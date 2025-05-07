El rendimiento es un aspecto esencial para Lufthansa. Los usuarios exigen una experiencia rápida y fiable en el sitio, independientemente del dispositivo que usen, y Lufthansa es consciente de que si no diera respuesta a su necesidad, tanto su negocio como la reputación de su marca se verían afectados. Lufthansa confía en Akamai Intelligent Edge Platform para garantizar una experiencia excepcional en su sitio ininterrumpida y segura.

Acerca de Lufthansa Group

Lufthansa Group es un consorcio del sector de la aviación que opera a escala mundial. Cuenta con más de 135 534 empleados y, en el ejercicio 2018, generó unos ingresos por valor de 35 844 millones de euros. Lufthansa Group es un grupo formado por Network Airlines, Eurowings y Aviation Services. A su vez, bajo la línea de Aviation Services se encuentran las áreas de Logistics, MRO, Catering and Additional Businesses y Group Functions. Y este último agrupa a Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training y las divisiones empresariales de TI. Todos los segmentos ocupan una posición de liderazgo en sus respectivos mercados.