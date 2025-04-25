X
Akamai logo
+1-8774252624
+1-8774252624
로그인
Control Center
Akamai 플랫폼에 액세스
Cloud Manager
클라우드 리소스 관리
Akamai 체험하기
공격을 받고 계신가요?
로그인
Control Center
Akamai 플랫폼에 액세스
Cloud Manager
클라우드 리소스 관리

Akamai, Lufthansa.com의 상시 가동 지원

Lufthansa는 Akamai Intelligent Edge Platform을 이용해 뛰어난 보안을 갖춘 업계 최고 수준의 사이트 경험을 제공할 수 있었습니다.

 

Lufthansa에 성능은 매우 중요합니다. 고객은 모든 디바이스에서 빠르고 안정적인 사이트 경험을 원합니다. Lufthansa는 이러한 경험을 제공하지 못하면 비즈니스와 브랜드 평판이 모두 위태로워진다는 사실을 잘 알고 있습니다. Lufthansa는 Akamai Intelligent Edge Platform을 이용해 언제나 안전하게 이용할 수 있는 업계 최고 수준의 웹사이트 경험을 제공합니다.

Lufthansa Group 정보

Lufthansa Group은 글로벌 항공 그룹입니다. 135,534명의 직원이 근무하는 Lufthansa Group은 2018년 회계연도에 358억 유로의 매출을 달성했습니다. Lufthansa Group은 Network Airlines, Eurowings, 항공 서비스 부문으로 구성됩니다. 항공 서비스 부문에는 물류, MRO, 케이터링, 추가 비즈니스, 그룹 부서 등의 분야가 포함됩니다. 그룹 부서에는 Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training, IT 기업이 포함됩니다. Lufthansa Group의 모든 부문은 각 시장을 대표하고 있습니다.

관련 고객 사례

콘텐츠 전송

Akamai와 함께 더욱 스마트한 보안을 배포한 글로벌 리더

온라인 보안 분야의 글로벌 리더가 성능을 강화하고 PCI DSS 컴플라이언스를 강화하며 수백만 건의 악성 공격을 차단하는 데 Akamai가 어떻게 도움을 주었는지 확인하세요.
자세히 보기
콘텐츠 전송

Sport Network

거대 스포츠 미디어이자 광고 회사인 Sport Network는 Akamai 솔루션으로 빠르게 변화하는 환경에서 경쟁력을 유지합니다.
자세히 보기
콘텐츠 전송

Popken Fashion Group

Popken Fashion Group이 Akamai와의 오랜 파트너십을 통해 탁월한 성능과 보안을 바탕으로 온라인 경험을 어떻게 개선했는지 알아보세요.
자세히 보기