배경

1989년에 설립된 Humax는 전 세계 80개국 주요 방송사와 통신 사업자에 고품질 비디오 및 광대역 게이트웨이를 제공합니다. 주요 글로벌 게이트웨이 제공업체인 Humax는 디지털 셋톱 박스 제조를 위한 세계 최고의 디지털 방송 디바이스 기술을 확보했습니다. 그 목적은 고객이 가정에서 쉽고 편리하게 디지털 콘텐츠를 즐길 수 있는 플랫폼을 만드는 것입니다. Humax는 성공을 입증하면서 2016년 AT&T Supplier Award와 2016년 BT Sustainable Supplier Award를 수상했습니다.

도전 과제

Humax는 펌웨어에서 실행되는 기능 수가 증가하면서 자사 플랫폼의 소프트웨어 업데이트가 지난 5년간 거의 10배 증가했다고 말합니다. 전 세계에서 판매되는 셋톱 박스용으로 대용량 펌웨어 업데이트가 동시에 릴리스되면 상당한 양의 네트워크 인프라와 네트워크 용량이 필요합니다. 적절한 인프라가 부족하기 때문에 펌웨어를 다운로드하고 Humax의 현재 플랫폼에서 셋톱 박스를 부팅하는 데 몇 시간이 걸릴 수 있습니다. 또한 Humax는 전 세계적으로 빠르게 증가하는 다운로드 트래픽을 안정적으로 처리해야 했습니다.

목표

빠르게 증가하는 펌웨어 다운로드 용량을 신속하게 지원하는 안정적인 네트워크 인프라 구축

다운타임 없이 사용량이 많은 시간대에도 서비스 일관성 보장

전 세계적으로 신뢰할 수 있는 서비스 제공 및 글로벌 트래픽의 가시성 확보

효과

Akamai 미디어 전송 솔루션 덕분에 트래픽 부하가 매우 높지만 안정적인 조건에서 웹사이트 운영

솔루션 도입 이후 기록된 다운타임 없음(2011년/5년 전)

추가 네트워크 인프라 구축 없이 80개 국가에서 안정적인 서비스 제공

Akamai를 선택한 이유

5년 동안 다운타임 기록이 없어 고객 신뢰도 향상

소비자는 출근 전과 퇴근 직후에 집에서 거의 같은 시간에 셋톱 박스를 켤 수 있습니다. 따라서 전 세계 수많은 디바이스에서 대용량 소프트웨어 파일을 거의 동시에 다운로드할 수 있습니다. 트래픽에 응답하지 않으면 즉시 다운타임이 발생하거나 고객이 셋톱 박스를 동시에 켤 때 파일을 다운로드하는 데 몇 시간이 걸릴 수 있습니다. 이는 서비스에 직접적인 영향을 미치고 Humax의 비즈니스 성과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

Humax는 2011년에 Akamai 미디어 전송 솔루션을 도입한 후부터 다운타임이 없어 고객의 신뢰를 더욱 높일 수 있었습니다. 또한 1GB 이상의 펌웨어 소프트웨어 용량으로 응답하며, 이는 5년 전의 100MB 용량보다 큽니다. Humax의 IT 인프라 팀 윤대철 매니저는 “솔루션의 뛰어난 확장성 덕분에 대용량 펌웨어 업데이트를 릴리스할 때 대역폭을 더는 걱정하지 않습니다. 이에 따라 비즈니스를 보다 안정적으로 운영할 수 있습니다.”라고 말했습니다.

네트워크 인프라에 투자하지 않고 80개국에서 안정적인 서비스 제공

한국의 Humax 본사는 전 세계 80개 국가에서 판매되는 많은 수의 셋톱박스에 대한 소프트웨어 지원을 직접 관리합니다. Akamai의 글로벌 네트워크는 Humax가 추가 네트워크 인프라를 배치하거나 구축할 필요 없이 전 세계에 혁신적인 서비스를 빠르고 안전하게 제공하도록 지원해왔습니다.

윤대철 매니저는 “Akamai의 글로벌 서비스 범위는 전 세계에 서비스를 보다 안정적으로 제공하는 데 정말 필요했습니다. 전 세계적으로 운영되는 분산 플랫폼인 Akamai Intelligent Platform™에서 제공하는 트래픽 사용량 및 정보에 대한 가시성을 통해 큰 혜택을 누리고 있습니다. Akamai는 글로벌 고객과의 신뢰 유지에 커다란 도움이 됩니다.”라고 말했습니다.

Humax 소개

1989년에 설립된 Humax는 세계 80개국 주요 방송사와 통신 사업자에 고품질 비디오 게이트웨이 및 광대역 게이트웨이를 제공하는 선도적인 글로벌 게이트웨이 제조업체입니다. Humax는 한국과 베트남에 각각 본사와 R&D센터를 두고 있으며 미국, 영국, 독일, UAE, 일본, 인도, 호주, 브라질 등의 국가에서 20개 현지 법인과 지사를 운영하고 있습니다. 2015년 현재, Humax는 1조 4,267억 원의 매출을 창출하면서 전 세계에서 1천여 명의 직원을 고용하고 있습니다. 자세한 정보를 확인하려면 https://americas.humaxdigital.com/을 방문하세요.