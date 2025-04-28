X
Il sito lufthansa.com always-on grazie ad Akamai

Lufthansa si avvale dell'Akamai Intelligent Edge Platform per fornire un'experience eccellente e sicura sul sito

 

Le performance sono un aspetto fondamentale per Lufthansa. I clienti della compagnia aerea richiedono un'experience sul sito veloce e affidabile da tutti i dispositivi e Lufthansa sa che, se non riesce a fornire questo tipo di servizio, potrebbe compromettere sia le sue attività aziendali che la reputazione del brand. Lufthansa si avvale dell'Akamai Intelligent Edge Platform per fornire un'eccellente experience sul sito che risulti sempre disponibile e sicuro.

Informazioni su Lufthansa Group

Lufthansa Group è una compagnia aerea che opera in tutto il mondo. Con 135.534 dipendenti, Lufthansa Group ha generato profitti pari a 35.844 milioni di euro nell'anno finanziario 2018. Lufthansa Group include i segmenti Network Airlines, Eurowings e Aviation Services. Aviation Services comprende i segmenti Logistics, MRO, Catering and Additional Businesses e Group Functions. Quest'ultimo segmento include anche Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training e le società IT. Tutti i segmenti occupano una posizione di preminenza nei rispettivi mercati.

