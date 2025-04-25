Lufthansa에 성능은 매우 중요합니다. 고객은 모든 디바이스에서 빠르고 안정적인 사이트 경험을 원합니다. Lufthansa는 이러한 경험을 제공하지 못하면 비즈니스와 브랜드 평판이 모두 위태로워진다는 사실을 잘 알고 있습니다. Lufthansa는 Akamai Intelligent Edge Platform을 이용해 언제나 안전하게 이용할 수 있는 업계 최고 수준의 웹사이트 경험을 제공합니다.

Lufthansa Group 정보

Lufthansa Group은 글로벌 항공 그룹입니다. 135,534명의 직원이 근무하는 Lufthansa Group은 2018년 회계연도에 358억 유로의 매출을 달성했습니다. Lufthansa Group은 Network Airlines, Eurowings, 항공 서비스 부문으로 구성됩니다. 항공 서비스 부문에는 물류, MRO, 케이터링, 추가 비즈니스, 그룹 부서 등의 분야가 포함됩니다. 그룹 부서에는 Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training, IT 기업이 포함됩니다. Lufthansa Group의 모든 부문은 각 시장을 대표하고 있습니다.