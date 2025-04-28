Quando senti un australiano descrivere la sua società di tiranti per stivali da cowboy, inevitabilmente ti immagini nel Far West a dare calci alla polvere nel continente abitato più arido della Terra. Tuttavia, né l'imprenditore Bryce Adams né Metorik, la sua società di software con sede in Australia, sono lungimiranti al punto da far sedimentare qualsiasi tipo di polvere.

Nell'agosto del 2016, Adams lascia il suo solido lavoro per seguire un sogno: sviluppare un'applicazione software in grado di fornire una soluzione per la generazione di rapporti di cui avevano disperatamente bisogno le aziende che utilizzavano WooCommerce, un plug-in open source per il commercio digitale per WordPress.

"Ero deciso a realizzare il prodotto che avevo sempre desiderato anche se significava dover dire addio ad un lavoro straordinario e ad un eccezionale stile di vita per ricominciare da capo e sperare che andasse tutto per il meglio", afferma Adams. "Se non costruisci il tuo sogno, qualcuno ti assumerà per aiutare a costruire i sogni degli altri".

Gli esordi sono iniziati dal basso con la costruzione di un prototipo nel tempo libero, sostenendosi con i suoi risparmi. Il tempo stringeva: voleva mettere un prodotto fruibile nelle mani di clienti disposti a pagare prima di dissipare tutti i suoi risparmi. Trascorse praticamente ogni ora del suo tempo a sviluppare il prodotto, riuscendo a realizzare una versione beta nel giro di due mesi, lanciò il prodotto un mese più tardi e, per la fine dell'anno, 10 clienti lo acquistarono.

All'inizio, l'obiettivo di Adams per Metorik era focalizzato nell'intento di fornire qualcosa che gli altri avrebbero acquistato per permettergli di vivere. La prima soluzione offerta da Metorik riguardava la generazione di rapporti.

Adams afferma: "Il nostro punto di forza è fornire ai nostri clienti in tutto il mondo un'ampia gamma di rapporti e strumenti per l'analisi dei dati, che i clienti possono personalizzare in base alle loro esigenze. L'aspetto straordinario di tutto ciò è che i nostri clienti utilizzano i loro dati e i loro rapporti in modi eccezionali che non avevo mai pianificato né pensato. Pertanto, Metorik non fornisce solo una soluzione, ma 100 diverse soluzioni a 100 problemi diversi".

Adams e il suo team da allora hanno aggiunto una solido base di strumenti efficienti, come l'automazione delle e-mail, all'elenco delle funzioni di Metorik. Adams descrive la filosofia di sviluppo dei prodotti di Metorik come chiara, ma ambiziosa. "Forniamo store di e-commerce con gli strumenti necessari per crescere. Se i nostri clienti crescono, lo faremo anche noi", afferma.

Mentre continua la sua avventura imprenditoriale, Metorik sta cercando di superare nuove sfide. "Forniamo un prodotto molto personalizzato agli store che utilizzano la nostra soluzione e vogliamo sempre che i nostri clienti abbiano la sensazione che il nostro prodotto è stato progettato proprio per loro fin dall'inizio", spiega Adams.

"Soddisfare le esigenze dei nostri clienti che cambiano nel tempo rappresenta la nostra sfida costante, che ci porterà in futuro ad integrare le nostre soluzioni con altre piattaforme. Dal nostro punto di vista, la nostra missione non consiste nella gestione di una piattaforma, ma nell'offrire servizi alle società di e-commerce nel complesso".

Metorik è una società che si è fatta da sé, non solo perché il suo prodotto riceve una valanga di consensi e i profitti sono elevati, ma anche perché il suo fondatore e il personale attuale svolgono il loro lavoro con passione e soddisfazione. "Mi piace il modo con cui aiutiamo aziende simili, piccole e medie imprese con cui posso instaurare relazioni commerciali", afferma Adams. "A queste aziende, forniamo ciò che cercano e le rendiamo felici. Inoltre, ci divertiamo nel nostro lavoro. Cerchiamo di affrontare tante sfide tecniche e, poiché il nostro negozio è piccolo, tutti lavoriamo su tutto".

Un partner, non un provider IaaS

Il giusto prezzo e una straordinaria suite di prodotti sono solo due dei vantaggi offerti dai servizi di cloud computing di Akamai particolarmente apprezzati da Metorik.

Un altro aspetto dell'azienda che Adams adora consiste nel servizio ricevuto dal suo provider IaaS (Infrastructure-as-a-Service).

"Quando ho iniziato a cercare un partner, la reputazione di Linode [ora Akamai] all'interno della community PHP aveva preceduto l'azienda, che se l'è giustamente guadagnata. Fin dall'inizio, abbiamo cercato un partner, non un provider di servizi. Alcuni dei provider più importanti ci considerano solo per le nostre transazioni. Linode [ora Akamai] è il tipo di partner che è al nostro fianco fin dall'inizio e lo rimarrà sempre in futuro".

La partnership è esemplificata nel livello di supporto che Metorik riceve da Akamai. "Mi piace il fatto che il mio problema diventa il problema del nostro partner, da cui ricevo immediatamente assistenza. Non devo attendere l'elaborazione della mia richiesta attraverso i vari livelli dei soliti servizi di assistenza", afferma Adams. "Se ho un problema (e, ammettiamolo, ci saranno inevitabilmente problemi con i servizi delle infrastrutture di tanto in tanto), posso parlare con qualcuno che lavora in Linode [ora Akamai] praticamente subito e nessuno mi dirà: "Oh mi dispiace, il problema non dipende da noi". I miei problemi verranno sempre riconosciuti, controllati e risolti senza alcun costo aggiuntivo per il livello di servizio offerto".

Informazioni su Metorik

Metorik ha iniziato con un obiettivo chiaro, ma ambizioso: fornire store di e-commerce con gli strumenti necessari per crescere. Se i nostri clienti crescono, lo faremo anche noi. Fondata a Melbourne, Metorik (pronuncia: Meh-toh-rick) attualmente gestisce migliaia di store di e-commerce in tutto il mondo e milioni dei loro rispettivi clienti.