Wenn ein Australier beschreibt, wie er sein Unternehmen ganz allein auf die Beine gestellt hat, kommen einem möglichweise Bilder von Cowboystiefeln in den Sinn, die auf trockenem Boden Staub aufwirbeln. Aber der Unternehmer Bryce Adams und Metorik, sein in Australien ansässiges Softwareunternehmen, stehen nie lange genug still, um Staub zu fangen.



Im August 2016 kündigte Adams seine feste Anstellung, um seinen Traum zu verwirklichen: eine Software-Anwendung zu entwickeln, die eine dringend benötigte Reporting-Lösung für Unternehmen bereitstellt, die WooCommerce, ein Open-Source-Plug-in von WordPress für den digitalen Handel, verwenden.



„Ich war entschlossen, das Produkt zu entwickeln, das ich immer wollte, auch wenn das bedeutete, einen großartigen Job und Lebensstil aufzugeben, von vorne anzufangen und auf das Beste zu hoffen“, so Adams. „Wenn du deinen Traum nicht verwirklichst, wird dich jemand einstellen, damit du ihm hilfst, seinen Traum zu verwirklichen.“



Am Anfang hatte er nur eine Vision eines besseren Wegs, einen Prototyp, den er in seiner Freizeit entwickelt hatte, und sein Sparkonto, von dem er zehrte. Er musste so schnell wie möglich ein brauchbares Produkt für zahlende Kunden entwickeln, bevor seine Ersparnisse aufgebraucht waren. Fast jede wache Stunde verbrachte er damit, das Produkt zu entwickeln. Innerhalb von zwei Monaten hatte er eine Beta-Version erstellt, einen Monat brachte er sie auf den Markt. Bis Ende des Jahres hatte er 10 zahlende Kunden.



Adams hatte anfangs sehr konkrete Pläne für Metorik: Er wollte ein Produkt bereitstellen, für das die Leute tatsächlich bezahlen würden, damit er seine Rechnungen begleichen konnte. Die ersten Angebote von Metorik bestanden aus Berichten.



Adams erzählt: „Unsere Stärke besteht darin, unseren Kunden auf der ganzen Welt eine Vielzahl von Berichten und Datenanalysetools zur Verfügung zu stellen und sie an ihre Bedürfnisse anzupassen. Das Tolle daran ist, dass unsere Kunden ihre Daten und Berichte auf eine Weise nutzen, die ich so nie vorgesehen hatte. Metorik bietet also nicht nur eine Lösung, sondern 100 verschiedene Lösungen für 100 verschiedene Probleme.“



Seither haben Adams und sein Team eine Reihe zuverlässiger Effizienztools, wie E-Mail-Automatisierung, in Metoriks Angebot an Funktionen aufgenommen. Adams zufolge ist Metoriks Philosophie der Produktentwicklung klar, aber ambitioniert. „Wir stellen E-Commerce-Shops die Tools zur Verfügung, die sie für ihr Wachstum benötigen. Wenn sie wachsen, wachsen auch wir“, erklärt er.



Während das Unternehmen weiter ausgebaut wird, will Metorik neue Herausforderungen meistern. „Wir bieten ein sehr maßgeschneidertes Produkt für unsere Kunden. Wir möchten, dass sie immer das Gefühl haben, dass unser Produkt von Anfang an für sie entwickelt wurde“, erklärt Adams.



„Die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, ist eine ständige Herausforderung, weil sie sich im Laufe der Zeit verändern. Deshalb werden wir unser Produkt in Zukunft in andere Plattformen integrieren. Unserer Ansicht nach besteht unsere Mission nicht darin, eine Plattform zu unterstützen, sondern E-Commerce-Unternehmen als Ganzes zu unterstützen.“



Metorik ist eine Erfolgsgeschichte – nicht nur, weil das Produkt viel Lob erhält und das Unternehmen profitabel ist, sondern auch, weil der Gründer und die derzeitigen Mitarbeiter ihre Zeit damit verbringen können, etwas zu tun, das sie lieben und das sie erfüllt. „Ich finde es toll, dass wir ähnliche Unternehmen sowie kleine und mittelgroße Firmen unterstützen können, mit denen ich mich identifizieren kann“, sagt Adams. „Ich verstehe, womit sie zu kämpfen haben und was sie glücklich macht. Außerdem macht unsere Arbeit Spaß. Da wir ein kleines Team sind, können wir alle an einer Vielzahl technischer Herausforderungen arbeiten.“