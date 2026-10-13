Fondé en 1989, Humax fournit des passerelles vidéo et haut débit de haute qualité aux principaux diffuseurs et opérateurs de télécommunications dans 80 pays à travers le monde. En tant que principal fournisseur mondial de passerelles, Humax a acquis des technologies de pointe pour la fabrication de décodeurs digitaux Son objectif est de créer une plateforme où les clients peuvent profiter de contenus digitaux chez eux, facilement. Preuve de son succès, Humax a remporté le prix AT&T Supplier Award 2016 et le prix BT Sustainable Supplier Award 2016.
« En tant que leader dans le secteur mondial de la radiodiffusion digitale, Humax s'engage à fournir des services fiables dans le monde entier. Avant l'introduction des solutions de diffusion de contenu multimédia d'Akamai, le plus grand défi pour Humax consistait à fournir des mises à jour importantes du micrologiciel de manière fiable, sur un grand nombre de décodeurs, dans le monde entier. Akamai nous a permis de gérer plus efficacement le trafic mondial, sans avoir à déployer d'infrastructure supplémentaire. Je suis content car, grâce aux solutions d'Akamai, nos clients internationaux peuvent profiter de nos services dans un environnement plus fiable. »— Yoon Dae-chul, Responsable de l'équipe Infrastructure informatique, Humax
La situation
Le défi
Comme le nombre de fonctions exécutées sur le micrologiciel avait augmenté, les mises à jour logicielles sur la plateforme avaient presque été multipliées par dix au cours des cinq dernières années, selon Humax. Lorsqu'une mise à jour importante du micrologiciel est publiée simultanément pour des décodeurs vendus dans le monde entier, une infrastructure et une capacité de réseau importantes sont nécessaires. Sans infrastructure appropriée, il faudrait des heures pour télécharger le micrologiciel et démarrer les décodeurs avec la plateforme actuelle d'Humax. Humax devait également s'assurer de la gestion fiable du trafic de téléchargement qui augmentait de façon exponentielle dans le monde entier.
Les objectifs
- Établir une infrastructure réseau fiable pour supporter les téléchargements en pleine augmentation du micrologiciel, rapidement
- Garantir la régularité du service sans temps d'arrêt, même pendant les heures de pointe
- Fournir un service fiable dans le monde entier et obtenir une visibilité sur le trafic mondial
Les résultats
- Site Web géré dans des conditions stables malgré une charge de trafic très élevée, grâce aux solutions de diffusion de contenu multimédia d'Akamai
- Aucun temps d'arrêt enregistré depuis l'introduction de la solution (en 2011/il y a cinq ans)
- Des services fiables fournis dans 80 pays, sans avoir à déployer d'infrastructure réseau supplémentaire
Pourquoi Akamai
Amélioration de la confiance des clients grâce à l'absence d'interruption de service depuis quatorze ans
Les clients allument leurs décodeurs à la maison à peu près en même temps : avant de partir au travail et dès qu'ils rentrent chez eux. Cela signifie qu'un téléchargement de fichiers logiciels volumineux se produit presque simultanément sur de nombreux terminaux, partout dans le monde. L'incapacité à supporter ce trafic peut entraîner des temps d'arrêt ou des heures d'attente pour que les fichiers se téléchargent lorsque les clients allument leurs décodeurs simultanément. Cela peut avoir un impact direct sur le service et un impact négatif sur les performances commerciales d'Humax.
Humax a pu renforcer la confiance de ses clients en ne connaissant aucune interruption de service depuis le lancement des solutions de diffusion de contenu multimédia d'Akamai en 2011. En outre, le logiciel du micrologiciel a une capacité de plus de 1 Go de fichiers, ce qui est supérieur à la capacité de 100 Mo d'il y a dix ans. Yoon Dae-chul, Responsable de l'équipe Infrastructure informatique chez Humax, déclare : « Nous n'avons plus à nous inquiéter de la bande passante lorsque l'on publie des mises à jour importantes du micrologiciel, grâce à l'excellente évolutivité de la solution. Cela nous permet de gérer notre entreprise de manière plus fiable. »
Un service fiable dans 80 pays sans investir dans l'infrastructure réseau
Le siège social d'Humax en Corée gère directement le support logiciel d'un grand nombre de décodeurs vendus dans 80 pays dans le monde entier. Le réseau mondial d'Akamai a aidé Humax à fournir ses services innovants dans le monde entier rapidement et en toute sécurité, sans avoir à déployer ou à construire une infrastructure réseau supplémentaire.
« Nous avons pensé que la couverture mondiale d'Akamai était ce dont nous avions vraiment besoin pour fournir nos services de manière plus fiable dans le monde entier. Nous avons grandement bénéficié de la visibilité sur l'utilisation du trafic et des informations fournies par l'Intelligent Platform™ d'Akamai, une plateforme distribuée qui fonctionne dans le monde entier. Akamai nous aide vraiment à maintenir la confiance de nos clients internationaux », déclare Yoon Dae-chul.
À propos d'Humax
Le siège social d'Humax en Corée gère directement le support logiciel d'un grand nombre de décodeurs vendus dans 80 pays dans le monde entier. Le réseau mondial d'Akamai a aidé Humax à fournir ses services innovants dans le monde entier rapidement et en toute sécurité, sans avoir à déployer ou à construire une infrastructure réseau supplémentaire.
« Nous avons pensé que la couverture mondiale d'Akamai était ce dont nous avions vraiment besoin pour fournir nos services de manière plus fiable dans le monde entier. Nous avons grandement bénéficié de la visibilité sur l'utilisation du trafic et des informations fournies par l'Intelligent Platform™ d'Akamai, une plateforme distribuée qui fonctionne dans le monde entier. Akamai nous aide vraiment à maintenir la confiance de nos clients internationaux », déclare Yoon Dae-chul.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.