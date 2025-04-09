©2025 Akamai Technologies
Garantir des activités en ligne plus sûres
Depuis de nombreuses années, cette entreprise pionnière a joué un rôle central dans la protection des utilisateurs contre les cybermenaces en constante évolution. Fort de cet héritage, ce leader mondial de la sécurité en ligne continue aujourd'hui de protéger les terminaux et les données dans un paysage digital complexe qui ne cesse d'évoluer. Mais face à l'émergence des attaques pilotées par l'IA, des escroqueries par deepfake et du trafic de bots de plus en plus sophistiqué, l'équipe d'ingénierie de la sécurité de l'entreprise avait besoin d'aide pour garder une longueur d'avance. Elle s'est alors tournée vers Akamai pour consolider sa stratégie de sécurité, renforcer la confiance des clients et assurer la continuité de ses activités critiques.
Un raz-de-marée dans le monde de la cybersécurité
Selon son responsable senior de l'ingénierie, l'entreprise observe des changements considérables dans l'écosystème des menaces. « L'IA a introduit de toutes nouvelles menaces : escroqueries, fausses vidéos, fausses voix. Notre défi est de soutenir l'activité dynamique tout en protégeant nos utilisateurs. »
En tant qu'entreprise qui sécurise des millions de vies digitales, ses dirigeants savent que les enjeux sont élevés. « La confiance des utilisateurs est primordiale », souligne le responsable senior de l'ingénierie. « Aujourd'hui, une violation ne se contente pas de mettre un service hors ligne, elle érode la confiance en la marque. C'est le risque que nous travaillons chaque jour à amoindrir. »
Pourquoi Akamai s'est imposé comme un choix naturel
L'entreprise a pris la décision de travailler avec Akamai en raison de son expérience et de ses antécédents. « Nous avions besoin d'un partenaire expérimenté », déclare le responsable senior de l'ingénierie. « Pas une start-up, mais une entreprise bien établie sur laquelle nous pouvions compter. La réputation d'Akamai en matière de disponibilité ainsi que l'étendue de sa clientèle, de son réseau international et de ses services cochaient toutes les cases. »
Une mise en œuvre fructueuse
Au moment de déployer Akamai App & API Protector, Akamai Bot Manager, le réseau de diffusion de contenu d'Akamai et Akamai TrafficPeak, l'objectif du leader mondial était clair : améliorer les performances, renforcer la sécurité Web et assurer une surveillance continue. Une démonstration de faisabilité a permis de définir la meilleure stratégie de déploiement. L'équipe a d'abord privilégié les propriétés digitales de base avant d'étendre la protection à d'autres services. « Ces solutions ont entraîné des améliorations mesurables en termes de performances et de sécurité », affirme le responsable senior de l'ingénierie.
Plus récemment, l'entreprise a adopté la solution Akamai Client-Side Protection & Compliance pour consolider ses efforts en matière de conformité à la norme PCI DSS, avec des résultats probants lors des audits. « Lorsque les équipes de conformité ont constaté que nous avions mis en place la solution d'Akamai, le processus s'est déroulé de manière beaucoup plus fluide », relate le responsable senior de l'ingénierie.
Une relation fiable et collaborative
Akamai s'est révélé comme étant plus qu'un simple fournisseur : il est devenu un partenaire stratégique. En coulisses, la société de sécurité en ligne attribue le succès de la mise en œuvre à une collaboration solide avec les équipes d'Akamai. De la phase de prévente à l'architecture, en passant par l'ingénierie et les optimisations continues, ce partenariat s'est distingué par son engagement concret et son impact réel. « Nous travaillons en étroite collaboration avec les équipes d'ingénierie d'Akamai pour maintenir à la fois la sécurité, mais aussi les performances attendues par nos utilisateurs », explique le responsable senior de l'ingénierie.
Akamai s'adapte même à l'évolution des exigences de l'entreprise. Qu'il s'agisse de développer de nouvelles capacités ou de s'intégrer avec d'autres partenaires, la relation reste réactive et flexible. « Tout n'est pas encore terminé, mais nous savons que les services les plus importants sont protégés. Cela nous donne la confiance nécessaire pour monter en charge », poursuit-il.
Passer d'une sécurité réactive à une sécurité proactive
Ce partenariat a profondément transformé la façon dont l'entreprise abordait la cybersécurité. « Avant, nous étions réactifs. Aujourd'hui, nous sommes proactifs », déclare le responsable senior de l'ingénierie. « Nous sommes en mesure d'anticiper les attaques, de les bloquer en temps réel et de maintenir une expérience utilisateur fluide. »
Cette approche porte déjà ses fruits. Récemment, Akamai a aidé l'entreprise à contrer cinq attaques majeures en un trimestre, entraînant le blocage de plus de cinq millions de requêtes malveillantes. « Elles auraient pu causer de réels problèmes : interruptions de services, perturbations, ou encore atteinte à la réputation. Au lieu de cela, elles ont été stoppées avant même de pouvoir commencer », ajoute-t-il.
Favoriser la confiance à grande échelle
Pour ce leader de la sécurité en ligne, au-delà de la protection, ce partenariat a favorisé la confiance à grande échelle. « Akamai nous aide à défendre nos points de terminaison stratégiques », explique le responsable senior de l'ingénierie. « La différence se voit notamment dans la protection. »
Face à l'évolution constante de l'écosystème des menaces et à l'augmentation des attentes des utilisateurs, l'alliance entre l'entreprise et Akamai permet aux services informatiques de garder une longueur d'avance sur les tendances futures. Elle garantit ainsi le maintien de la confiance, des performances et de la tranquillité d'esprit pour leurs utilisateurs dans le monde entier. « Que ce soit à minuit ou pendant le week-end, l'équipe et les solutions d'Akamai sont là pour nous et pour soutenir notre activité à l'échelle mondiale », conclut le responsable senior de l'ingénierie.