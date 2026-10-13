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Lufthansa

Lufthansa verwendet die Akamai Intelligent Edge Platform für ein erstklassiges, sicheres Website-Erlebnis

 

Lufthansa-Logo

Standort

Köln, Deutschland
https://www.lufthansa.com

Branche

Handel

Produkte

App & API Protector Site Shield Prolexic

Performance spielt bei Lufthansa eine zentrale Rolle. Nutzer erwarten ein schnelles und zuverlässiges Website-Erlebnis auf allen Geräten, und Lufthansa weiß, dass sowohl der Ruf des Unternehmens als auch der Marke gefährdet sind, wenn dies nicht gewährleistet wird. Lufthansa verwendet die Akamai Intelligent Edge Platform, um ein erstklassiges Website-Erlebnis zu bieten, das immer verfügbar und sicher ist.

Über die Lufthansa Group

Die Lufthansa Group ist eine weltweit tätige Luftfahrtgruppe. Mit 135.534 Mitarbeitern erwirtschaftete die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. Euro. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Segmenten Network Airlines, Eurowings und Aviation Services zusammen. Aviation Services umfasst die Segmente Logistik, MRO, Catering und zusätzliche Geschäftsbereiche sowie Gruppenfunktionen. Zu letzteren gehören auch Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und die IT-Unternehmen. Alle Segmente nehmen eine führende Position in ihren jeweiligen Märkten ein.

Über Akamai

Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

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