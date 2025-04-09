©2025 Akamai Technologies
Mehr Sicherheit im Internet
Seit Jahrzehnten spielt dieses bahnbrechende Unternehmen eine zentrale Rolle beim Schutz der Nutzer vor sich entwickelnden Cyberbedrohungen. Heute führt dieser weltweit führende Anbieter von Onlinesicherheitslösungen diese Tradition fort, indem er Geräte und Daten in einer komplexen, sich ständig weiterentwickelnden digitalen Landschaft schützt. Doch mit dem Aufkommen von KI-basierten Angriffen, Deep-Fake-Betrug und immer ausgefeiltem Bot-Traffic benötigte das Sicherheitsteam des Unternehmens Unterstützung, um einen Schritt voraus zu sein. Durch die Umstellung auf Akamai konnte das Unternehmen seine Sicherheitslage stärken, das Vertrauen der Kunden stärken und wichtige Geschäftskontinuität unterstützen.
Angesichts eines enormen Wandels in der Cybersicherheit
Laut dem Senior Engineering Manager hat sich die Bedrohungslandschaft des Unternehmens dramatisch verändert. „KI hat völlig neue Bedrohungen eingeführt – Betrug, gefälschte Videos, gefälschte Stimmen. Unsere Herausforderung besteht darin, das Unternehmen schnell zu unterstützen und gleichzeitig unsere Nutzer zu schützen.“
Da es sich um ein Unternehmen handelt, das Millionen von digitalen Leben sichert, wissen seine Führungskräfte, was auf dem Spiel steht. „Das Vertrauen der Nutzer ist alles“, betont der Senior Engineering Manager. „Ein Verstoß führt heute nicht nur dazu, dass ein Dienst offline geschaltet wird, sondern untergräbt auch das Vertrauen der Marke. Das ist das Risiko, das wir jeden Tag zu mindern versuchen.“
Warum Akamai es in die engere Auswahl geschafft hat
Die Entscheidung des Unternehmens, mit Akamai zusammenzuarbeiten, basierte auf Erfahrung und Erfolgsbilanz. „Wir brauchten jemanden, der das schon einmal gemacht hat“, sagte der Senior Engineering Manager. „Kein Start-up, sondern ein etabliertes Unternehmen, auf das wir uns verlassen können. Der Ruf von Akamai in Bezug auf Verfügbarkeit, die Größe des Kundenstamms und des globalen Netzwerks sowie der Umfang der Dienste erfüllte alle unsere Kriterien.“
Implementierung, die Ergebnisse liefert
Die Einführungen von Akamai App & API Protector, Akamai Bot Manager, dem Netzwerk zur Inhaltsbereitstellung (CDN) von Akamai und Akamai TrafficPeak begannen mit klaren Zielen: Verbesserung der Performance, Verbesserung der Websicherheit und kontinuierliche Überwachung. Ein Machbarkeitsnachweis trug dazu bei, die beste Bereitstellungsstrategie zu definieren. Von dort aus hat das Team wichtige digitale Eigenschaften priorisiert, bevor es den Schutz auf zusätzliche Dienste ausweitete. „Diese Lösungen führten zu messbaren Verbesserungen bei Performance und Sicherheit“, sagte der Senior Engineering Manager.
Vor Kurzem hat das Unternehmen die LösungAkamai Client-Side Protection & Compliance eingeführt, um die PCI-DSS-Compliance zu unterstützen. Diese Integration hat sich bei Audits ausgezahlt. „Als die Compliance-Teams erkannten, dass Akamai eingerichtet wurde, verlief der Prozess wesentlich reibungsloser“, erinnert sich der Senior Engineering Manager.
Eine verlässliche, kollaborative Beziehung
Akamai erwies sich als mehr als nur ein Anbieter und wurde zu einem strategischen Partner. Hinter den Kulissen schreibt das Unternehmen für Onlinesicherheit den Erfolg der Implementierung einer starken Zusammenarbeit mit den Teams von Akamai zu. Von Pre-Sales und Architektur bis hin zu Engineering und kontinuierlicher Feinabstimmung – die Partnerschaft war praxisnah und wirkungsvoll. „Wir arbeiten sehr eng mit den Engineering-Teams von Akamai zusammen, um sicherzustellen, dass wir nicht nur sicher sind, sondern auch auf dem Niveau arbeiten, das unsere Nutzer erwarten“, so der Senior Engineering Manager.
Auch wenn sich die Anforderungen des Unternehmens weiterentwickeln, passt sich Akamai kontinuierlich an. Ganz gleich, ob Sie neue Funktionen entwickeln oder sich mit anderen Partnern integrieren, die Beziehung bleibt reaktionsschnell und flexibel. „Wir haben noch Arbeit vor uns, aber wir wissen, dass wir dort geschützt sind, wo es am wichtigsten ist. Das gibt uns die nötige Zuversicht, zu skalieren“, führte er fort.
Wechsel von reaktiver zu proaktiver Sicherheit
Eines der wichtigsten Ergebnisse der Partnerschaft war die Veränderung der Denkweise. „Früher waren wir reaktiv. Jetzt sind wir proaktiv“, sagte der Senior Engineering Manager. „Wir sind in der Lage, Angriffe zu antizipieren, sie in Echtzeit zu blockieren und ein nahtloses Nutzererlebnis zu gewährleisten.“
Dieser Ansatz zahlt sich bereits aus. In einem letzten Quartal half Akamai dem Unternehmen, fünf große Angriffe abzuwehren, die zu mehr als fünf Millionen blockierten böswilligen Anfragen führten. „Diese hätten echte Probleme verursachen können: Ausfallzeiten, Unterbrechungen, Rufschädigung. Stattdessen wurden sie gestoppt, bevor sie anfangen konnten“, fuhr er fort.
Vertrauen in großem Maßstab ermöglichen
Für diesen führenden Anbieter von Onlinesicherheit geht der Wert der Partnerschaft über den Schutz hinaus – es geht darum, Vertrauen in einem großen Maßstab zu schaffen. „Akamai unterstützt uns bei der Verteidigung unserer kritischen Endpunkte“, erklärt der Senior Engineering Manager. „Wir können den Unterschied beim Schutz erkennen.“
Da sich die Bedrohungslandschaft ständig ändert und die Nutzererwartungen steigen, trägt die Partnerschaft mit Akamai dazu bei, Cyberkriminellen immer einen Schritt voraus zu sein. So wird sichergestellt, dass Vertrauen, Performance und Sicherheit für die Nutzer weltweit konstant bleiben. „Ob Mitternacht oder Wochenende, das Team und die Lösungen von Akamai sind für uns und unser weltweites Geschäft da“, so der Senior Engineering Manager.