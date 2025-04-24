当您听一个澳大利亚人讲述他的创业历程时，您可能会联想到他们穿着牛仔靴在一片干涸的大陆上尘土飞扬的画面。但无论是企业家 Bryce Adams，还是他在澳大利亚的软件公司 Metorik， 都还没有走到尘埃落定的那一步。

在 2016 年 8 月，Adams 毅然决然地辞去了稳定的工作，投身于追求他的梦想：开发一款软件应用程序，为那些使用 WooCommerce（WordPress 的开源数字商务插件）的公司提供其亟需的报告解决方案。

Adams 说道：“我决定要开发出我一直梦寐以求的产品，即使这意味需要放弃稳定的工作和安逸的生活，从零开始，但为了实现梦想，我愿意全力以赴。因为如果你没有梦想，那么就会有人雇佣你帮助他们实现他们的梦想。”

起初，他只有一个不错的想法，一个在业余时间制作的原型，以及用来维持生计的储蓄账户。在资金所剩无几之前，他必须为付费用户推出一款切实可行的产品，因此时间非常紧迫。他几乎每时每刻都在开发这个产品，最终在两个月内完成了测试版，并在一个月后正式发布。到年底，他已经拥有了 10 个付费客户。

Adams 最初对 Metorik 的目标非常明确：专注于提供人们愿意付费的产品，让他的公司能够运营下去。Metorik 的第一批产品是报告。

Adams 表示：“我们的优势在于为全球各地的客户提供多样化的报告和数据分析工具，并允许客户根据自身需求进行个性化定制。最令人惊喜的是，客户运用其数据和报告的方式是我从未预料到的。因此，Metorik 不仅仅是一种解决方案，而是针对 100 个不同问题的 100 种不同的解决方案。”

Adams 和他的团队在 Metorik 的功能列表中加入了一系列强大的效率工具，如电子邮件自动化。Adams 在描述 Metorik 的产品开发理念时展现出明确且雄心勃勃的目标。他说道：“我们为电子商务商店提供发展所需的工具。他们的茁壮成长也将推动我们不断发展进步。”

随着创业冒险的继续，Metorik 不断寻求攻克新的挑战。Adams 解释说：“我们为这些商店提供量身定制的产品，始终致力于让客户觉得我们的产品从第一天起就是为他们量身打造的。

对我们而言，满足客户不断变化的需求是一项持久的挑战。这将促使我们在未来与其他平台进行整合。在我们看来，我们的使命不是为单个平台服务，而是为整个电子商务生态系统服务。”

Metorik 是一个独立创业的成功案例，其成功不仅体现在产品赢得了广泛的好评和公司实现盈利，也表现在创始人和现任员工能够追求自己热爱的事业并从中找到成就感。Adams 说道：“我非常高兴我们能够为中小型企业提供帮助，我对他们的处境深有体会。我知道他们在纠结什么，也知道什么能让他们开心。我们的工作很有趣。我们面临着各种技术挑战，而且由于我们是一家小公司，因此每个员工都需要处理各种任务。”

公平的定价和卓越的产品组合仅仅是 Akamai 云计算服务的两大优势，这也是 Metorik 极为重视的方面。

Adams 看中我们业务的另一个方面，是基础架构即服务 (IaaS) 提供商所提供的服务。

“在我开始寻找合作伙伴时，Linode（现在为 Akamai）在 PHP 社区的知名度高于其他公司，他们也确实当之无愧。从一开始，我们寻找的就是合作伙伴，而非简单的提供商。有些大型提供商只把我们视为一次交易的对象。Linode（现在为 Akamai）始终是我们可靠的合作伙伴，自始至终陪伴在我们身边。”

从 Akamai 为 Metorik 提供的支持上便可以感受到这种紧密的伙伴关系。Adams 说道：“我喜欢的是，他们能够把我的问题当成他们自己的问题，毫不拖延地为我提供帮助。我不需要等待我的请求经过层层审核。如果遇到问题，老实说，基础架构服务时不时会出现故障，我可以迅速与 Linode（现在为 Akamai）的人员进行沟通。没有人会说，‘哦，对不起，问题不在我们这边。’我的问题总是得到理解、检查和解决。而且我不需要为这种服务多花一分钱。”

