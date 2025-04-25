호주 사람이 부트스트랩 회사에 대해 설명하는 것을 듣는다면 지구상에서 가장 건조한 대륙에서 카우보이 부츠로 먼지를 걷어내는 모습을 떠올리실 수도 있습니다. 하지만 기업가 브라이스 아담스(Bryce Adams)나 호주에 본사를 둔 그의 소프트웨어 회사인 Metorik은 아직 먼지가 가라앉을 만큼 오래된 기업은 아닙니다.

2016년 8월, 아담스는 꿈을 이루기 위해 안정적인 직장을 그만두고 워드프레스용 오픈 소스 디지털 상거래 플러그인인 WooCommerce를 사용하는 기업에 반드시 필요한 보고 솔루션 제공 소프트웨어 애플리케이션을 개발하기 시작했습니다.

아담스는 "멋진 직업과 라이프스타일을 포기하고 항상 원하던 제품을 만들기 위해 처음부터 다시 시작하기로 결심하고 원대한 희망을 가졌습니다."라며 "나만의 꿈을 가지지 않으면 누군가에게 고용되어 타인의 꿈을 이루는 데 기여하게 될 뿐입니다."라고 말했습니다.

아담스는 더 나은 방법에 대한 비전, 시간 날 때 틈틈이 만든 프로토타입, 자신을 지탱할 수 있는 저축 계좌만으로 소박하게 시작했습니다. 자금이 바닥나기 전에 유료 고객에게 실용적인 제품을 제공해야 했기 때문에 시간이 촉박했습니다. 아담스는 깨어 있는 거의 모든 시간을 제품 개발에 투자했습니다. 두 달 만에 베타 버전을 개발해 한 달 후 출시했고, 연말까지 10명의 유료 고객을 확보했습니다.

아담스가 처음 Metorik을 설립할 때 세운 목표는 사람들이 실제로 돈을 지불할 수 있는 서비스를 제공해 자신의 비용을 처리하는 것이었습니다. Metorik의 첫 번째 제품은 보고서였습니다.

아담스는 "전 세계 고객에게 다양한 보고서와 데이터 분석 툴을 제공하고 고객이 요구사항에 맞게 사용자 지정할 수 있도록 하는 것이 Metorik의 강점입니다. 이 기능의 가장 큰 장점은 고객이 데이터와 보고서를 제가 계획하거나 상상하지 못했던 멋진 방식으로 사용한다는 점입니다. 따라서 Metorik은 하나의 솔루션이 아니라 100가지 문제에 대한 100가지 솔루션인 셈입니다."라고 말했습니다.

이후 아담스와 그의 팀은 이메일 자동화 같은 강력한 효율성 툴을 Metorik의 기능 목록에 추가했습니다. 아담스는 Metorik의 제품 개발 철학이 명확하면서도 야심차다고 설명합니다. 그리고 "Metorik은 이커머스 매장이 성장하는 데 필요한 툴을 제공합니다. 이커머스 매장이 성장하면 Metorik도 성장할 것입니다."라고 말했습니다.

기업가적 모험이 계속되는 가운데 Metorik은 새로운 도전 과제를 모색하고 있습니다. 아담스는 "Metorik은 제품을 사용하는 매장을 위해 매우 맞춤화된 제품을 제공하고 있으며, 고객이 항상 제품이 처음부터 고객을 위해 만들어졌다는 느낌을 받기를 바랍니다."라며

"시간이 지남에 따라 변화하는 고객의 요구사항을 수용하는 것이 지속적인 도전 과제입니다. 이는 향후 다른 플랫폼과의 통합으로 이어질 것입니다. Metorik의 사명은 특정 플랫폼에 서비스를 제공하는 것이 아니라 이커머스 기업 전체에 서비스를 제공하는 것입니다."라고 말했습니다.

Metorik이 부트스트랩 성공 사례로 꼽히는 이유는 제품이 많은 찬사를 받고 회사의 수익성이 높을 뿐만 아니라, 창업자와 현재 직원들이 자신이 좋아하고 보람을 느끼는 일을 하며 하루를 보낼 수 있기 때문입니다. 아담스는 "제가 공감할 수 있는 비슷한 비즈니스, 중소기업을 도울 수 있다는 점이 좋습니다."라며 "저는 그 기업들이 겪는 어려움이 무엇인지, 행복하게 만드는 것은 무엇인지 알 수 있습니다. 업무 자체에서도 즐거움을 느낍니다. 다양한 기술적 과제를 해결하고, 소규모 회사이기 때문에 직원 모두가 모든 일에 참여할 수 있습니다."라고 말했습니다.

공급업체가 아닌 IaaS 파트너

공정한 가격 책정과 다양한 제품군은 Metorik이 특히 중요하게 생각하는 Akamai 클라우드 컴퓨팅 서비스의 장점 중 일부에 불과합니다.

아담스가 애용하는 또 다른 측면은 IaaS(Infrastructure-as-a-Service) 공급업체로부터 받는 서비스입니다.

"파트너를 찾기 시작했을 때 PHP 커뮤니티에서 Linode[현재 Akamai]의 명성은 이미 잘 알려져 있었습니다. 처음부터 공급업체가 아닌 파트너를 찾고 있었습니다. 일부 대형 공급업체는 Metorik을 거래처로만 생각했습니다. Linode(현 Akamai)는 처음부터 지금까지, 그리고 앞으로도 함께할 파트너입니다."

이러한 파트너십은 Metorik이 Akamai로부터 받는 지원 수준에서 잘 드러납니다. 아담스는 "Metorik의 문제가 곧 Linode[현재 Akamai]의 문제이고 즉시 도움을 받을 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 요청이 여러 단계의 서비스 수준을 거치는 동안 기다릴 필요가 없습니다."라며 “인프라 서비스에는 때때로 문제가 발생할 수 있습니다. 문제가 발생하면 1분 이내에 Linode[현재 Akamai] 측의 담당자와 통화할 수 있습니다. 아무도 '죄송하지만 우리 쪽 문제가 아닙니다'라고 말하지 않습니다. 문제를 항상 인정하고, 확인하고, 해결합니다. 그리고 이러한 수준의 서비스를 위해 추가 비용을 지불할 필요가 없습니다."라고 말했습니다.

Metorik 소개

Metorik은 이커머스 매장이 성장하는 데 필요한 툴을 제공한다는 분명하면서도 야심 찬 목표를 가지고 시작되었습니다. 이커머스 매장이 성장하면 Metorik도 성장할 것입니다. 멜버른에서 탄생한 Metorik은 현재 전 세계 수천 개의 이커머스 매장과 수백만 명의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.