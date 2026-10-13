Fundada en 1989, Humax ofrece puertas de enlace de banda ancha y vídeo de alta calidad para las principales emisoras y empresas de telecomunicaciones en 80 países de todo el mundo. Como uno de los principales proveedores mundiales de puertas de enlace, Humax ha adquirido tecnologías de dispositivos de transmisión digital líderes en el mundo para fabricar decodificadores digitales. Su objetivo es crear una plataforma en la que los clientes puedan disfrutar del contenido digital en casa de forma fácil y cómoda. Como prueba de su éxito, Humax ganó el premio AT&T Supplier Award 2016 y el premio BT sobre proveedores sostenibles 2016.
"Como líder mundial en el sector de la transmisión de contenido digital, Humax tiene el objetivo de proporcionar servicios fiables a nivel global. Antes de la introducción de las soluciones de distribución de contenido multimedia de Akamai, el mayor desafío para Humax era distribuir grandes actualizaciones de firmware de manera fiable a una gran cantidad de decodificadores en todo el mundo. Akamai nos permitió gestionar el tráfico global de manera más eficaz sin tener que implementar una infraestructura adicional. Me complace que, con las soluciones de Akamai, nuestros clientes globales puedan disfrutar de nuestros servicios en un entorno más fiable".— Yoon Dae-Cheol, director del Equipo de Infraestructura de TI, Humax
La situación
El desafío
Dado que la cantidad de funciones que se ejecutan en el firmware ha aumentado, Humax indica que las actualizaciones de software en su plataforma han aumentado casi diez veces durante los últimos cinco años. Cuando se lanza una gran actualización de firmware de forma simultánea para los decodificadores vendidos en todo el mundo, se requiere una cantidad significativa de infraestructura de red y capacidad de red. Debido a la falta de una infraestructura adecuada, se tardaría horas en descargar el firmware y en iniciar los decodificadores en la plataforma actual de Humax. Además, Humax tuvo que gestionar de forma fiable el tráfico de descargas, en rápido crecimiento, en todo el mundo.
Objetivos
- Establecer una infraestructura de red fiable para impulsar rápidamente la capacidad de descarga del firmware en rápido crecimiento
- Garantizar la uniformidad del servicio sin tiempos de inactividad, incluso durante las horas de mayor tráfico
- Prestar un servicio fiable a nivel mundial y obtener visibilidad del tráfico global
Resultados
- Sitio web operado en condiciones estables a pesar de una carga de tráfico muy alta, debido a las soluciones de distribución de contenido multimedia de Akamai
- No ha registrado tiempos de inactividad desde la introducción de la solución (en 2011/hace cinco años)
- Ha proporcionado servicios fiables en 80 países sin tener que implementar una infraestructura de red adicional
¿Por qué Akamai?
Mayor confianza del cliente al no registrar tiempos de inactividad durante cinco años
Los consumidores encienden sus decodificadores en casa más o menos al mismo tiempo: antes de ir a trabajar y cuando vuelven a casa del trabajo. Esto significa que la descarga de archivos de software de gran tamaño se produce casi simultáneamente en varios dispositivos de todo el mundo. La imposibilidad de responder al tráfico puede provocar tiempos de inactividad inmediatos o que se tarden horas en descargar archivos cuando los clientes encienden sus decodificadores de forma simultánea. Esto puede afectar directamente al servicio y afectar negativamente al rendimiento empresarial de Humax.
Humax ha sido capaz de mejorar aún más la confianza de los clientes, al no haber sufrido tiempos de inactividad desde la introducción de las soluciones de distribución de contenido multimedia de Akamai en 2011. Además, responde con una capacidad de software y firmware de archivos de más de 1 GB, lo que es superior a la capacidad de 100 MB de hace cinco años. El director del Equipo de Infraestructura de TI de Humax, Yoon Dae-Cheol, afirma: "Ya no nos preocupamos por el ancho de banda cuando lanzamos grandes actualizaciones de firmware debido a la excelente escalabilidad de la solución. Esto nos permite operar nuestro negocio de manera más fiable".
Servicio fiable en 80 países sin invertir en infraestructura de red
La sede central de Humax en Corea gestiona directamente la asistencia de software de una gran cantidad de decodificadores vendidos en 80 países de todo el mundo. La red global de Akamai ha ayudado a Humax a brindar sus innovadores servicios en todo el mundo de forma rápida y segura, sin tener que implementar ni crear una infraestructura de red adicional.
"Pensamos que la cobertura global de Akamai era lo que realmente necesitábamos para prestar nuestros servicios en todo el mundo de forma más fiable. Nos hemos beneficiado enormemente de la visibilidad del uso del tráfico y la información que ofrece Akamai Intelligent Platform™, una plataforma distribuida que opera en todo el mundo. Akamai realmente nos ayuda a mantener la confianza de los clientes globales", comenta Yoon.
Acerca de Humax
La sede central de Humax en Corea gestiona directamente la asistencia de software de una gran cantidad de decodificadores vendidos en 80 países de todo el mundo. La red global de Akamai ha ayudado a Humax a brindar sus innovadores servicios en todo el mundo de forma rápida y segura, sin tener que implementar ni crear una infraestructura de red adicional.
"Pensamos que la cobertura global de Akamai era lo que realmente necesitábamos para prestar nuestros servicios en todo el mundo de forma más fiable. Nos hemos beneficiado enormemente de la visibilidad del uso del tráfico y la información que ofrece Akamai Intelligent Platform™, una plataforma distribuida que opera en todo el mundo. Akamai realmente nos ayuda a mantener la confianza de los clientes globales", comenta Yoon.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.