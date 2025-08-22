X
Logotipo da Akamai
+1-8774252624
+1-8774252624
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem
Experimente a Akamai
Você está sob ataque?
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem

O website Lufthansa.com sempre ativo é habilitado pela Akamai

Usando a Akamai Intelligent Edge Platform, a Lufthansa consegue entregar a melhor experiência segura de website do setor

 

O desempenho é essencial para a Lufthansa. Seus usuários exigem uma experiência de website rápida e confiável em todos os dispositivos, e a Lufthansa sabe que se não fornecerem isso, tanto os negócios como a reputação da marca estarão em risco. A Lufthansa usa a Akamai Intelligent Edge Platform para oferecer a a melhor experiência de site da categoria, sempre disponível e segura.

Sobre o Lufthansa Group

O Lufthansa Group é um grupo de aviação com operações em todo o mundo. Com 135.534 funcionários, o Lufthansa Group gerou receita de EUR 35.844m no ano financeiro de 2018. O Lufthansa Group é composto pelos segmentos Network Airlines, Eurowings e Aviation Services. O segmento Aviation Services compreende os segmentos de Logística, MRO, Catering e Negócios adicionais e Funções de grupo. Esse último também inclui Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training e as empresas de TI. Todos os segmentos ocupam uma posição de liderança em seus respectivos mercados.

Histórias de clientes relacionadas

Entrega de conteúdo

Líder global implantou segurança mais inteligente com a Akamai

Veja como a Akamai ajudou um líder global em segurança online a fortalecer o desempenho, impulsionar a conformidade com o PCI DSS e impedir milhões de ataques maliciosos.
Leia mais
Entrega de conteúdo

Sport Network

Enorme potência no setor de publicidade e mídia esportivas, a Sport Network conta com as soluções da Akamai para permanecer competitiva em um ambiente em rápidas mudanças.
Leia mais
Entrega de conteúdo

Popken Fashion Group

Saiba como o Popken Fashion Group aprimorou as experiências online com desempenho e segurança incomparáveis por meio de uma parceria duradoura com a Akamai.
Leia mais