Alle Konsumenten schalten ihre Set-Top-Boxen zu Hause ungefähr zur gleichen Zeit ein – bevor sie zur Arbeit gehen und wenn sie von der Arbeit nach Hause kommen. Daraus folgt, dass das Herunterladen großer Softwaredateien nahezu zeitgleich auf zahlreichen Geräten auf der ganzen Welt stattfindet. Wird auf den Traffic nicht reagiert, kann dies zu sofortigen Ausfallzeiten führen oder der Download von Dateien kann Stunden dauern, wenn Kunden ihre Set-Top-Boxen gleichzeitig einschalten. Dies kann sich direkt auf den Service auswirken und die Unternehmensperformance von Humax beeinträchtigen.

Humax konnte das Kundenvertrauen weiter stärken, da seit der Einführung der Media Delivery Solutions von Akamai im Jahr 2011 keine Ausfallzeiten mehr vorkamen. Es reagiert mit Firmware-Software-Kapazitäten von mehr als 1 GB Dateien, was die Kapazität von 100 MB von vor fünf Jahren deutlich übertrifft. Yoon Dae-chul, IT Infrastructure Team Manager von Humax, dazu: „Dank der hervorragenden Skalierbarkeit der Lösung müssen wir uns bei der Veröffentlichung großer Firmware-Updates keine Sorgen mehr über die Bandbreite machen. So können wir unser Geschäft zuverlässiger betreiben.“