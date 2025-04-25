パフォーマンスは Lufthansa にとってきわめて重要です。Lufthansa のユーザーは、すべてのデバイスにおいて、高速で信頼性の高いサイト体験を求めています。Lufthansa は、これを提供しないとビジネスとブランドの両方の評判が危険にさらされることを認識しています。Lufthansa は、Akamai Intelligent Edge Platform を使用して、 クラス最高のサイト体験 を提供しています。その体験はいつでも利用できるとともに、常に 安全が確保されています。

Lufthansa Group について

Lufthansa Group は、世界中に事業を展開する航空会社グループです。13 万 5,534 人の従業員を擁する Lufthansa Group は、2018 会計年度に 358 億 4,400 万ユーロの収益を上げました。Lufthansa Group は、Network Airlines、Eurowings、Aviation Services の事業部門で構成されています。Aviation Services は、Logistics、MRO、Catering、Additional Businesses and Group Functions の部門で構成されています。Additional Businesses and Group Functions には、Lufthansa AirPlus、Lufthansa Aviation Training、IT の各社も含まれています。すべての部門は、それぞれの市場で主導的な地位を占めています。