A situação

Fundada em 1989, a Humax oferece gateways de banda larga e vídeo de alta qualidade para as principais emissoras e operadoras de telecomunicações em 80 países do mundo todo. Como fornecedora líder global de gateways, a Humax adquiriu as principais tecnologias de dispositivos de transmissão para fabricar decodificadores digitais. Seu objetivo é criar uma plataforma na qual os clientes possam desfrutar de conteúdo digital em casa, com facilidade e praticidade. Uma prova de seu sucesso é que a Humax ganhou o prêmio AT&T Supplier Award de 2016 e o prêmio BT Sustainable Supplier de 2016.

O desafio

À medida que o número de funções executadas no firmware aumentou, a Humax afirma que as atualizações de software em sua plataforma aumentaram quase dez vezes nos últimos cinco anos. Quando uma grande atualização de firmware é lançada simultaneamente para decodificadores vendidos no mundo todo, isso requer uma quantidade significativa de infraestrutura de rede e capacidade de rede. Devido à falta de uma infraestrutura adequada, levaria horas para baixar o firmware e inicializar os decodificadores com a plataforma atual da Humax. A Humax também teve que lidar de forma confiável com o tráfego de download em rápido crescimento no mundo todo.

Os objetivos

Estabelecer uma infraestrutura de rede confiável para dar suporte à capacidade de download de firmware em rápido crescimento

Garantir a consistência do serviço sem tempo de inatividade, mesmo durante os horários de pico

Oferecer serviços confiáveis globalmente e obter visibilidade sobre o tráfego global

Os resultados

Website operado em condições estáveis, apesar da carga de tráfego muito alta, devido às Soluções Media Delivery da Akamai

Não registrou tempo de inatividade desde a introdução da solução (em 2011)

Ofereceu serviços confiáveis em 80 países sem precisar implantar infraestrutura de rede adicional

Por que a Akamai

Maior confiança dos clientes ao não registrar tempo de inatividade desde 2011

Os consumidores ligam seus decodificadores em casa mais ou menos ao mesmo tempo: antes de ir ao trabalho e ao voltar para casa depois do trabalho. Isso significa que o download de grandes arquivos de software ocorre quase simultaneamente em vários dispositivos no mundo todo. Não responder ao tráfego pode resultar em um tempo de inatividade imediato ou exigir horas para baixar arquivos quando os clientes ligam seus decodificadores simultaneamente. Isso pode causar um impacto direto sobre o serviço e um impacto negativo sobre o desempenho dos negócios da Humax.

A Humax conseguiu aumentar ainda mais a confiança dos clientes por não sofrer tempo de inatividade desde que introduziu as Soluções Media Delivery da Akamai em 2011. Além disso, ela responde com uma capacidade de software de firmware de mais de 1 GB de arquivos, o que é superior à capacidade de 100 MB de 2011. Yoon Dae-chul, gerente da equipe de infraestrutura de TI da Humax, disse: "Nós nunca mais nos preocupamos com largura de banda ao lançar grandes atualizações de firmware devido à excelente escalabilidade da solução. Isso nos permite operar nossos negócios de forma mais confiável".

Serviço confiável em 80 países, sem investir em infraestrutura de rede

A sede da Humax na Coreia do Sul gerencia diretamente o suporte de software de muitos decodificadores vendidos em 80 países no mundo todo. A rede global da Akamai ajudou a Humax a oferecer seus serviços inovadores em todo o mundo com rapidez e segurança, sem precisar implantar nem aumentar a infraestrutura de rede.

"Acreditamos que a cobertura global da Akamai foi o que realmente precisávamos para prestar nossos serviços no mundo todo de maneira mais confiável. Nós nos beneficiamos muito da visibilidade do uso do tráfego e das informações oferecidas pela Akamai Intelligent Platform™, uma plataforma distribuída que opera em todo o mundo. A Akamai realmente nos ajuda a manter a confiança dos clientes globais", disse Yoon.

Sobre a Humax

Fundada em 1989, a Humax é uma das maiores fabricantes de gateways globais e oferece gateways de vídeo de alta qualidade e gateways de banda larga para as principais emissoras e operadoras de telecomunicações em 80 países do mundo todo. A Humax tem sua sede e seu centro de P&D na Coreia do Sul e no Vietnã, respectivamente, operando 20 empresas e filiais nos EUA, Reino Unido, Alemanha, Emirados Árabes Unidos, Japão, Índia, Austrália e Brasil. Desde 2015, a Humax gera vendas de ₩ 1,4267 trilhão e tem mais de mil funcionários em todo o mundo. Para obter mais informações, acesse https://americas.humaxdigital.com/.