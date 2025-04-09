Selon son responsable senior de l'ingénierie, l'entreprise observe des changements considérables dans l'écosystème des menaces. « L'IA a introduit de toutes nouvelles menaces : escroqueries, fausses vidéos, fausses voix. Notre défi est de soutenir l'activité dynamique tout en protégeant nos utilisateurs. »

En tant qu'entreprise qui sécurise des millions de vies digitales, ses dirigeants savent que les enjeux sont élevés. « La confiance des utilisateurs est primordiale », souligne le responsable senior de l'ingénierie. « Aujourd'hui, une violation ne se contente pas de mettre un service hors ligne, elle érode la confiance en la marque. C'est le risque que nous travaillons chaque jour à amoindrir. »