Quando você ouve um australiano descrever sua empresa que cresceu com recursos próprios, você pode ser perdoado se sua mente lembrar de imagens de botas de caubói levantando poeira no continente habitado mais seco da Terra. Mas nem o empresário Bryce Adams nem a Metorik, sua empresa de software sediada na Austrália, estão parados há tempo suficiente para que a poeira assente.

Em agosto de 2016, Adams largou seu sólido emprego diurno para perseguir seu sonho: desenvolver um aplicativo de software que fornecesse uma solução de relatórios extremamente necessária para empresas que usam o WooCommerce, um plug-in de comércio digital de código aberto para WordPress.

"Eu estava determinado a criar o produto que sempre quis, mesmo que isso significasse abrir mão de um emprego e de um estilo de vida incríveis para começar do zero e esperar pelo melhor", diz Adams. "Se você não construir seu sonho, você será contratado para construir o sonho de outra pessoa.”

Ele começou de forma simples, munido apenas de uma visão de uma maneira melhor, um protótipo que construiu em seu tempo livre e sua conta poupança para sustentá-lo. O tempo estava correndo para colocar um produto viável nas mãos de clientes pagantes antes que essas economias acabassem. Ele passava quase todas as horas do dia desenvolvendo o produto, tinha uma versão beta em dois meses, lançou-o um mês depois e tinha 10 clientes pagantes até o final do ano.

O objetivo de Adams para o Metorik, no início, era altamente focado: fornecer algo pelo qual as pessoas realmente pagariam para que ele pudesse pagar as contas. As primeiras ofertas do Metorik foram relatórios.

Adams diz: "Nosso ponto forte é oferecer aos nossos clientes em todo o mundo uma ampla variedade de relatórios e ferramentas de análise de dados, permitindo que o cliente os personalize de acordo com suas necessidades. O que é ótimo nisso é que nossos clientes usam seus dados e relatórios de maneiras maravilhosas que eu nunca planejei ou imaginei. Portanto, o Metorik não é apenas uma solução; são 100 soluções diferentes para 100 problemas diferentes."

Desde então, Adams e sua equipe acrescentaram um conjunto robusto de ferramentas de eficiência, como a automação de e-mail, à lista de recursos do Metorik. Adams descreve a filosofia de desenvolvimento de produtos da Metorik como clara, mas ambiciosa. "Fornecemos às lojas de comércio eletrônico as ferramentas necessárias para crescer. Se eles crescerem, nós também crescemos", diz ele.

À medida que a aventura empresarial continua, o Metorik está buscando conquistar novos desafios. "Estamos fornecendo um produto muito personalizado para as lojas que usam nosso produto, e sempre queremos que nossos clientes sintam que nosso produto foi criado para eles desde o primeiro dia", explica Adams.

"Acomodar as necessidades de nossos clientes à medida que elas mudam ao longo do tempo é nosso desafio constante. Isso nos levará, no futuro, à integração com outras plataformas. Em nossa opinião, nossa missão não é atender a uma plataforma, mas atender às empresas de comércio eletrônico como um todo.”

O Metorik tem uma história de sucesso com recursos próprios, não apenas porque o produto recebe muitos elogios e a empresa é lucrativa, mas também porque o fundador e a equipe atual passam o dia fazendo algo que amam e consideram gratificante. "Eu adoro ajudar empresas semelhantes, pequenas e médias empresas com as quais posso me relacionar", diz Adams. "Entendo o que eles estão enfrentando e o que os faz felizes. Além disso, nosso trabalho é divertido. Podemos trabalhar em diversos desafios técnicos e, como somos uma loja pequena, todos nós trabalhamos em tudo.”

Um parceiro de IaaS, não um provedor

Preços justos e um ótimo conjunto de produtos são apenas dois dos benefícios dos serviços de computação em nuvem da Akamai que a Metorik valoriza particularmente.

Outro aspecto do negócio que Adams adora é o serviço que recebe de seu provedor de infraestrutura como serviço (IaaS).

"Quando comecei a procurar um parceiro, a reputação da Linode [agora Akamai] na comunidade PHP já a valorizava, e ela é bem merecida. Desde o início, estávamos procurando um parceiro, não um fornecedor. Alguns dos grandes provedores nos veem apenas como uma transação. A Linode [agora Akamai] é o tipo de parceiro que estará conosco desde o início, hoje e no futuro.”

A parceria é exemplificada no nível de suporte que a Metorik recebe da Akamai. "Adoro o fato de que o meu problema é o problema deles, e recebo ajuda imediatamente. Não preciso esperar enquanto minha solicitação passa por níveis de serviço", diz Adams. "Se eu tiver um problema — e, convenhamos, haverá problemas com serviços de infraestrutura de tempos em tempos —, posso falar com alguém da Linode [agora Akamai] em um minuto. Ninguém nunca diz: 'Lamento, o problema não é nosso'. Meus problemas sempre são confirmados, verificados e resolvidos. E não preciso pagar a mais por esse nível de serviço.”

Sobre o Metorik

O Metorik foi criado com um objetivo claro, mas ambicioso: fornecer às lojas de comércio eletrônico as ferramentas necessárias para crescer. Se eles crescerem, nós também cresceremos. Nascido em Melbourne, o Metorik (pronuncia-se mê-tô-ric) agora atende a milhares de lojas de comércio eletrônico em todo o mundo e a milhões de seus respectivos clientes.