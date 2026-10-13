Los consumidores encienden sus decodificadores en casa más o menos al mismo tiempo: antes de ir a trabajar y cuando vuelven a casa del trabajo. Esto significa que la descarga de archivos de software de gran tamaño se produce casi simultáneamente en varios dispositivos de todo el mundo. La imposibilidad de responder al tráfico puede provocar tiempos de inactividad inmediatos o que se tarden horas en descargar archivos cuando los clientes encienden sus decodificadores de forma simultánea. Esto puede afectar directamente al servicio y afectar negativamente al rendimiento empresarial de Humax.

Humax ha sido capaz de mejorar aún más la confianza de los clientes, al no haber sufrido tiempos de inactividad desde la introducción de las soluciones de distribución de contenido multimedia de Akamai en 2011. Además, responde con una capacidad de software y firmware de archivos de más de 1 GB, lo que es superior a la capacidad de 100 MB de hace cinco años. El director del Equipo de Infraestructura de TI de Humax, Yoon Dae-Cheol, afirma: "Ya no nos preocupamos por el ancho de banda cuando lanzamos grandes actualizaciones de firmware debido a la excelente escalabilidad de la solución. Esto nos permite operar nuestro negocio de manera más fiable".