅威の状況は劇的に変化しています。「AI は、詐欺、偽の動画、偽の音声など、まったく新しい脅威をもたらしてきました。弊社の課題は、ユーザーを保護しながら、スピード感をもってビジネスをサポートすることです」
何百万ものデジタルライフを保護する企業であるため、同社のリーダーはそのリスクが高いことを認識しています。Senior Engineering Manager は、「ユーザーの信頼がすべてです」と強調します。「現代の侵害は、単にサービスをオフラインにするだけではなく、ブランドの信頼を損ねます。それが、弊社が日々緩和しようとしているリスクです」
Akamai が最終候補に残った理由
Akamai との連携の決め手は、経験と実績でした。「弊社が必要としていたのは、以前に経験したことのあるサービス提供者でした」と Senior Engineering Manager は述べています。「スタートアップ企業ではありませんが、信頼できる確立された企業です。Akamai のアップタイム、顧客ベースとグローバルネットワークの規模、サービスの幅広さに対する評価は、必要なものにすべて当てはまっていました」
成果をもたらす実装
グローバルリーダーは、Akamai App & API Protector、Akamai Bot Manager、Akamai のコンテンツ・デリバリー・ネットワーク、そして Akamai TrafficPeak を、パフォーマンスの向上、Web セキュリティの強化、継続的な監視の実現という明確な目標のために本格的に展開しました。概念実証は、最適な展開戦略の定義に役立ちました。そこから、チームは追加のサービスに保護を拡大する前に、コアデジタル資産を優先しました。「このようなソリューションによって、パフォーマンスとセキュリティが大幅に向上しました」と Senior Engineering Manage は述べています。
ごく最近では、同社は、PCI DSS コンプライアンスへの取り組みを強化するために、Akamai Client-Side Protection & Compliance を採用しました。この統合が、監査中に成果を発揮しました。「コンプライアンスチームが Akamai を導入したことをみとめたとき、プロセスははるかにスムーズに進みました」と Senior Engineering Manager は回想します。
信頼できる協力関係
Akamai は、単なるベンダーではなく、戦略的パートナーになったことを証明しました。その裏で、このオンラインセキュリティ企業は、その実装の成功が Akamai のチームとの強力なコラボレーションのおかげだと確信しました。プリセールスやアーキテクチャからエンジニアリング、継続的な微調整まで、パートナーシップは実践的であり、大きな効果をもたらしました。「Akamai のエンジニアリンググループと非常に緊密に連携することで、セキュリティだけでなく、ユーザーが期待するレベルでパフォーマンスを発揮できるようにしています」と Senior Engineering Manager は述べています。
企業の要件が進化しても、Akamai は今後も対応していきます。新しい機能を構築する場合でも、他のパートナーと統合する場合でも、応答性と柔軟性の確保された関係性は変わりません。「弊社にはまだやるべきことがありますが、最も重要な場面でも、保護されていることを確信できました。このことは、弊社が規模を拡大する上での自信となっています」と同氏は続けます。
事後対応型セキュリティから事前対応型セキュリティへの移行
このパートナーシップの最も重要な成果の 1 つは、考え方の変化です。「以前は事後対応の姿勢をとっていました。現在では、事前対応で取り組んでいます」と Senior Engineering Manager は述べています。「攻撃を予測し、リアルタイムでブロックし、シームレスなユーザー体験を維持することができています」
このアプローチはすでに効果を上げています。直近の四半期で、Akamai は 5 件の大規模な攻撃を緩和しました。結果として、悪性のリクエストを 500 万件以上ブロックしたことになります。「これらの攻撃を受けていれば、ダウンタイム、混乱、評判の低下など、実際の問題に繋がっていたかもしれません。そうではなく、影響が及ぶ前に阻止できました」と同氏は続けます。
大規模な信頼の実現
オンラインセキュリティのリーダーにとって、このパートナーシップの価値は、保護だけではなく、大規模な信頼を実現することにあります。「Akamai は弊社の重要なエンドポイントの保護を支援しています」と Senior Engineering Manager は説明します。「保護の違いが確認できます」
脅威の状況は絶えず変化し、ユーザーの期待も高まっています。Akamai との提携により、この企業の IT 部門は次に起こるできごとに先手を打ち、世界中のユーザーの信頼、パフォーマンス、そして安心の維持を確実にします。「深夜でも週末でも、Akamai のチームとソリューションは、弊社が世界中で展開するビジネスのために、寄り添って支援してくれるのです」と Senior Engineering Manager は締めくくりました。