Lorsqu'un Australien décrit son entreprise de bootstrapping, on imagine tout de suite les bottes d'un cow-boy soulevant la poussière sur le continent le plus sec de la planète. Pourtant, la poussière est loin de s'accumuler sur l'entrepreneur Bryce Adams et Metorik, son logiciel pour les entreprises basé en Australie.



En août 2016, Adams a quitté son emploi stable pour poursuivre son rêve : développer une application logicielle fournissant une solution de reporting dont les entreprises qui utilisent WooCommerce, un plug-in de commerce digital open source pour WordPress, avaient désespérément besoin.



« J'étais déterminé à créer le produit que j'ai toujours voulu, même si cela signifiait abandonner un travail et un style de vie fantastiques pour repartir de zéro et foncer vers l'inconnu », explique Adams. « Si vous ne construisez pas votre rêve, quelqu'un d'autre vous embauchera pour construire le sien. »



Il a commencé simplement, armé seulement de la vision d'une meilleure façon de faire, d'un prototype qu'il avait élaboré pendant son temps libre et de son compte d'épargne pour vivre. Le temps était compté pour mettre un produit viable entre les mains de clients prêts à le payer avant que ces économies ne disparaissent. Il a passé presque tout son temps à développer le produit, a mis au point une version bêta en deux mois, l'a lancée un mois plus tard et comptait 10 clients utilisant une version payante à la fin de l'année.



Au début, l'objectif d'Adams pour Metorik était très précis : fournir un outil payant afin de pouvoir payer ses factures. Metorik a commencé par fournir des rapports.



Adams déclare : « Notre force est d'offrir à nos clients du monde entier une grande variété de rapports et d'outils d'analyse de données, et de leur permettre de les personnaliser en fonction de leurs besoins. Ce qui est incroyable, c'est que nos clients utilisent leurs données et les rapports d'une manière que je n'avais pas prévue ou imaginée. Metorik n'est donc pas une solution unique, mais plutôt 100 solutions différentes à 100 problèmes différents. »



Adams et son équipe ont depuis ajouté une gamme conséquente d'outils contribuant à l'efficacité, tels que l'automatisation des e-mails, à la liste des fonctionnalités de Metorik. Adams décrit la philosophie de développement des produits de Metorik comme étant claire mais ambitieuse. « Nous fournissons aux magasins de e-commerce les outils nécessaires à leur croissance. S'ils s'améliorent, nous aussi », dit-il.



Tandis que l'aventure de l'entreprise se poursuit, Metorik cherche à relever de nouveaux défis. « Nous fournissons un produit très personnalisé aux magasins qui l'utilisent, et nous voulons toujours que nos clients aient l'impression que notre produit a été conçu pour eux dès le départ », explique Adams.



« Répondre aux besoins de nos clients à mesure qu'ils évoluent dans le temps est notre défi permanent. Cela nous amènera à l'avenir à nous intégrer à d'autres plateformes. Selon nous, notre mission n'est pas de servir une plateforme mais de servir les entreprises de e-commerce dans leur ensemble. »



Metorik est un exemple de réussite en matière de bootstrapping, non seulement parce que le produit reçoit des tonnes d'éloges et que l'entreprise est rentable, mais aussi parce que le fondateur et le personnel actuel passent leurs journées à faire quelque chose qu'ils aiment et qu'ils trouvent gratifiant. « J'aime le fait que nous puissions aider les entreprises semblables, des petites et moyennes entreprises auxquelles je peux m'identifier », dit Adams. « Je comprends ce qui leur pose problème et ce qui leur facilite la vie. En plus, notre travail est amusant. Nous travaillons sur une variété de défis techniques et, comme nous sommes une petite équipe, tout le monde touche à tout. »