Une expérience toujours opérationnelle sur Lufthansa.com avec Akamai

Avec l'Akamai Intelligent Edge Platform, Lufthansa offre à ses utilisateurs une expérience en ligne hors pair et sécurisée.

 

Pour Lufthansa, les performances sont cruciales. Ses utilisateurs exigent de son site une expérience rapide et fiable sur l'ensemble de leurs terminaux, et Lufthansa connaît les risques encourus à la fois par l'entreprise et par la réputation de la marque si elle venait à manquer à ces attentes. Lufthansa utilise l'Akamai Intelligent Edge Platform pour offrir à ses utilisateurs une expérience en ligne hors pair, toujours disponible et sécurisée.

À propos du groupe Lufthansa

Le groupe Lufthansa est une compagnie aérienne opérant partout dans le monde. Lufthansa, qui emploie 135 534 personnes, a généré un chiffre d'affaires de 35 844 millions d'euros sur l'exercice fiscal 2018. Le groupe Lufthansa est composé des segments Network Airlines, Eurowings et Aviation Services. Aviation Services comprend les segments Logistique, MRO, Catering et Autres activités et fonctions de groupe. Ces dernières incluent également Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training et les sociétés informatiques du groupe. Chacun de ces segments occupe une position de leader sur son marché respectif.

