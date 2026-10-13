Les clients allument leurs décodeurs à la maison à peu près en même temps : avant de partir au travail et dès qu'ils rentrent chez eux. Cela signifie qu'un téléchargement de fichiers logiciels volumineux se produit presque simultanément sur de nombreux terminaux, partout dans le monde. L'incapacité à supporter ce trafic peut entraîner des temps d'arrêt ou des heures d'attente pour que les fichiers se téléchargent lorsque les clients allument leurs décodeurs simultanément. Cela peut avoir un impact direct sur le service et un impact négatif sur les performances commerciales d'Humax.

Humax a pu renforcer la confiance de ses clients en ne connaissant aucune interruption de service depuis le lancement des solutions de diffusion de contenu multimédia d'Akamai en 2011. En outre, le logiciel du micrologiciel a une capacité de plus de 1 Go de fichiers, ce qui est supérieur à la capacité de 100 Mo d'il y a dix ans. Yoon Dae-chul, Responsable de l'équipe Infrastructure informatique chez Humax, déclare : « Nous n'avons plus à nous inquiéter de la bande passante lorsque l'on publie des mises à jour importantes du micrologiciel, grâce à l'excellente évolutivité de la solution. Cela nous permet de gérer notre entreprise de manière plus fiable. »