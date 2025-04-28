La situazione

Fondata nel 1989, Humax fornisce video di alta qualità e gateway a banda larga alle principali emittenti e operatori di telecomunicazioni in 80 paesi in tutto il mondo. In qualità di fornitore leader di soluzioni gateway globale, Humax ha acquisito tecnologie per dispositivi di trasmissione digitale leader a livello mondiale per la produzione di set-top box digitali. Il suo scopo è creare una piattaforma in cui i clienti possano godersi i contenuti digitali a casa, facilmente e comodamente. A testimonianza del suo successo, Humax ha vinto sia il premio "AT&T Supplier Award 2016" che il "BT Sustainable Supplier Award 2016".

La sfida

Dato l'aumento del numero di funzioni in esecuzione sul firmware, Humax afferma che gli aggiornamenti software sulla propria piattaforma sono aumentati di quasi dieci volte negli ultimi cinque anni. Quando un aggiornamento del firmware di grandi dimensioni viene rilasciato contemporaneamente per i set-top box venduti in tutto il mondo, è necessaria una quantità di infrastruttura di rete e capacità di rete significativa. Senza un'infrastruttura adeguata, sarebbero necessarie ore per scaricare il firmware e avviare i set-top box con l'attuale piattaforma di Humax. Humax doveva anche gestire in modo affidabile il traffico di download in rapida crescita in tutto il mondo.

Obiettivi

Creare un'infrastruttura di rete affidabile per supportare rapidamente la capacità di download del firmware in rapida crescita

Garantire la coerenza del servizio senza downtime, anche durante i periodi di picco

Fornire un servizio affidabile a livello globale e ottenere visibilità sul traffico globale

I risultati

Operatività stabile del sito web nonostante un carico di traffico molto elevato grazie alle soluzioni per la distribuzione dei contenuti multimediali di Akamai.

Nessun downtime registrato dall'introduzione della soluzione (nel 2011/cinque anni fa)

Ha fornito servizi affidabili in 80 paesi senza la necessità di implementare un'infrastruttura di rete aggiuntiva

Perché scegliere Akamai

Maggiore fiducia dei clienti grazie all'assenza di downtime per cinque anni

I consumatori accendono i set-top box a casa più o meno nello stesso momento, prima di andare al lavoro e al ritorno a casa dal lavoro. Ciò significa che il download di file software di grandi dimensioni avviene quasi contemporaneamente su numerosi dispositivi in tutto il mondo. Quando i clienti accendono contemporaneamente i propri set-top box, la mancata risposta al traffico può comportare downtime immediati o richiedere ore per scaricare i file. Ciò può avere un impatto diretto sul servizio e un impatto negativo sulle performance aziendali di Humax.

Humax è stata in grado di aumentare ulteriormente la fiducia dei clienti non riscontrando alcun downtime dal 2011, quando ha introdotto le soluzioni per la distribuzione dei contenuti multimediali. Inoltre, risponde con una capacità del software di oltre 1 GB di file, maggiore rispetto alla capacità di 100 MB di cinque anni fa. Yoon Dae-chul, responsabile del team dell'infrastruttura IT di Humax, ha dichiarato: "Quando rilasciamo aggiornamenti firmware di grandi dimensioni, non ci preoccupiamo più della larghezza di banda grazie all'eccellente scalabilità della soluzione. Questo ci consente di gestire la nostra attività in modo più affidabile".

Servizio affidabile in 80 paesi senza investire nell'infrastruttura di rete

La sede centrale di Humax in Corea gestisce direttamente il supporto software di un elevato numero di set-top box venduti in 80 paesi in tutto il mondo. La rete globale di Akamai ha aiutato Humax a fornire i propri servizi innovativi in tutto il mondo in modo rapido e sicuro senza dover implementare o costruire un'infrastruttura di rete aggiuntiva.

"Ritenevamo che la copertura globale di Akamai fosse ciò che ci servisse veramente per fornire i nostri servizi in tutto il mondo in modo più affidabile. Abbiamo tratto grandi vantaggi dalla visibilità sull'utilizzo del traffico e sulle informazioni offerte dall'Akamai Intelligent Platform™, una piattaforma distribuita che opera in tutto il mondo. Akamai ci aiuta davvero a mantenere la fiducia dei clienti globali", ha affermato Yoon.

Informazioni su Humax

Fondata nel 1989, Humax è produttore leader mondiale di gateway che fornisce gateway video di alta qualità e gateway a banda larga alle principali emittenti e operatori di telecomunicazioni in 80 paesi in tutto il mondo. La sede centrale e il centro di ricerca e sviluppo di Humax si trovano rispettivamente in Corea e Vietnam e l'azienda gestisce 20 società e filiali negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, negli Emirati Arabi Uniti, in Giappone, in India, in Australia e in Brasile. Dal 2015, Humax genera un fatturato di 1,4267 mila miliardi di KRW e ha oltre 1.000 dipendenti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito https://americas.humaxdigital.com/.