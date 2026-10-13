Performance spielt bei Lufthansa eine zentrale Rolle. Nutzer erwarten ein schnelles und zuverlässiges Website-Erlebnis auf allen Geräten, und Lufthansa weiß, dass sowohl der Ruf des Unternehmens als auch der Marke gefährdet sind, wenn dies nicht gewährleistet wird. Lufthansa verwendet die Akamai Intelligent Edge Platform, um ein erstklassiges Website-Erlebnis zu bieten, das immer verfügbar und sicher ist.