Akamai は、単なるベンダーではなく、戦略的パートナーになったことを証明しました。その裏で、このオンラインセキュリティ企業は、その実装の成功が Akamai のチームとの強力なコラボレーションのおかげだと確信しました。プリセールスやアーキテクチャからエンジニアリング、継続的な微調整まで、パートナーシップは実践的であり、大きな効果をもたらしました。「Akamai のエンジニアリンググループと非常に緊密に連携することで、セキュリティだけでなく、ユーザーが期待するレベルでパフォーマンスを発揮できるようにしています」と Senior Engineering Manager は述べています。

企業の要件が進化しても、Akamai は今後も対応していきます。新しい機能を構築する場合でも、他のパートナーと統合する場合でも、応答性と柔軟性の確保された関係性は変わりません。「弊社にはまだやるべきことがありますが、最も重要な場面でも、保護されていることを確信できました。このことは、弊社が規模を拡大する上での自信となっています」と同氏は続けます。