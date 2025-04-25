オーストラリア人が自身のブートストラップ会社について説明していると聞いたら、地球上で最も乾燥している有人の大陸で砂埃を蹴り上げるカウボーイブーツが思い浮かんでも仕方ありません。しかし、起業家の Bryce Adams 氏にも、オーストラリアに拠点を置く彼のソフトウェア会社 Metorik にも、まだ埃が溜まるほど長い歴史はありません。

2016 年 8 月、Adams 氏は自身の夢を追求するために堅実な本業をやめました。その夢とは、WordPress のためのオープンソースのデジタル・コマース・プラグインである WooCommerce を使用する企業が切望する、レポート作成ソリューションを提供するソフトウェアアプリケーションを開発することでした。

「素晴らしい仕事とライフスタイルを捨ててでも、ゼロからベストを尽くして、ずっと欲しかった製品を作ろうと決心しました」と Adams 氏は言います。「自分で夢を叶えないなら、誰かがその人の夢を叶えるためにあなたを雇うことになるでしょう」。

初めに Adams 氏が持っていたものは、より良い方法のビジョン、空き時間に構築したプロトタイプ、生活を維持するための貯蓄口座だけでした。刻一刻と時間が経過する中、貯蓄が底をつく前に、お金を払ってくれるお客さんの手に実行可能な製品を届けなければなりませんでした。同氏は起きている時間のほぼすべてを製品の開発に費やし、2 か月以内にベータ版を完成させ、その 1 か月後に発売し、年末までに 10 社の顧客を獲得しました。

Metorik の事業として当初 Adams 氏が目指したのは、人々が実際にお金を払って手に入れたいと思うものを提供することでした。そうすれば、請求書の支払いができるようになります。Metorik の最初の製品はレポートでした。

Adams 氏は次のように述べています。「私たちの強みは、世界中のお客様にさまざまなレポートやデータ分析ツールを提供し、お客様がニーズに合わせてそれをカスタマイズできることです。これの何が優れているかというと、私が計画したことも想像したこともない素晴らしい方法でお客様がデータとレポートを使ってくださるということです。つまり、Metorik は単なるソリューションの 1 つではなく、100 種類の問題に対する 100 種類のソリューションなのです」。

Adams 氏と彼のチームはその後、E メール自動化など、強力な効率化ツールを Metorik の機能リストに追加しました。Adams 氏は、Metorik の製品開発方針は明確だが野心的であると考えており、次のように述べています。「私たちは、成長に必要なツールを E コマースストアに提供します。お客様が成長すれば、私たちも成長します」。

企業家精神にあふれた冒険が続く中、Metorik は新たな課題の克服に取り組んでいます。「私たちは、製品を使用するストア向けに高度にカスタマイズされた製品を提供しています。そして、製品を利用し始めたその日から、自社のために開発された製品であるかのようにお客様に感じていただくことを常に目指しています」と Adams 氏は語ります。

「時間の経過とともに変化するお客様のニーズに対応することは、私たちが継続的に取り組んでいる課題です。そのため、将来的に他のプラットフォームと統合することになるかもしれません。ご存知のとおり、弊社のミッションは、プラットフォームを提供することではなく、E コマース企業全体にサービスを提供することです」。

Metorik は外部資金なしで設立され、成長し、大きな成功を収めた会社です。その製品が高く評価され、会社が利益を上げているからというだけでなく、創業者や現在のスタッフが、自分たちの好きなこと、やりがいのあることに毎日を費やしているからです。「類似企業や、私が共感できる中小企業を支援できるようになれば幸いです」と Adams 氏は言います。「彼らが何に苦労しているか、どうすれば幸せになれるかを、私は理解しています。それに、私たちの仕事は楽しいものです。私たちはさまざまな技術的な課題に取り組んでいます。小さな会社なので、全員があらゆることに取り組むことができるのです」。

プロバイダーではなく、IaaS パートナー

価格が適性であることと製品群が優れていることは、Metorik が特に高く評価している Akamai のクラウド・コンピューティング・サービスの利点の一部にすぎません。

Adams が気に入っているもう 1 つの側面は、IaaS（Infrastructure-as-a-Service）プロバイダーから提供されるサービスです。

「パートナーを探し始めたとき、PHP コミュニティーでの Linode（現 Akamai）の評判はすでに耳にしていました。そして、その評判は群を抜いていました。最初から、弊社はプロバイダーではなくパートナーを探していました。大手プロバイダーの中には、弊社を取引相手としてしか見ない会社もあります。Linode（現 Akamai）は、最初から、今も、そしてこれからも、弊社に寄り添ってくれるパートナーです」。

このパートナーシップは、Metorik が Akamai から得るサポートのレベルで実証されています。「私が気に入っているのは、私の問題は彼らの問題であり、すぐに助けを得られることです。リクエストが処理されるまで、いくつもの階層からなるサービスレベルを通過するのを待つ必要はありません」と Adams 氏は言います。「たとえば、時々インフラサービスに問題が発生することがありますが、そのような問題が発生した場合、Linode（現 Akamai）の担当者と 1 分以内に話をすることができます。『申し訳ありませんが、その問題の責任はこちら側にありません』などと言う人はいません。私が抱える問題は必ず受け入れられ、確認され、解決されます。そして、そのレベルのサービスに追加料金を払う必要はありません」。

Metorik について

Metorik は、成長に必要なツールを E コマースストアに提供するという、明確でありながら野心的な目標を掲げて発足しました。お客様の成長は、Metorik の成長でもあるのです。メルボルンで創業した Metorik（メトリックと発音）は現在、世界中の何千もの E コマースストアとその何百万人もの常連客にサービスを提供しています。