O desempenho é essencial para a Lufthansa. Seus usuários exigem uma experiência de website rápida e confiável em todos os dispositivos, e a Lufthansa sabe que se não fornecerem isso, tanto os negócios como a reputação da marca estarão em risco. A Lufthansa usa a Akamai Intelligent Edge Platform para oferecer a a melhor experiência de site da categoria, sempre disponível e segura.

Sobre o Lufthansa Group

O Lufthansa Group é um grupo de aviação com operações em todo o mundo. Com 135.534 funcionários, o Lufthansa Group gerou receita de EUR 35.844m no ano financeiro de 2018. O Lufthansa Group é composto pelos segmentos Network Airlines, Eurowings e Aviation Services. O segmento Aviation Services compreende os segmentos de Logística, MRO, Catering e Negócios adicionais e Funções de grupo. Esse último também inclui Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training e as empresas de TI. Todos os segmentos ocupam uma posição de liderança em seus respectivos mercados.