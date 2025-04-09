Akamai erwies sich als mehr als nur ein Anbieter und wurde zu einem strategischen Partner. Hinter den Kulissen schreibt das Unternehmen für Onlinesicherheit den Erfolg der Implementierung einer starken Zusammenarbeit mit den Teams von Akamai zu. Von Pre-Sales und Architektur bis hin zu Engineering und kontinuierlicher Feinabstimmung – die Partnerschaft war praxisnah und wirkungsvoll. „Wir arbeiten sehr eng mit den Engineering-Teams von Akamai zusammen, um sicherzustellen, dass wir nicht nur sicher sind, sondern auch auf dem Niveau arbeiten, das unsere Nutzer erwarten“, so der Senior Engineering Manager.

Auch wenn sich die Anforderungen des Unternehmens weiterentwickeln, passt sich Akamai kontinuierlich an. Ganz gleich, ob Sie neue Funktionen entwickeln oder sich mit anderen Partnern integrieren, die Beziehung bleibt reaktionsschnell und flexibel. „Wir haben noch Arbeit vor uns, aber wir wissen, dass wir dort geschützt sind, wo es am wichtigsten ist. Das gibt uns die nötige Zuversicht, zu skalieren“, führte er fort.