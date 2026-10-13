Si escucha a un australiano describir en inglés su compañía autosuficiente como "bootstrap" (lengüeta de bota), sería comprensible que en su mente se sucedieran imágenes de botas de cowboy levantando polvo en el continente habitado más seco de la tierra. Pero ni el empresario Bryce Adams ni Metorik, su empresa de software con sede en Australia, llevan tanto tiempo como para acumular polvo.



En agosto de 2016, Adams dejó un trabajo diario estable para perseguir su sueño: desarrollar una aplicación de software que proporcionara una solución de generación de informes muy necesaria para las empresas que utilizan WooCommerce, un plug-in de comercio digital de código abierto para WordPress.



"Estaba decidido a crear el producto que siempre quise, incluso si eso significaba renunciar a un trabajo y un estilo de vida increíbles para empezar desde cero y confiar en que todo fuera bien", declara Adams. "Si no construyes tu sueño, otro te contratará para que le ayudes a construir el suyo".



Empezó de una manera simple, contando únicamente con una visión de mejora, un prototipo que había creado en su tiempo libre, y su cuenta de ahorro como respaldo. El tiempo apremiaba para poder ofrecer a los clientes de pago un producto viable antes de que se agotaran sus ahorros. Pasó casi cada hora de vigilia desarrollando el producto, terminó una versión beta en dos meses, la lanzó un mes más tarde y consiguió 10 clientes de pago a finales de año.



El objetivo de Adams para Metorik, al principio, era muy concreto: ofrecer algo por lo que la gente pagaría para que él pudiera pagar sus facturas. Las primeras ofertas de Metorik fueron informes.



Adams afirma: "Nuestro punto fuerte es ofrecer a nuestros clientes de todo el mundo una amplia variedad de informes y herramientas de análisis de datos, que los clientes pueden personalizar según sus necesidades. Lo mejor de esto es que nuestros clientes utilizan sus datos e informes de formas extraordinarias que nunca había planeado ni imaginado. Por ello, Metorik no es solo una solución, sino 100 soluciones diferentes para 100 problemas diferentes".



Adams y su equipo han agregado desde entonces una sólida gama de herramientas de eficiencia, como la automatización del correo electrónico, a la lista de funciones de Metorik. Adams describe la filosofía de desarrollo de productos de Metorik como clara pero ambiciosa. "Proporcionamos a las tiendas de e-commerce las herramientas necesarias para crecer. Si crecen, también lo haremos nosotros", añade.



A medida que la aventura empresarial avanza, Metorik busca conquistar nuevos retos. "Proporcionamos un producto muy personalizado para las tiendas que utilizan nuestro producto, y siempre queremos que nuestros clientes sientan que nuestro producto ha sido creado para ellos desde el primer día", explica Adams.



"Satisfacer las necesidades de nuestros clientes a medida que cambian con el tiempo es nuestro desafío continuo. Eso nos llevará en el futuro a integrarnos con otras plataformas. A nuestro modo de ver, nuestra misión no es servir a una plataforma, sino servir a las empresas de e-commerce en su conjunto".



Metorik es una historia de éxito autosuficiencia, no solo porque el producto recibe innumerables elogios y la empresa es rentable, sino también porque el fundador y el personal actual pasan sus días haciendo algo que aman y les resulta satisfactorio. "Me encanta que podamos ayudar a empresas similares, pequeñas y medianas empresas con las que me puedo identificar", declara Bryce Adams. "Entiendo su lucha y lo que las hace felices. Además, nuestro trabajo es entretenido. Podemos trabajar en diversos desafíos técnicos y, dado que somos una tienda pequeña, todos podemos hacer de todo".